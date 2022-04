¿Querés minar criptomonedas?: esto es lo necesitás para empezar

Es un mercado impredecible. Por lo tanto, es mejor que pruebes las aguas a fondo antes de lanzarte con el dinero que tanto te costó ganar

Minar criptomonedas es una actividad fascinante y desconcertante al mismo tiempo. De hecho, permanece oculta para la gente común, ya que se requiere cierto conocimiento técnico para comenzar con el universo criptográfico.

La mayoría de la gente piensa en la criptominería simplemente como una forma de crear nuevas monedas.

Sin embargo, minar criptomonedas también implica validar las transacciones de criptomonedas en una red de cadena de bloques y agregarlas a un libro mayor distribuido.

Lo que es más importante, la criptominería evita el doble gasto de moneda digital en una red distribuida.

¿Qué es la criptomoneda?

Bitcoin es el que comenzó todo esto y es la mayor de todas las criptomonedas.

Es una especie de moneda digital (o virtual). Había 5.840 criptomonedas en agosto de 2021, según Statista. Las más populares son Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tether, Binance Coin, XRP.

Para simplificar, a veces usamos Bitcoin para referirnos a las criptomonedas en general y Bitcoin para mencionarlo como moneda individual.

Los bitcoins son monedas digitales administradas en libros de contabilidad digitales descentralizados llamados cadenas de bloques.

Se circulan (se extraen) y se utilizan sin el control centralizado de ninguna institución pública o privada. Es como el dinero de la gente. La gente común como nosotros somos responsables de hacerlo realidad.

Su tecnología base, blockchain, asegura su funcionamiento seguro. Esta misma tecnología también es la base de los tokens no fungibles.

¿Qué es minar criptomonedas?

Existen muchas criptomonedas y difieren ligeramente en sus protocolos de minería.

Por lo tanto, nos apegaremos a bitcoin, y en este segmento, discutiremos más específicamente la minería.

Al minar criptomonedas ponemos en circulación nuevas monedas y autentica las transacciones en curso. Utiliza criptografía para comprobar la falsificación y el doble gasto.

Para entender la tarea de minar criptomonedas, primero tendremos que saber cómo funciona blockchain. Supongamos que estás usando bitcoin para comprar vajillas. ¿Qué vas a hacer? Simple, agregá tu producto al carrito y pagá con bitcoin como método de pago preferido.

Minar criptomonedas requiere de algunos conocimientos técnicos.

Minar criptomonedas: el rol del minero

Detrás de escena, tu transacción entra en la cola de verificación con otras entradas esperando ser verificadas y se agrega al siguiente bloque. Este último bloque sigue tomando entradas hasta que se llena. Cada bloque está limitado a 1 MB de datos en la actualidad.

La formación de un bloque y la verificación de las transacciones dentro conlleva una recompensa para el minero dedicado a minar criptomonedas.

Después de todo, usan sus recursos (léase electricidad, equipos, etc.) para resolver problemas matemáticos complejos para llevar su transacción a la cadena de bloques. Este problema matemático complejo se refiere a encontrar mediante minar criptomonedas un número hexadecimal de 64 dígitos, llamado hash.

El incentivo se paga en general en la propia criptomoneda. Pero no a todos los mineros se les paga.

Solo el primero en dar con el hash correcto recibe la recompensa. Otros reciben nada más que una factura de electricidad. Entonces, el proceso de minar criptomonedas es arriesgado y ocasionalmente fructífero. Y puede ser una pérdida de tiempo si no tenés una computadora potente a su disposición.

Minar criptomonedas: ¿qué es un hash criptográfico?

Si bien tenemos una descripción general del proceso de minar criptomonedas, es hora de descubrir algunos detalles técnicos ocultos. Y, primero viene la base de la seguridad de blockchain: hash.

Como se mencionó anteriormente, al minar criptomonedas debés encontrar el hash para completar un bloque de transacciones. Un hash se ve así:

00000000000000000004b79b7874718f022311e5194547644b119d30220ca18f

Cada bloque tiene un hash único asociado. Siempre es un número de 64 dígitos, sin importar los datos de la transacción. Cualquier alteración de una sola transacción generará un hash diferente.

Por lo tanto, las transacciones una vez registradas son a prueba de manipulaciones luego de minar criptomonedas. Además, el hash de cada bloque está relacionado con el hash de su bloque predecesor. Esto se suma a la inmutabilidad de la cadena de bloques.

