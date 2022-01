El alcalde de Nueva York cumplió su promesa y cobró su sueldo en criptomonedas

El gobernador de la "Gran Manzana", Eric Admas, canjeó su cheque en dólares por Bitcoin y Ethereum a través de la plataforma Coinbase.

Eric Adams, alcalde de Nueva York, recibió este viernes el cheque correspondiente a su primer sueldo, el cual canjeó automáticamente por Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) a través de la plataforma Coinbase.

El propio Adams, quien asumió el cargo el pasado 1 de enero, fue el encargado de revelar la noticia mediante un comunicado.

De esta manera, el gobernador de "La Gran Manzana" cumplió con su promesa de campaña, en la cual además reveló su intención de transformar a Nueva York en el centro mundial de las criptomonedas.

"Nueva York es el centro del mundo y queremos que sea el centro de las criptomonedas y otras innovaciones financieras", afirmó Adams en discursos anteriores.

Promise made. Promise kept. pic.twitter.com/rSafDZDViN — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) January 21, 2022

Comprar barato

Adams canjeó el dinero de su primer sueldo por las dos criptomonedas más famosas del mundo en una jornada donde los mercados se muestran muy preocupados por el derrumbe de los precios de estos activos digitales.

BTC, la que mayor presencia tiene, perforó la barrera de los u$s40.000 por unidad y se encuentra cerca de los u$s38.800.

De esta manera, sin proponérselo, el alcalde canjeó los dólares de su salario a un valor muy conveniente para la compra de BTC y ETH.

Es importante aclarar que debido a las regulaciones del Departamento de Trabajo federal, Nueva York no puede pagar a los empleados en BItcoin, pero al usar un intercambio de criptomonedas, cualquier persona que pague en dólares puede convertir los fondos antes de que se depositen en su cuenta.

"Este paso dado por el alcalde proporciona un ejemplo destacado de cómo podemos empoderar a las personas a través de la tecnología con un conjunto más diverso de opciones para administrar sus finanzas", manifestó por su parte Matt Fraser, director de la oficina de tecnología de la ciudad.

Ventajas y sugerencias al cobrar parte del sueldo en criptomonedas

Guillermo Navarro, socio del estudio Bildenlex, especializado en derecho y tecnología, remarca a iProUP que el cobro en cualquier manera no prohibida expresamente por las leyes es totalmente legal. "Uno puede pactar cobrar en especie, dinero, oro o cualquier equivalente de valor. En este sentido, percibir el sueldo en criptomonedas no se encuentra excluido. Además, en tanto la divisa virtual no se 'realice', es decir, se pase a valor dinerario, tampoco se tendrá obligación de declararse", completa.

Asimismo, señala que, al tratarse de un acuerdo entre privados, no existe ningún impedimento legal y, si así se pacta, una persona hasta "podría cobrar en Robux", en alusión a una moneda digital que sólo sirve para comprar ítems de un videojuego.

Por otra parte, el contador público y docente Marcos Zocaro indica a iProUP que la "Ley de Contrato de Trabajo no permite abonar más del 20% del sueldo en especie. Al considerar que el cobro en criptomonedas se encuadra en esta situación, no podría superar esa proporción". Sin embargo, el experto remarca que "diferente es el caso de un profesional independiente: el cobro de honorarios puede ser tranquilamente 100% en criptodivisas".

Un profesional independiente puede pactar el cobro de honorarios en criptodivisas

Con respecto a los aspectos impositivos, Zocaro agrega que "si un trabajador, por el monto de su sueldo debe tributar Ganancias, el empleador hará la correspondiente retención del impuesto".

"También debe considerar los tributos que podrían afectarlo por la tenencia o la venta de criptomonedas", señala el experto, quien remarca que, si el empleado no es habitualista, es decir, no opera con estos instrumentos de forma frecuente, "no lo afectaría Ingresos Brutos".

En el supuesto de que sí lo sea, debería abonar una tasa de entre 1,25% y 2,25% según pueda demostrar ante AFIP que se trata de un bien situado en Argentina o el exterior, respectivamente. Además, si opera con frecuencia, deberá pagar 35% por el Impuesto a las Ganancias sobre la diferencia entre los precios de compra y de venta.

Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango, confirma a iProUP que los argentinos que deseen percibir su salario en criptomonedas pueden hacerlo pues es una alternativa absolutamente válida como ahorro o inversión.

"En SatoshiTango, si un empleado quiere manejarse de este modo, no tenemos problema alguno. Sin embargo, para quienes trabajan como freelancer para una empresa con sede en otro país es más complicado porque existe una cuestión regulatoria", sostiene Bari.

"En estos últimos casos, el profesional está obligado a liquidar el dinero por el mercado único libre de cambio: se trata de una transferencia bancaria en dólares que se liquida a la cotización del Banco Central del día", agrega el CEO.