El alcalde de Miami sigue apostando a Bitcoin y dice que debe verse desde una perspectiva de innovación

Durante el Foro Económico Mundial (WEF) 2022 en Davos, Suárez estuvo acompañado de la CEO del Crypto Council for Innovation, Sheila Warren

En el marco del tercer día del Foro Económico Mundial (WEF) 2022 que se lleva a cabo en Davos, el alcalde de Miami, Francis Suárez, cree que Bitcoin (BTC) debe verse desde una perspectiva de innovación y no solo como un activo de inversión.

Los comentarios de Suárez "alcalde de la ciudad Bitcoin" se produjeron durante su discusión sobre "El futuro de las criptomonedas". "Vivimos en un mundo donde los inversores solo miran las cosas desde una perspectiva de retorno, pero Bitcoin debe verse desde una perspectiva innovadora y tecnológica", expresó Suárez según reportó el sitio de CoinTelegraph.

El precio de Bitcoin se va a estabilizar

Asimismo, cuando se le preguntó al funcionario sobre de sus puntos de vista en lo que respecto al debate acerca de la volatilidad en el criptomercado, el alcalde de Miami apuntó que el fenómeno es parte del ecosistema cripto y que fue común entre la tecnología naciente y en evolución.

Por otra parte, Suárez le recordó a la gente que aunque el debate sobre la volatilidad parece prevalecer solo durante un mercado bajista, también juega un papel clave cuando el mercado está subiendo.

Los comentarios de Suárez se produjeron durante su discusión sobre "El futuro de las criptomonedas".

El alcalde, también afirmó que el precio de Bitcoin se estabilizaría con el tiempo cuando pasara de ser una clase de activo a una forma de "moneda".

"Hablaré desde la perspectiva de Bitcoin, ya que es la criptomoneda original. Actualmente, se comporta como una clase de activos, pero con el tiempo pasaría a ser una moneda. Una vez que su aspecto de moneda tome protagonismo, creo que el precio se estabilizará también", apuntó.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre el motivo de su apoyo a BTC, el funcionario expresó: "¿En quién podemos confiar hoy en día? ¿Los políticos? ¿Los banqueros o los políticos? Aquí es donde los productos de la talla de Bitcoin están dejando huella, ya que, a pesar de haber sido inventados por un humano, han sido diseñados para seguir una serie de códigos que no pueden ser alterados".

No obstante, Suárez no estaba solo en el panel. Juanto al alcalde estaban la CEO del Crypto Council for Innovation, Sheila Warren, quien estuvo de acuerdo con el funcionario sobre el debate de Bitcoin y dijo que Bitcoin demostró su valía al mantenerse a través de varios ciclos de precios y su precio actual dice mucho de su ciclo.

Suárez con sueldo en Bitcoin

Como si fuera poco, el alcalde de Miami, la ciudad preferida por la mayoría de los turistas argentinos, es uno de los principales promotores del uso de Bitcoin, por eso, decidió dar el ejemplo y aceptar todo su sueldo en la más famosas de las critpo.

De esta manera, se convirtió en el primer funcionario publico en percibir su sueldo en una criptomoneda.

El propio alcalde reveló su decisión en una publicación en su cuenta personal de la red social Twitter.

La declaración del funcionario surgió como respuesta a un tuit publicado por el analista financiero Anthony Pompliano, quien también es un influencer centrado en el tema de Bitcoin.

"Ha llegado el momento. ¿Quién será el primer político estadounidense en aceptar su salario en bitcoin?", escribió Pompliano.