El PSG le pone "todas las fichas" al Metaverso y a los NFT: ¿cuál es su estrategia?

El club Paris Saint-Germain, donde milita actualmente Lionel Messi, tiene bien claro que su futuro está en la Web 3.0 -pese a la dura caída de su criptomoneda tras la eliminación en la Champions League- y avanza en su estrategia para consolidar su marca en ese lugar virtual.

El equipo francés presentó su solicitud de patente ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) para vender todo tipo de productos, hasta lentes para el metaverso.

A partir de la presentación oficial su solicitud de patente para el metaverso ante la USPTO, la entidad francessa confirmó sus primeros pasos en ese ecosistema.

Así lo confirmó el abogado de licencias de marca, Mike Kondoudis, a través de su cuenta de Twitter.

PSG is in the Metaverse!French Football Club PARIS SAINT-GERMAIN has filed a trademark application covering: ▶️ NFT backed multimedia ▶️ Crypto wallets ▶️ Managing cryptocurrency transactions ▶️ Virtual clothing, sports gear, and electronics#NFTs #Metaverse #Web3 #PSG pic.twitter.com/3YJa8vu7bw — Mike Kondoudis (@KondoudisLaw) March 21, 2022