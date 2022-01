Bitcoin no repunta: la crptomoenda más popular llegó a su nivel más bajo desde julio del año pasado

Sin duda esta caída libre de la criptomoneda más popular genera mucha preocupación dentro del ecosistema cripto. El Bitcoin cayó más de un 7% este lunes, hasta alcanzar su nivel más bajo desde julio del año pasado.

La criptodivisa con mayor capitalización de mercado cotiza un 7,4% por debajo de los u$s33.500, su nivel más bajo desde el 24 de julio. Asimismo, la capitalización de mercado del activo cayó a 631.000 millones de dólares, según datos de CoinGecko.

El 10 de noviembre, el bitcoin alcanzó su máximo histórico: u$s69.000. Desde entonces, el precio de la criptomoneda ha caído un 51%. A principios del 2022, cotizaba a u$S46.200; desde el 1 de enero, su valor ha caído un 28%.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, volvió a sorprender a entusiastas y críticos de la adopción Bitcoin en el país, ya que aprovechó nuevamente la caída en los precios para invertir más dinero y sumar BTC para las reservas de la nación centroamericana.

El Salvador adquiere otros 410 bitcoins en medio de la caída.

Así lo anunció el mismo Bukele como siempre suele hacerlo en un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter el día de ayer, donde compartió la noticia con sus seguidores e informó sobre la compra comentando lo siguiente:

"No, estaba equivocado, no la perdimos.

El Salvador acaba de comprar 410 #bitcoin por solo u$s 15 millones. Algunas personas están vendiendo muy barato".

