Inédito: procesan por primera vez un pago de sueldos con Bitcoin a través Lightning

Bitwage, la plataforma de pago de nóminas en criptomonedas más utilizada del mundo realizó el primer pago de salario en Bitcoin íntegramente a través Lightning Network, la solución de escalabilidad de segunda capa de Bitcoin que facilita micropagos más rápidos y económicos.

El primero en recibir dicho pago fue Bernard Parah, CEO de la fintech nativa de Bitcoin panafricana, Bitnob. Nigeria sufre actualmente problemas monetarios e inflacionarios. Como resultado, los nigerianos han dirigido su mirada hacia las criptomonedas, especialmente al Bitcoin, en un intento de preservar el valor de su riqueza y sus salarios.

"El concepto de nóminas de pago usando Lightning significa que me pueden pagar por hora o incluso por minuto. Tiempo significa dinero, eso es lo que es ", dijo Parah. "Bitwage es pionera en el pago de nóminas de sueldo con cripto y es revitalizante ver cómo desafían los límites de la innovación, dando así este primer paso importante haciendo de todo esto una realidad", agregó.

La segunda persona en recibir su sueldo a través de Bitwage usando Lightning fue el futbolista profesional Alex Crognale, zaguero de la liga United Soccer Legion de Birmingham. Esto convierte a Crognale en el primer atleta en recibir su salario completamente sobre Lightning. "Es genial ser parte de la búsqueda de Bitwage para continuar innovando en la industria de nóminas digitales", dijo Crognale.

La nómina de pagos en Bitcoin es una parte muy importante del ecosistema Lightning. Para que las personas usen la red se debe realizar una transacción de Bitcoin para crear un canal de lightning dentro de la misma. Si bien las tarifas para enviar Bitcoin son bajas en este momento, podría haber un futuro en el que cueste u$s50 para poner fondos en la red. Si a los usuarios se les paga directamente por esta solución, significa que los usuarios nunca tendría que gastar grandes montos en envíos "on chain" para agregar fondos a la red Lightning.

"La red Lightning de Bitcoin promete la capacidad de habilitar pagos instantáneos globales casi sin tarifas. Nuestra visión para la nómina usando esta red es aquella en la que cualquier usuario de Bitwage pueda agregar la billetera de su elección, recibir su salario y gastarlo inmediatamente a través de cualquier servicio o comercio conectado a la red principal. La nómina de pagos con Lightning es solo el primer paso en nuestra visión para transformar la forma en que se les paga a las personas. Hoy es un pequeño paso de un viaje increíble en el que nos embarcamos con todo orgullo con nuestros compañeros bitcoiners", afirmó Jonathan Chester CEO de Bitwage.

We're thrilled to announce that we have successfully conducted the world's first salary payment through Lightning!Our recipients were @bernard_parah and @alexcrognale.Special thanks to everyone who helped make this happen: @walletofsatoshi, @voltage_cloud, and @acinq_co. pic.twitter.com/lIra282ISf — Bitwage (@Bitwage) December 6, 2021