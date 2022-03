Dan marcha atrás a la ley "Antiminería" de Bitcoin en Europa: ¿por qué fue eliminada?

El diputado Stefan Berger confirmó a través de las redes sociales que se eliminó el polémico texto, pero la decisión todavía no fue sido tomada

El eurodiputado Stefan Berger confirmó que se eliminó la controvertida normativa que busca convertir en ilegal en Europa el comercio de Bitcoin y otras criptomonedas, basadas en la Prueba de Trabajo (PoW).

La norma se incluyó la semana pasada en el proyecto de ley que se denominó MiCA (Markets in Crypto Assets).

Según algunos medios alemanes, la "prohibición de facto" de Bitcoin en la Unión Europea fue ayer dejada fuera de la discusión por el momento.

El portal BTC-ECHO explicó que tras haber tenido acceso al nuevo borrador de la ley, pudieron confirmar que el controversial "párrafo 61 (9c) se había eliminado por completo".

El proyecto buscaba prohibir la minería cripto en Europa

¿Por qué se eliminó la ley "antiminería bitcoin?

Más tarde, el propio Stefan Berger confirmó la noticia en Twitter, si bien aclaró que la decisión final aún está por tomarse: "es correcto: El párrafo ya no está en el texto. El informe aún no se ha votado en la Comisión. En esta votación veremos dónde están las mayorías. La decisión aún no ha sido tomada".

No obstante, la nueva fecha de votación aún se desconoce. Berger, que es el diputado ponente del Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos, o Ley MiCA, suspendió la votación del proyecto en el Parlamento Europeo, que se iba a realizar el pasado lunes 28 de febrero.

La decisión se tomó tras el masivo rechazo que generó el proyecto de ley en la comunidad cripto de Europa.

¿Quiénes impulsaron la ley?

La ley fue impulsada por varias organizaciones ambientalistas, de izquierda y socialdemócratas, las cuales pidieron enfáticamente que el artículo se incluya.

Según lo informado, el texto señalaba que "en particular, ellos [los proveedores de servicios de criptomonedas] no pueden facilitar la compra o el comercio de dichos criptoactivos y no pueden ofrecer servicios de custodia para dichos criptoactivos".

Además, la norma se refería al protocolo PoW (prueba de trabajo) de Bitcoin como un "mecanismo de consenso ambientalmente insostenible".

Victoria de la comunidad bitcoiner

Patrick Hansen, líder de estrategia del proyecto DeFi Unstoppable Finance, que tiene base en Berlín, comenzó hace una semana a convocar a la comunidad bitcoiner para ejercer presión a los representantes en el Parlamento Europeo.

La campaña de Hansen para que la comunidad envíe a los eurodiputados sus opiniones sobre la legislación tuvo un gran impacto en las redes sociales.

Ante la respuesta de la comunidad, el diputado Berger se comprometió a retomar las discusiones con las facciones involucradas.

El parlamentario confirmó a medios locales que "se ha confirmado que hubo una mayoría a favor de posponer la votación de MiCA".

"La razón fue la cuestión de la prueba de trabajo. Las negociaciones ahora se han reanudado. Ahora queremos que el MiCA sea aprobado por el Parlamento de la UE lo más rápido posible", añadió la entidad.

Lagarde, obsesionada con la Ley MICA

Entre tanto, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, instó a los legisladores de la unión a aprobar con la mayor celeridad posible la Ley MiCA.

Lagarde hizo el llamado durante la reunión informal de ministros de Economía y Hacienda del pasado 25 de febrero, cuando se refirió a la necesidad de evitar que Rusia evada las sanciones económicas que se le impusieron luego del ataque armado a Ucrania, según el sitio criptonoticias.com.