Potencia informática para minar criptomonedas

Debido a que cualquier esfuerzo por cambiar algo en un solo bloque cambiará los valores hash de todos los bloques posteriores, esto eventualmente iniciará una bifurcación, una cadena de bloques diferente, comenzando desde ese punto exacto de cambio al minar criptomonedas.

Según la longitud de la cadena, puede requerir una enorme potencia informática para minar criptomonedas. Este proceso es tan tedioso (y costoso) que al final puede volverse inútil obtener algo de él. Este sólido proceso de asegurar las transacciones de la cadena de bloques con hashes se llama criptografía .

¿Cómo encuentran los criptomineros el hash objetivo?

El hash de destino es un valor numérico decidido por la red después de cada 2016 bloques. El objetivo es mantener la dificultad de minería de modo que se extraiga un bloque cada 10 minutos en promedio. Es el valor al que se dirige un encabezado de bloque hash.

Los encabezados de bloque son cadenas de datos de 80 bytes que actúan como ID de bloques individuales. Contiene información específica de un bloque, como el número de versión de bitcoin, el hash del bloque anterior, la marca de tiempo, etc.

Por lo tanto, el proceso de minar criptomonedas no es más que ejecutar algoritmos para reducir los encabezados de los bloques a un valor inferior al objetivo. Y el primero en hacerlo gana la recompensa del bloque. Es como ganar una lotería.

Los viejos buenos tiempos para minar criptomonedas

En 2009, minar criptomonedas era fácil. Podrías haberlo hecho con tu computadora personal. Curiosamente, a medida que Bitcoin ganó popularidad, su valor aumentó y más personas se lanzaron de manera profesional.

Esto aumentó la dificultad de minar criptomonedas y, en la actualidad, necesitás máquinas dedicadas con alta capacidad de procesamiento para obtener la recompensa del bloque.

Pero incluso si no deseás invertir sustancialmente en equipos para minar criptomonedas, existen opciones para vos. Para saber esto mejor, veamos varios tipos de minería.

Minar criptomonedas no es cómo soplar y hacer botellas.

Tipos de minería

Según la cantidad de participantes, podemos dividir la actividad de minar criptomonedas en solitario y piscina o pileta (pool). Se denomina minería de CPU o de GPU según el equipo principal utilizado en el proceso. Pero, si estás utilizando una infraestructura alquilada, entonces se llama Cloud Mining.

Minería en solitario

La minería en solitario, como su nombre lo sugiere, es minar criptomonedas en forma independiente.

Es el asunto más costoso, pero al mismo tiempo, obtenés la recompensa exclusiva por tus esfuerzos. En particular, también no compartís las ganancias de otros mineros. Los equipos consumen mucha energía.

Crean un zumbido constante de cientos de chips que se ejecutan para encontrar el hash requerido más rápido que cualquier otro minero, solo y en grupo, en el planeta. Por lo tanto, necesitás hacer inversiones considerables para establecer un espacio fresco, ventilado, grande y remoto para instalar tu granja.

Agregá a esto el costo altísimo de las plataformas y tu billetera puede comenzar a sentirse más liviana. Echá un vistazo a este video y te darás una idea de las fuerzas a las que te enfrentas cuando buscás la preciada recompensa en bloque por minar criptomonedas:

La buena noticia es que esta atmósfera minera despiadada solo es válida para bitcoin y algunas otras monedas establecidas. Pero podés extraer algunas otras monedas criptográficas de manera bastante rentable con una fracción de la inversión.

Una opción casera para minar criptomonedas

La ubicación es esencial para calcular las facturas de electricidad y la viabilidad general de la minería como profesión. Ahora tenés dos opciones para el equipo. Elegir una plataforma general de criptominería o comprar un minero de circuito integrado específico de la aplicación (ASIC).

Una plataforma de criptominería es excelente y es como una computadora personal normal y corriente. Despliega muchas tarjetas gráficas para hacer el trabajo de minar criptomonedas.

Podés hacer tus tareas digitales diarias y la minería se realizará en segundo plano. Pero no será tan rápido como con las unidades ASIC. De todos modos, mirá este video para construir una plataforma con un montón de GPU:

Una opción profesional para minar criptomonedas

La opción profesional es minería ASIC. Han inventado máquinas dedicadas (ensambladas) para un solo propósito: la minería. Puede hacerte millonario, pero solo por la elección correcta de la moneda. Además, incluí los gastos generales para obtener un panorama financiero completo.

