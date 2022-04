Si operás con Bitstamp sabé que podrás perder el anonimato en el origen de tus criptomonedas

Bitstamp pide a sus usuarios que reporten el origen de sus criptomonedas, así como varios datos personales, alegando el cumplimiento de una normativa

Bitstamp requiere ahora que los usuarios proporcionen información como la nacionalidad, el lugar de nacimiento y la residencia fiscal, además de documentos que demuestren el origen de las criptomonedas y los ingresos anuales.

El importante exchange de criptomonedas Bitstamp continúa intensificando sus esfuerzos de cumplimiento solicitando a sus usuarios que proporcionen más datos como su fuente de riqueza.

En una notificación por correo electrónico a los usuarios el miércoles, Bitstamp informó a sus clientes acerca de las actualizaciones de la política en curso en la plataforma, con el exchange buscando información adicional sobre sus clientes, un usuario Bitstamp notificó.

El correo electrónico dice: "Trabajamos estrechamente con nuestros socios reguladores para garantizar que seguimos siendo su exchange de confianza. Para ello, necesitamos que la información de tu cuenta esté actualizada, para ofrecerte los últimos productos y criptoactivos."

Bitstamp solicitó específicamente a los usuarios que actualizaran el origen de las criptomonedas almacenadas en la plataforma a efectos de regulación.

Información requerida por Bitstamp. Fuente: Bitstamp

Lista oficial de la documentación

El exchange proporcionó una lista oficial de ejemplos de documentos que aclaran las fuentes de riqueza relacionadas con el dinero fiat de los fondos depositados, incluyendo nóminas de salarios y pensiones, documentos de herencia, nóminas de ahorros, regalos, recibos de minería y otros. Las fuentes relacionadas con las criptomonedas incluyen depósitos y retiros en fiat y criptomonedas, información de acceso, contratos de trabajo, capturas de pantalla, acuerdos escritos a mano y otros.

El exchange ahora también exige a sus clientes que proporcionen algunos datos legales como la nacionalidad, el lugar de nacimiento y la residencia fiscal. Además, el exchange solicita información sobre los ingresos anuales y el patrimonio neto, las actividades previstas en la plataforma, la estimación de los depósitos anuales, así como el origen de los activos.

Información y documentos requeridos por Bitstamp. Fuente: Bitstamp

Antes de enviar el último aviso, Bitstamp se puso en contacto con sus usuarios el 30 de marzo, prometiendo recompensas por proporcionar más información sobre la cuenta: "Si quieres seguir utilizando nuestros servicios, tendrás que actualizar tu cuenta, ya que algunos datos no están actualizados. Como "¡Gracias!" te recompensaremos con un bono de 25 dólares una vez que hayas completado la información de tu cuenta".

Aquellos que no han actualizado su cuenta no solo han perdido la bonificación, sino que también corren el riesgo de no poder retirar sus fondos de Bitstamp. Según los informes de las redes sociales, Bitstamp ha deshabilitado todos los retiros de criptomonedas y fiat para sus clientes europeos que no han demostrado el origen de su cripto en la plataforma.

Al parecer, el exchange habría pedido a los usuarios que aporten documentos que verifiquen de dónde han sacado las criptomonedas que han depositado en Bitstamp. Sin embargo, esto solo se aplica a las criptomonedas compradas en exchange externos.

La reacción de la comunidad

La comunidad ha expresado su indignación por los cambios de política en Bitstamp, con personas que se quejan de que Bitstamp no les dio tiempo para retirar sus criptomonedas antes de anunciar las nuevas reglas. "Simplemente no puedes proporcionar nuevas reglas cuando la gente ya ha depositado sus criptos. Si quieres cambiar las reglas del juego, al menos dales un plazo", escribió un Redditor.

"Entendemos que no todo el mundo se siente cómodo proporcionando tanta información y sobre todo entendemos que es muy incómodo. Sin embargo, por favor, comprende que tenemos que cumplir con las exigencias de nuestros reguladores si queremos seguir ofreciéndoles nuestros servicios", escribió en el hilo un usuario de Reddit llamado "Lucas from Bitstamp".

Bitstamp no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Cointelegraph. Este artículo se actualizará a la espera de nueva información.

Las últimas restricciones impuestas a Bitstamp no son la primera vez que el exchange adopta medidas de Conozca a su Cliente (KYC). Anteriormente, la empresa adoptó políticas algo estrictas para los retiros de sus usuarios con sede en los Países Bajos, prohibiendo los retiros a billeteras externas desde direcciones no verificadas.

Como se informó anteriormente, los reguladores europeos estaban tratando de modificar el Reglamento de Transferencia de Fondos de la Unión Europea a finales de marzo, proponiendo informar de todas las transferencias de criptomonedas por encima de 1.000 euros (1.086 dólares) a las autoridades pertinentes, indicó Cointelegraph.