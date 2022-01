Duda en el mercado: si el bitcoin vuelve a bajar, ¿será negocio minar la criptomoneda?

El negocio de la minería de Bitcoin (BTC) es más grande que nunca a los niveles de precios actuales, y los nuevos datos muestran lo poco probable que es una venta masiva por parte de los mineros.

Como señaló la popular cuenta de Twitter @venturefounder el 14 de enero, incluso a u$s 42.000, el par comercial BTC/USD está alrededor de un 20% por encima del precio de coste de los mineros.

La capitulación de los mineros está detrás de las "peores" caídas de precio del BTC

A pesar de caer a u$s 27.000 por debajo de los máximos históricos, BTC es más atractivo que nunca para los mineros. La tasa de hash, una estimación de la potencia total de procesamiento dedicada a la minería, alcanzó nuevos máximos históricos esta semana.

The worst dumps #Bitcoin ever had were due to miners capitulation (Dec 2018, Mar 2020), when #BTC fell below production costs, it is at risk for miner capitulationBTC was at risk for miner capitulation at $30k in May. The current production cost is $34k, 20% below current price pic.twitter.com/t0UBrgVpZi — venturefoundΞr (@venturefounder) January 14, 2022