Configuración técnica de minería en solitario

Estas son las tareas para empezar a minar en solitario. Atención, esto es algo un poco técnico. Pero llegarás allí si das un paso a la vez.

1. Configurá un nodo completo: los nodos completos son los principales interesados de la cadena de bloques de bitcoin. Ayudan a validar transacciones junto con otros nodos completos en la red.

los nodos completos son los principales interesados de la cadena de bloques de bitcoin. Ayudan a validar transacciones junto con otros nodos completos en la red. 2. Creación de un archivo bitcoin.conf: este archivo ayuda a modificar el nodo completo según sus detalles. Luego, lo guarda en el directorio de bitcoin predeterminado.

este archivo ayuda a modificar el nodo completo según sus detalles. Luego, lo guarda en el directorio de bitcoin predeterminado. 3. Instalá cualquier software de minería de bitcoin : Tienes opciones como CGMiner, BFGMiner, MultiMiner, EasyMiner, etc.

Tienes opciones como CGMiner, BFGMiner, MultiMiner, EasyMiner, etc. 4. Iniciá el software de minería según los detalles ingresados en el archivo de configuración de bitcoin.

El factor suerte al minar criptomonedas

Solo debés tener en cuenta que la minería también depende de la suerte. No es un hito definido para lograr con un hardware potente.

Podés volver a casa con las manos vacías a pesar de que las máquinas sofisticadas zumban a tu lado. Esto es especialmente cierto para los mineros solitarios. Sin embargo, no siempre es factible invertir tanto. Teniendo este hecho en mente, pasemos a una alternativa económica, la minería en grupo.

Minar criptomonedas es un trabajo harto complejo.

Piscinas para minar criptomonedas

Las piscinas o pool son como un grupo que contribuye al proceso de minería. Participás con tu destreza computacional limitada y obtenés las recompensas de acuerdo con su tasa de hash.

Para comenzar con la minería de grupos, primero debés seleccionar el grupo al que deseás unirte. Algunos factores críticos para sopesar tus opciones son la tarifa del grupo, la reputación, los ciclos de pago y el tamaño del grupo, entre otros. Es esencial tener en cuenta todo y tomar la decisión correcta .

Después de seleccionar el grupo, debés visitar su sitio web para obtener más instrucciones de configuración. Al igual que con la minería en solitario, también podés usar CryptoCompare para la de grupo. Lo único que cambia son las tarifas del pool (normalmente del 1 % al 3 %).

Minería de CPU y GPU

La única diferencia entre estos es el hardware utilizado para la criptominería. Las CPU son más baratas que las GPU. Sin embargo, no minan tan bien. Por lo tanto, no se recomienda la de CPU si estás pensando en ganar una recompensa en bloque.

En la actualidad, tener varias GPU alineadas en tu plataforma de criptominería es un mínimo indispensable para un esfuerzo rentable.

Sin embargo, los nuevos participantes en el mundo de las criptomonedas pueden probarlo sin una inversión gigantesca por adelantado. La configuración es similar para la minería de CPU y GPU. Primero, elegí y configurá una billetera criptográfica. Luego, descargá y configurá cualquier software de minería para tu criptomoneda deseada, y estarás listo para comenzar.

Minería en la nube

Con Cloud Mining, firmás un contrato con un minero en la nube (como ECOS o Genesis Mining), y te prestan su infraestructura minera. No te importan los problemas de hardware, software y mantenimiento.

Pagás una tarifa periódica y extraés la moneda de tu elección según la disponibilidad en tu minero en la nube. Es como usar un Gmail de pago.

Entonces, en última instancia, la minería en la nube es un asunto simple para los ricos que no son expertos en tecnología y desean invertir en el espacio de minería de criptomonedas.

En esencia, invertís en operaciones mineras totalmente administradas por otros y cosechas las recompensas según el hashrate comprado con el contrato. En particular, pagás tus cuotas de antemano, incluso si no obtenés ningún beneficio. Porque las criptomonedas son un mercado volátil y tu contrato no les importa nada.

Conclusión

En resumen, la minería de criptomonedas es para los técnicamente capacitados. Es un mercado impredecible. Por lo tanto, es mejor que pruebes las aguas a fondo antes de lanzarte con el dinero que tanto te costó ganar.

En conclusión, intentá extraer monedas más pequeñas antes de ir por el pez grande. Y no intentés extraer bitcoins (o monedas similares) con una sola GPU o CPU. Estarías desperdiciando tu tiempo y electricidad, además de acortar en tu equipo sus ciclos de vida, indicó iProfesional.