Netflix adquiere otro estudio para ampliar su presencia en el mundo de los videojuegos

El gigante del streaming refuerza la estrategia anunciada hace un tiempo en la cual el gaming adoptará cada vez mayor presencia dentro de la plataforma

El gigante del streaming Netflix adquirió Next Games (NG), un estudio finlandés especializado en desarrollo de videojuegos para smartphones.

Según el comunicado, la compra se habría realizado por u$s75 millones y la operación de traspaso se completaría en junio de 2022.

El estudio Next Games se especializa en crear juegos relacionados con la industria de los contenidos de TV. Una de sus últimas creaciones fue un juego basado en Stranger Things, serie estelar de la plataforma compradora.

Antes de este título, la empresa desarrolló "The Walking Dead: Our World", videojuego relacionado con la popular serie de zombies.

El estudio adquirido hizo el videojuego de Stranger Things

Netflix y su relación con los videojuegos

Según Michael Verdu, vicepresidente de Netflix, Next Games se convertirá en un "estudio central" en el proyecto de entretenimiento de la plataforma y habló de expandir la capacidad interna de la empresa.

Esta decisión y adquisición por parte de Netflix refuerza la estrategia anunciada en una de las últimas presentaciones hechas por la plataforma.

En los próximos años la empresa de streaming busca ampliar el contenido de videojuegos que ofrece a los usuarios, más allá de las series de televisión y las películas que ofrece.

Además de los títulos derivados de Stranger Things y The Dark Crystal: Age of Resistance, Netflix también publicó en su plataforma un juego de cartas estilo Hearthstone de nombre Arcanium: Rise of Akhan y Krispee Street.

A su vez, también avanza en sus proyectos de la llamada "ficción interactiva", como Bandersnatch y la recientemente estrenada Cat Burglar.

Netflix busca mejorar sus resultados

Por otra parte, el acuerdo busca mejorar los márgenes de Netflix más allá de la simple concesión de licencias de las marcas de juegos al incorporar de manera nativa la propiedad intelectual, los talentos y el negocio dentro de la app de Next Games.

Al momento del acuerdo, Next Games cuenta con 125 empleados y su último reporte anual de resultados mostró ingresos por casi u$s30 millones durante 2020.

De esta cifra, cerca del 90% de sus ventas se generaron en su aplicación de juegos.

Con la adquisición del gigante del streaming, el estudio podrá disponer de más dinero para inversiones con la idea de duplicar los títulos disponibles y desarrollar otros en el catálogo de Netflix, afianzando la apuesta por los videojuegos, según un artículo del sitio dolarhoy.com.