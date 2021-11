Edward Snowden, lapidario con la nueva criptomoneda tendencia: ¿qué dijo?

La criptomoneda Shiba Inu logró ingresar en el "Top Ten" de las que poseen mayor capitalización de mercado gracias a su increíble performance en el último mes: su valor aumentó más de 830% en apenas 30 días.

Pero su auge también le provocó estar en el centro de las críticas de diferentes expertos.

Uno de ellos es Edward Snowden, excontratista de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), quien se manifestó en su contra en las redes sociales.

En su cuenta de Twitter, advirtió del riesgo de invertir dinero en las criptomonedas meme, refiriéndose a Shiba Inu.

"Lo digo con amor: si te convencieron para que intercambiaras tus ahorros ganados con tanto esfuerzo por un poco de nuevo dinero 'canino' porque un meme dijo que te enriquecerías, por favor considera tus probabilidades de ser más listo que el mercado que te vendió una participación en lo que ni siquiera es dinero 'canino' sino un clon de dinero 'canino'", manifestó el consultor tecnológico en su perfil.

i say this with love:if you got talked into exchanging your hard-earned savings for some new dog money because a meme said you'd get rich, please carefully consider your odds of outsmarting a market that sold to you its stake in *not even dog money but a CLONE of dog money* — Edward Snowden (@Snowden) October 31, 2021