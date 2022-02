CABA lanza un bot que analiza audios de tos vía WhatsApp y detecta posibles casos de COVID-19

Se creó a partir de la recolección de más de 140 mil muestras de toses. Se trata de la base de datos más grande del mundo en posibles casos de COVID-19.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa incorporando nuevas tecnologías con el desarrollo de IATos, un sistema de inteligencia artificial que permite mejorar la estrategia de testeos de coronavirus. El innovador sistema ya se encuentra disponible a través de Boti, el WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147).

Como parte del proceso de triage, para conocer si la persona tiene síntomas o si fue contacto estrecho de un caso confirmado, y dependiendo de las respuestas a preguntas definidas por las autoridades sanitarias, la persona puede grabar y enviar un audio con su tos.

Una vez recibido el audio, IATos analiza el sonido: si coincide con los patrones de casos positivos le recomienda a la persona hacerse el test de COVID-19.

De esta manera, el sistema permite rescatar casos positivos que de otra manera no hubieran ido a testearse. En una prueba piloto, sobre un total de 2.687 audios evaluados, IATos recomendó realizarse el testeo a 554 personas. De esas 554 personas, 436 resultaron positivas en su hisopado y 118 fueron negativas.

"Hoy sabemos que muchos casos son asintomáticos. Hoy podemos hacer este testeo sin necesidad de movilizarse", destacó Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de Ministros.

"Para nosotros es una oportunidad única, por medio del análisis de la tos nos permite saber quienes se tienen que hacer el test. Durante el año pasado, se le pedía a los usuarios si quería enviar su tos", añadió Diego Fernandez, Secretario de Innovación y Transformación Digital.

Por su parte, Daniel Ferrante, Subsecretario de Planificación Sanitaria, añadió: "Fuimos innovando pero nunca reemplazando a ningún test. El flujo de preguntas genera rescatar a personas que no tienen síntomas o personas que no son de riesgo. Son aquellas personas que no se les recomendaría hacer un testeo, y que tengan la posibilidad de hacerse un testeo.

Y agregó: "El fundamento es que la inflamación de los pulmones genera una resonancia diferente, aún en personas asintomáticas. Cada vez que tenemos más muestras tenemos una mejor base", cuenta Daniel Ferrante, Subsecretario de Planificación Sanitaria".

Más detalles

Fernández comentó que el bot posee actualmente una precisión superior al 86%. "Durante mucho tiempo, pedimos enviar una muestra de su tos. Y 140.000 personas enviaron su audio, esto nos sirvió porque tenìamos el PCR y el audio, y pudimos ir entrenando al bot", remarcó.

Boti, una herramienta innovadora para la detección del covid

Un proyecto innovador

Se trata de un proyecto que forma parte de una investigación en curso, en el marco del Plan de Inteligencia Artificial de la Ciudad, para evaluar el uso de herramientas innovadoras, como la IA, aplicadas al sector público.

En este sentido, la Ciudad ya publicó los resultados preliminares del proyecto y se encuentra trabajando en la difusión de estos mismos resultados en journals internacionales especializados en medicina.

"En la Ciudad seguimos innovando y sumando tecnologías, aprendiendo de las experiencias más novedosas del mundo y generando nuevas soluciones para mejorar nuestra gestión. Queremos que Buenos Aires sea una referencia para toda la región en la aplicación de tecnologías al gobierno y a la salud en particular", destacó Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, el etiquetado de los audios se realiza gracias y en base a los testeos, siendo esta la primera vez que se hace un estudio de este tipo en el mundo, recolectando audios de forma abierta a la comunidad a través de WhatsApp. Este proceso fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Elizalde.

La base de datos de toses positivas y negativas recolectada por el GCBA es la más grande del mundo y es de dominio abierto: la Ciudad disponibilizó todos los datos relacionados al proyecto para que cualquiera pueda conocer más sobre este tipo de sistemas y avanzar en proyectos similares.

Fernández, Secretario de Innovación y Transformación Digital de la Ciudad, a cargo del proyecto, expresó: "Innovar es aprovechar la tecnología para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de la Ciudad. Eso estamos haciendo a través de este proyecto de inteligencia artificial y en cada oportunidad que tenemos para generar herramientas basadas en las últimas tecnologías".

IATos es una solución escalable, versátil y de bajo costo que aporta una herramienta innovadora a la estrategia de testeos de la Ciudad, y que se suma como una función adicional a Boti, el WhatsApp oficial del GCBA.

Durante la pandemia, Boti se convirtió en el canal de contacto preferido de los vecinos y vecinas para estar al tanto de toda la información de la Ciudad. En julio de 2021, superó los 5.000.000 de conversaciones y, en enero de 2022 duplicó y superó este número, con más de 11.000.000 interacciones en un solo mes.

Más allá del COVID-19, Boti es un canal rápido y sencillo para buscar información, hacer gestiones, reclamos y denuncias, sin necesidad de acudir a una oficina de Gobierno, y continúa sumando contenidos sobre turismo, cultura, movilidad urbana, salud, espacio público, contención y asesoramiento sobre diversos temas.

"Ahora en la Ciudad mandando un audio de WhatsApp con tu tos, vas a saber si tenés que ir a testearte o no. En la pandemia Boti fue una herramienta clave y la seguimos desarrollando. El uso de inteligencia artificial para hacernos la vida más fácil ya es una realidad en la Ciudad", agregó Miguel, Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad.

Una variante para estar atentos

¿Cómo funciona?

La persona que desee saber si sus síntomas son compatibles con el COVID-19 podrá enviar un mensaje a través del WhatsApp de la Ciudad. Para ello:

Primero hay que agregar como contacto al número +54 9 11 5050-0147

Luego, deberá responder las preguntas del protocolo definido por las autoridades sanitarias y, finalmente, grabar y enviar un audio con su tos

El chatbot podrá reconocerla y analizarla a través de la red neuronal desarrollada para detectar si coincide con los patrones de casos positivos

Si el resultado es positivo, se sugerirá al paciente que visite un Centro de Testeo para que personal del sistema de salud lo evalúe y decida si debe hisoparse o no

La red neuronal de inteligencia artificial desarrollada por el área de Innovación de la Ciudad trabaja a partir de algoritmos de aprendizaje automático, basados en sonidos de voz, de respiración y de tos, y detecta parámetros compatibles con la enfermedad, con una precisión del 86%.

Este proyecto cuenta con el respaldo del Comité de Ética del Hospital Elizalde, que validó la metodología de investigación y los modelos de diagnóstico a través de la recolección de toses en pacientes positivos de COVID19.

La herramienta se creó con el fin de potenciar la estrategia de testeo y diagnóstico remoto en la lucha contra la pandemia, y es una solución escalable, versátil y de bajo costo para descomprimir el sector de la salud.