Estos tres tokens del metaverso han llamado la atención por sus buenos rendimientos

El metaverso sigue en auge a pesar de la reciente caída del mercado y no dejan de surgir nuevos proyectos con ganancias exponenciales

A pesar de la reciente caída del mercado, el metaverso sigue en marcha y cada día surgen nuevos tokens de plataforma para introducir nuevos universos de interacción virtual entre jugadores y usuarios. A continuación, presentamos tres tokens metaversos lanzados recientemente que han visto una fuerte apreciación en las últimas 24 horas.

1. CryptoMafia (CMF)

CryptoMafia se presenta como un centro para que los inversores descubran nuevos tokens que están a punto de salir al mercado. Su token nativo es CMF, un token BEP-20 basado en la Binance Smart Chain, cuya preventa se agotó en 24 horas. Desde el 20 de diciembre, $CMF está abierto a la negociación en Pancake Swap.

CMF es un token de compensación que ofrece recompensas del 2% en ETH (BEP20) a sus poseedores. Este tipo de token está diseñado algorítmicamente para ajustar su oferta pendiente según las fluctuaciones del precio en el mercado al contado. Esta expansión o contracción se denomina mecanismo de reequilibrio.

Los tokens de compensación son similares a las stablecoins en el sentido de que ambos tienen precios objetivo. Sin embargo, a diferencia de las stablecoins, los tokens de compensación tienen una oferta elástica que se ajusta según la oferta y la demanda, sin cambiar el valor de los tokens en las carteras de los usuarios.

Los tokens de compensación se han hecho muy populares a lo largo de 2021. Es habitual que ganen valoraciones sustanciales, pero también que pierdan valor bruscamente. Estos tokens suelen ser muy volátiles y dependen de un volumen de negociación relativamente alto para mantenerse estables.

Para poder recibir recompensas en forma de ETH BEP20, los usuarios deben tener $CMF en sus carteras. Si se vende el $CMF, la recepción de recompensas se congela durante las siguientes 12 horas. Para volver a recibir devoluciones de ETH, hay que comprar al menos 1 CMF después de ese periodo.

Al momento de redacción, CryptoMafia cotiza a u$s 0.0000002685, registrando un máximo de más del 1.500% en las últimas 24 horas, según datos de CoinMarketCap. Su capitalización de mercado es de u$s 227.7 millones, y el volumen de comercio en las últimas 24 horas es de u$s 714,400. Una advertencia sobre CMF es que sólo 4,478 direcciones poseen el token.

Rendimiento diario de CMF. Fuente: CoinMarketCap

2. DART Inu (DART)

DART Inu es el token nativo de un metaverso inspirado en un proyecto de la NASA. La Prueba de Redirección de Asteroides Dobles es una iniciativa de la agencia espacial estadounidense para proteger a la Tierra del impacto de asteroides que podrían incluso acabar con la vida humana en el planeta.

DART es un token BEP-20 basado en la Binance Smart Chain que fue listado en el exchange descentralizado PancakeSwap el 29 de noviembre y se ha mantenido al alza desde entonces. La tokenómica de DART Inu ordena que el 3% de todas las transacciones con el token se distribuyan entre sus titulares.

En las últimas 24 horas, el volumen de comercio de DART se ha disparado, pasando de u$s 2,000 a alcanzar hasta u$s 800,000 y actualmente se encuentra en torno a los u$s 400,000.

También en las últimas 24 horas DART alcanzó su máximo histórico, pero sufrió una corrección poco después. Aun así, registra un máximo intradía del 241%, y cotiza a u$s 0.00000001793 según datos de CoinMarketCap. En el mismo periodo, DART superó la marca de 40,000 direcciones activas.

DART es la típica inversión de alto riesgo que puede ofrecer tanto rendimientos exponenciales como pérdidas de casi el 100%. El volumen de comercio sigue siendo bajo, lo que da pie a la manipulación de los precios, pero el crecimiento del número de direcciones activas es una señal positiva.

Rendimiento de DART en las últimas 24 horas. Fuente: CoinMarketCap

3. GamingShiba

GamingShiba se lanzó el 3 de diciembre en un momento bajista del mercado de criptomonedas y desde entonces se ha disparado. Solo en las últimas 24 horas, ha subido aproximadamente un 114%, hasta los u$s 0.00000000007583, y ha movido un total de u$s 6.3 millones, lo que supone un crecimiento del 422%, según los datos de CoinMarketCap. GamingShiba cuenta con más de 14.000 direcciones que poseen actualmente el token.

Se trata de un token BEP20 basado en la Binance Smart Chain para conectar plataformas de streaming, jugadores y NFT en un entorno virtual.

Rendimiento de GamingShiba en las últimas 24 horas. Fuente: CoinMarketCap

Al igual que CryptoMafia y DART Inu, se trata de un nuevo proyecto cuyos fundamentos todavía tienen que pasar la prueba del tiempo y de los casos de uso reales para justificar la aceptación de los usuarios más allá del frenesí especulativo que suele rodear a muchos lanzamientos de la industria de las criptomonedas.

Todos ellos consiguieron hacerlo bien en un momento en el que la mayor parte del mercado estaba a la baja, pero las grandes ganancias en un corto periodo de tiempo suelen generar realizaciones de beneficios tarde o temprano por parte de los inversores. Además, la incertidumbre general que rodea no sólo al mercado de las criptomonedas, sino a todos los mercados financieros mundiales este fin de año, hace que sean inversiones de alto riesgo.

Muchos nuevos tokens se disparan poco después de su lanzamiento, pero no pueden mantenerse durante mucho tiempo. Antes de invertir en este tipo de proyectos, se recomienda hacer una cuidadosa investigación, indicó Cointelegraph.