Estados Unidos sería el próximo país en tener su Ley Cripto: qué dice el proyecto en danza

La senadora republicana Cynthia Lummis, una de las defensoras de Bitcoin más firmes que tiene el Congreso de los Estados Unidos, planea presentar un proyecto legislativo integral para las criptomonedas el próximo año.

Según reseñó Bloomberg, la amplia propuesta de ley abordará desde cómo se gravan y categorizan los activos digitales hasta las protecciones para los consumidores. Un alto asesor de la senadora, que no fue identificado, reveló los planes al medio de noticias.

El proyecto además busca regular las stablecoins y crear un nuevo organismo regulador para supervisar el sector de las criptomonedas. De aprobarse, formaría una nueva organización bajo la jurisdicción conjunta de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) para supervisar el mercado de activos digitales, adelantó la fuente.

Además, ofrecería por primera vez una orientación clara sobre la clasificación de los diferentes activos digitales, un tema sobre el que los reguladores han tenido dificultades para ponerse de acuerdo y que ha provocado varias disputas legales.

Welcome bipartisan cosponsors! Please encourage your senator to reach out and consider it. https://t.co/ndIfFAkj0L — Cynthia Lummis ?? (@CynthiaMLummis) December 23, 2021