Malas nuevas: bitcoin se hunde por debajo delos u$s 35.000 y arrasta al resto de las criptomonedas

De "viernes negro" a "fin de semana de terror": bitcoin y la mayoría de las criptomonedas nuevamente siguieron su tendencia bajista. Duro golpe al sector

Siguen las malas nuevas para el sector de las criptomonedas. Ahora el Bitcoin cayó un 7%, alzanzando una baja de 50 % desde su récrod en noviembre. Ethereum cae un 12% y Terra se desploma un 18%.

Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView muestran que una ola de ventas que comenzó tarde el 20 de enero continuó hasta el mediodía del viernes cuando BTC alcanzó un mínimo de u$s36.600. Este sábado Bitcoin cotiza en u$s35.400.

Según Rekt Capital, "Bitcoin se está consolidando dentro del rango de u$s38.000 a u$s43.100", pero necesita mantener este nivel de soporte para evitar caer en un rango de consolidación más bajo, indicó Ámbito.

El interés abierto "aún no ha desaparecido"

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView siguieron al par BTC/USD mientras caía a través de los 35.000 dólares durante las primeras horas del sábado.

Con pocas probabilidades de una situación favorable en este escenario para los alcistas, el volumen más bajo del fin de semana estaba encaminado a ofrecer algunos movimientos erráticos clásicos después de que el precio de bitcoin perdiera el soporte de 40.000 dólares el viernes.

Bitcoin empezó el año con muy malas noticias y una clara tendencia bajista

Mientras que algunos, entre los que destaca El Salvador, aprovecharon los nuevos niveles más bajos, otros expresaron su preocupación porque, a pesar de la caída, la presión permanecía sobre los alcistas.

"Lo más descabellado es que el interés abierto todavía no ha desaparecido", dijo el trader y analista William Clemente, uno de los muchos participantes en el mercado que señalan que los traders de derivados todavía intentan luchar contra la tendencia.

"Después de toda esta carnicería y el estado absoluto de pánico, la financiación no es giga negativa, los futuros no están retrocediendo y el interés abierto apenas ha bajado". Son tiempos interesantes. Y con 'interesantes' me refiero a la pobreza", señaló en forma de broma la popular cuenta de Twitter Byzantine General.

Gráfico de las tasas de financiación de los futuros de bitcoin (Binance). Fuente: Coinglass

El Rol de la FED

Las acciones estadounidenses profundizaron las pérdidas después de que las minutas de la Reserva Federal señalaran la posibilidad de alzas de tasas de interés más tempranas y rápidas. El S&P 500 cayó 1,9%, liderado por las acciones inmobiliarias, mientras que el Nasdaq 100, de gran tecnología, retrocedió 3,1%.

Otros sectores del mundo de las criptomonedas también están bajo presión. Las acciones mineras de bitcoin recibieron una paliza cuando los analistas reconsideraron sus perspectivas después de un año récord.

A principios de noviembre, bitcoin alcanzó un valor récord de casi u$s69.000 después de que los reguladores de EE.UU. autorizaran los fondos cotizados en bolsa de bitcoin.

Acciones y medidas como las que tomará la FED impactan en la cotización de las criptomonedas

El golpe de Rusia

El Banco Central de Rusia (BCR) solicitó la prohibición de la emisión y la circulación de criptomonedas (incluyendo bolsas digitales y plataformas P2P) en la nación.

"Deben ser creados mecanismos de detección de las operaciones y de las personas que las realizan tras la implementación de la prohibición, creados mecanismos para bloquear las operaciones de compra y venta de criptomonedas. Debe definirse la entidad autorizada que aplicará estas medidas", remarcan al respecto.

Dada la globalización de este nuevo tipo de divisas y las diferencias entre las leyes de distintos países, el organismo ruso también destaco que podría darse una reubicación de las firmas operadoras a otras jurisdicciones más favorables. Por ello, efectuo un llamamiento a "perfeccionar la interacción" con otros reguladores nacionales y organizaciones internacionales "para armonizar los enfoques".

En cuanto a la minería en el rubro, la definieron como una actividad vinculada a "riesgos considerables para la economía y la estabilidad financieras" por lo que "la solución óptima es la implementación de la prohibición del sector en Rusia".