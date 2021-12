Cuando Microstrategy opera Bitcoin, hay que seguirlo: cuál fue su última transacción del año

Con Bitcoin (BTC) cada día más popular entre los inversores y entre el público general, muchos magnates del rubro empresarial deciden sumergirse de forma progresiva en el mundo de las criptodivisas. Muchos, de hecho, ya representan una parte importante en él.

Uno de los que más apostó por Bitcoin este 2021 fue Michael Saylor, CEO de Microstrategy, considerada una de las grandes ballenas institucionales de este año. En un escenario especulativo con valores en baja en estos últimos días, la empresa de inteligencia empresarial aprovechó la caída para comprar u$s94 millones en Bitcoin (BTC) adicionales a sus tenencias después de comprar el criptoactivo a un precio promedio de u$s49,229.

Así lo informó la empresa en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., el pasado 30 de diciembre, dando a conocer la compra de 1,914 BTC entre el 9 y el 29 de diciembre por u$s94.2 millones, lo que deja a sus tenencias totales en 124,391 BTC, según lo difundido por su CEO en Twitter.

MicroStrategy has purchased an additional 1,914 bitcoins for ~$94.2 million in cash at an average price of ~$49,229 per #bitcoin . As of 12/29/21 we #hodl ~124,391 bitcoins acquired for ~$3.75 billion at an average price of ~$30,159 per bitcoin. $MSTR https://t.co/tNxDwaT8VD — Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 30, 2021

A valor dólar, con la reciente adquisición, las tenencias de la compañía se valorizaron en aproximadamente u$s5.900 millones, lo que se traduce en más de u$s2.100 millones en ganancias.

"Al 29 de diciembre de 2021, la Compañía tenía aproximadamente 124.391 bitcoins que fueron adquiridos a un precio de compra total de USD$ 3,75 mil millones y un precio de compra promedio de aproximadamente USD$ 30.159 por bitcoin, incluidas las tarifas y los gastos", reveló la multinacional en un documento público presentado ante la SEC.

Desde su inversión inicial de u$s250 millones en Bitcoin en agosto de 2020, MicroStrategy pasó a comprar más de u$s3.700 millones en BTC en compras separadas empleando el efectivo disponible de la firma, al que se suma el de las ventas de bonos senior convertibles en ofertas privadas a compradores institucionales.

Solo en el tercer trimestre del año, la compañía agregó casi 9.000 bitcoins a sus tenencias, un promedio de 3.000 monedas mensuales. La estrategia utiliza a Bitcoin como cobertura contra la inflación fiduciaria, en contextos dónde la empresa aprovecha las caídas de precio para anexar más fondos.

Más recientemente, Saylor aseguró estar analizando formas para generar mayor "rendimiento" a las tenencias cripto de la compañía principalmente mediante préstamos. Por su cuente, el empresario también mantiene poco más de 17.000 bitcoins en su cartera personal, cifra revelada en octubre, equivalente a más de u$s800 millones.

Hoy el BTC amaneció al alza. Cotiza a u$s48.128,13 por unidad y en las últimas 24 horas la variación de precio de la moneda digital fue del 2,44%. La capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s909.910.221.779 y circulan 18.915.700 BTC.

Previó a este reciente anuncio, MicroStrategy confirmó el 9 del mismo mes, desde su cuenta de twitter, la compra de 1.434 Bitcoins, que traducido al dinero fiat representa la suma de u$s82,4 millones.

También, en noviembre de este año, la empresa lider en software ya había comprado 7.002 Bitcoins por un valor de u$s414,4 millones. Siguiendo los pasos de Uno de Elon Musk, CEO y fundador de Tesla, fabricante de vehículos eléctricos que desembolsó u$s1.500 millones en la moneda virtual en febrero de 2021,

Michael Saylor, CEO de la tecnológica, reveló que, a partir de un diálogo que mantuvo con Musk en la red social Twitter, influyó en la decisión del líder de Tesla de invertir en BTC.

Saylor es un entusiasta de bitcoin y propulsor de grandes compras de BTC para capitalizar su empresa de software y business intelligence, mencionó además cómo el valor del peso argentino se depreció en los últimos 5 años e hizo la comparación con bitcoin:

The Blue Dollar (Informal ARS/USD exchange rate) has weakened from 15 to 174 in five years. That means $100 saved in ARS would be worth $8.62 today. If saved in BTC, it would now be worth $5270. #Bitcoin is hope for #Argentina.https://t.co/k1pOVRxnbQ — Michael Saylor⚡️ (@saylor) July 11, 2021