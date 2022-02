El creador de Ethereum, duro contra Putin: qué dijo Vitalik Buterin sobre los ataques de Rusia a Ucrania

El creador de Ethereum se mostró en contra de la ofensiva militar y se manifestó en su cuenta personal de twitter mientras aboga por la paz

Vitalik Buterin, el genio de las criptomonedas y uno de los hombres más influyentes del planeta se manifestó en contra del inicio de operaciones militares de Rusio.

"Recuerden: Ethereum es neutral. Yo no". El tweet fue una respuestas a los primeros ataques producidos está mañana.

En la madrugada, Rusia atacó a Ucrania con varias explosiones por todo el país después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara el inicio de una "operación militar" a gran escala.

El Gobierno ucranio confirmó 8 primeros muertos mientras se aguarda por las nuevas respuestas de Estados Unidos y la OTAN.

Reminder: Ethereum is neutral, but I am not. — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 24, 2022

Origen ruso-canadiense

Buterin, es de origen ruso-canadiense. Por lo tanto, lo que sucede en la región le toca de cerca.

El genio de las cripto detalló: "Muy molesto por la decisión de Putin de abandonar la posibilidad de una solución pacífica a la disputa con Ucrania e ir a la guerra en su lugar".

Y se explayo: "Este es un crimen contra el pueblo ucraniano y ruso. Quiero desear seguridad a todos, aunque sé que no habrá seguridad. Gloria a Ucrania".

Putin y Vitalik, una relación complicada

El caso de Buterin es excepcional, ya que la mayoría de líderes del mundo de las finanzas y empresas no se han pronunciado hasta el momento sobre la crisis que se está viviendo.

De hecho, el cofundador de Ethereum pidió a principios de este mes a Putin que decidiera "sabiamente" sobre el país vecino.

"Un ataque a Ucrania solo puede perjudicar a Rusia, a Ucrania y a la humanidad", escribió en Twitter.

Pero el presidente ruso no hizo caso ni a las palabras de Buterin ni a las advertencias constantes de la Unión Europea y la OTAN, lo que ha provocado que el mundo cripto esté sufriendo importantes caídas durante la jornada de este jueves.

El bitcoin, que comenzó la jornada en 32.964,94 dólares, ha caído un 4,77% hasta los 31.393,36 dólares, aunque alcanzó su punto más bajo a las 5:45 de la mañana y estuvo cerca de perder la barrera de los 30.000 dólares (30.650,72 dólares).

Vitalik comprometido con la coyuntura de su pías

¿Quién es Buterin?

Vitalik Buterin es el creador de Ethereum y unos de los próceres de las criptomonedas, con apenas 27 años.

La historia de Vitalik es la de un niño genio. De esos que son conscientes de su conocimiento, pero quizás no del impacto de sus invenciones. Aunque su brain child recién está en pañales. La pasión familiar por la tecnología y las finanzas fue iniciada por su padre, Dimitry.

Nació y creció en un ambiente y época poco amigables para los negocios: Chechenia, uno de los países que conformaban la entonces Unión Soviética. Así, Dimitry no tuvo dudas y a los 17 emigró a Rusia para estudiar en el MIET, que hoy es el Instituto de Ingeniería y Matemáticas de Moscú.

En la ciudad de los zares, se casó con Natalia Ameline y tuvieron dos hijas y un varón. Vitalik, nacido en 1994, estaba signado a seguir las pasiones de su padre. En 1996, la familia emigraría a Canadá sin saber que ese pequeño iba a revolucionar las finanzas globales.

Vitalik dominó la computación casi al mismo tiempo que aprendió a hablar. Desde muy niño, dejó bien en claro que su futuro estaba en la tecnología y las finanzas: dominó las planillas de Excel antes de que sus compañeros de escuela aprendieran a usar el Word.

Sus maestros de la Abeland School de Toronto descubrieron rápidamente sus aptitudes. El joven era capaz de resolver mentalmente sumas de números de tres cifras cuando el resto de la clase solo podía calcular las de dos en papel.

La educación que recibía, pese a que era de las mejores de Toronto, le quedó chica. Se retrajo y no estableció vínculos con sus compañeros. Era el "bicho raro", que siempre estaba sin compañía, trabajando en consolidar sus conocimientos.

"El nivel de profundidad del material que me daban me obligó a aprender. Nunca me inspiró demasiado el sistema de educación tradicional", dijo. Esa limitada vida social lo llevó a relacionarse de manera online con profesores de todo el planeta.

Su nueva pasión iba a llegar a los 15 años, y nuevamente de su padre, emprendedor serial que había comenzado a explorar Bitcoin luego de trabajar en bancos y desarrollar startups financieras. Desde entonces, se dedicó a aprender todo lo que podía sobre la moneda digital y la tecnología blockchain.

Fue amor a primera vista, si bien la compraventa de monedas no estaba tan extendida como ahora y no podía hacerse de divisas. Entonces, no dudó en comenzar a escribir notas para un blog en el que le pagaban 1 bitcoin, cuando sólo costaba cuatro dólares.

No le importó, no quería hacer trading, sino conocer más sobre su funcionamiento. El sitio se cerró al poco tiempo, era hora de buscar la próxima aventura: el rumano Mihai Alisie le ofreció ser cofundador de la revista digital Bitcoin Magazine.

Vitalik fue su redactor principal, pero dos años más tarde iba a crear el proyecto de su vida. Conocía Bitcoin al detalle y cada uno de sus rincones. Todo lo que la blockchain tenía para revolucionar las finanzas, pero también todo lo que le faltaba.

En 2013, con apenas 17 años, Vitalik publicó el "White paper" que dio origen a Ethereum, una red descentralizada que no ofrece solo una moneda (ether) sino una plataforma de programación.