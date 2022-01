Cada vez más parejas dan "el sí" virtual: ¿cómo es un casamiento dentro del metaverso?

En 2020, tras el COVID-19 y el aislamiento social, las bodas virtuales a través Zoom se hicieron bastante famosas. Tras dos años, algunas parejas eligen celebrar sus casamientos de forma virtual, a pesar de que la mayoría de los países han levantado las restricciones. Las bodas virtuales ya no son por temor al coronavirus, sino en respuesta a una reciente tendencia tecnológica: el metaverso.

A finales del 2021 Traci y Dave Gagnon celebraron la primera boda metaversa. La pareja se conoció 5 años atrás en la nube y la boda se celebró en la plataforma Virbela, especializada en crear entornos virtuales, para que los avatares de los enamorados dieran el "sí".

Más recientemente, Dinesh SP y Janaganandhini Ramaswamy festejaron una recepción matrimonial con temática de Harry Potter en el metaverso. La pareja india realizó el evento con el apoyo de la startup TardiVerse, basada en Blockchain, en un entorno que simulaba el mágico castillo de Hogwarts.

El novio compartió un video corto a través de Twitter donde se puede observar cómo fue la estética de la celebración. Dinesh también aseguró que la suya era la primera boda en India que se celebraba en el metaverso.

I feel so proud and blessed that I have seen and taken advantage of many great opportunities in this world before millions of people have seen them, Beginning of something big! India’s first #metaverse marriage in Polygon blockchain collaborated with TardiVerse Metaverse startup. pic.twitter.com/jTivLSwjV4 — Dinesh Kshatriyan ???? (@kshatriyan2811) January 11, 2022