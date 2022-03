Sube el precio y todos quieren sumarse: estos países podrían imitar a El Salvador y adoptar al Bitcoin como moneda legal

Bitcoin (BTC) inició marzo con números positivos, a diferencia de lo que ocurrió con el mercado bursátil en general que sintió el impacto del conflicto bélico por la invasión de Rusia a Ucrania y registró fuertes bajas.

Y estos números en alza en el valor de la criptomoneda más famosa de todas, junto con la apertura de diferentes países a analizar nuevas leyes referidas a estos activos digitales y el pase clave de una figura que asesoró al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, brindan indicios de que más naciones podrían abrirle sus puertas a BTC.

El experto en cuestión es Samson Mow, quien se desempeñaba como director de estrategia de la empresa de infraestructura de bitcoin Blockstream desde 2017 y que tomó la decisión de "cambiar de aires" para centrarse en promover la adopción de Bitcoin.

Además el experto nombró al país que, según su criterio, se encuentra "en la lista" de candidatos a dar el salto y seguir los pasos de El Salvador.

Today is my last day with @Blockstream. It's been a grand adventure working with @adam3us for the last 5 years and together we've accomplished a great deal from sidechains, to mining, to satellites. So what’s next? I plan to focus on nation-state #Bitcoin adoption! ???????????? — Samson Mow (@Excellion) March 1, 2022