Lanzamientos, valores, nuevos mercados: lo que más destacó en el ecosistema cripto durante el 2021

Empresas del sector llegaron a la bolsa de valores, algunas jurisdicciones endurecieron sus regulaciones en torno a cripto, el metaverso dejó de ser un término de la ciencia ficción para convertirse en la realidad e incluso una nación adoptó a Bitcoin como su moneda oficial. Estos fueron algunos de los acontecimientos más destacados de 2021, y si te los perdiste no te preocupes.

En esta edición, DiarioBitcoin recopila los 10 eventos más destacados en el espacio de las criptomonedas del año. Cabe señalar que muchos de estos logros impulsaron el precio de la criptomoneda insigne a nuevas alturas y marcaron tendencias durante el año. Siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos, echemos un vistazo a lo que marcó a la criptoesfera este 2021.

A principios de año, los reguladores de Canadá aprobaron el primer fondo cotizado en bolsa (ETF) respaldado por Bitcoin. El producto de inversión, denominado Purpose Bitcoin ETF y basado en la mayor criptomoneda, fue el primero de su tipo en toda América. A lo largo de 2021, el país norteamericano vio debutar otros ETF de Bitcoin, así como el primer ETF de Ethereum de la historia.

La actitud de los los reguladores canadienses fue decisiva y despejó el camino para otros ETF de criptomonedas en el continente. En Sudamérica, las bolsas de países como Chile y Brasil listaron el producto, y pronto Brasil debutó con su propio ETF de criptomoneda. Luego, hacia finales del año, Estados Unidos también vio por primera vez un vehículo de inversión de este tipo, después de años de espera.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. aprobó en octubre un primer ETF de futuros de Bitcoin. El producto de ProShares debutó en la bolsa NYSE marcando un momento histórico para cripto. Otros ETF de Bitcoin respaldados por el mercado de futuros se han lanzado desde entonces, aunque muchos aún esperan por un ETF de Bitcoin al contado.

Un evento que tuvo un gran impacto en el espacio fue la subasta millonaria de una pieza de arte en formato de token no fungible (NFT). Se trató de la obra "Everydays: The First 5.000 Days", un collage de imágenes en JPG realizado por el artista digital Mike Winkelmann, mejor conocido como Beeple, que se vendió por la asombrosa suma de u$s 69 millones a inicios de marzo.

La venta no solo llamó la atención de todos los medios de noticia sobre los coleccionables digitales, sino que también rompió varios récords y marcó el inicio de una tendencia mucho más grande dentro del espacio. La obra fue la primera pieza de arte 100% digital, en NFT y con opción de pago en cripto que se incluyó en una subasta de Christie’s. Además, es una de las piezas de arte más costosas de un artista vivo.

Christie's is proud to offer "Everydays - The First 5000 Days" by @beeple as the first purely digital work of art ever offered by a major auction house. Bidding will be open from Feb 25-Mar 11.Learn more here https://t.co/srx95HCE0o | NFT issued in partnership w/ @makersplaceco pic.twitter.com/zymq2DSjy7 — Christie's (@ChristiesInc) February 16, 2021