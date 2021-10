Hoy se cumplen 13 años de la publicación del whitepaper de bitcoin: un repaso de lo que generó

Un 31 de octubre, hace 13 años, era publicado el libro blanco de Bitcoin, que describe las características de la primera moneda digital y su tecnología

Titulado bajo el nombre "Bitcoin P2P e-cash Paper", o por su traducción al español "Bitcoin: Un sistema de efectivo electrónico usuario-a-usuario", fue presentado por un usuario bajo el alias de Satoshi Nakamoto tal día como hoy, 31 de octubre, de 2008 este documento técnico en la lista de correo de metzdowd.com. Allí reseñaba con detalle su propuesta para la creación de dinero completamente digital, independiente de entidades bancarias tradicionales, cuyo manejo sería completamente revolucionario y cambiaría las finanzas para siempre.

En ese momento, fue visto como una absoluta irrupción por los privilegiados que tuvieron acceso a él. Se necesitaron muchos años más para que la moneda fuera realmente conocida y usada por un número mayor -y creciente- de usuarios.

Hoy queremos celebrar este nuevo cumpleaños de otra manera: con cifras. Dado que la minería Bitcoin se basa fundamentalmente en cálculos matemáticos, ¿por qué no homenajear a la criptomoneda principal, a la madre de todas, mostrándola en números?

Aún no se sabe a ciencia cierta la identidad real de Nakamoto, pero eso no quita que su trabajo cambió el mundo

Ahora, con 13 años de edad, podemos decir que Bitcoin entra en la adolescencia. Aunque el número 13 para algunos es de mala suerte, en realidad la principal criptomoneda parece estar pasando por un excelente período, con la aprobación de los primeros fondos regulados en bolsa de futuros Bitcoin en EE. UU., el primer país del mundo que ya lo acepta como moneda de curso legal, la adopción por parte de algunos bancos importantes, la adquisición por parte de grandes compañías, y precios récord nunca antes alcanzados, indicó Diario Bitcoin

Cifras para entender a Bitcoin

21 millones

Puede ser una de las cifras que más se nombra cuando hablamos de Bitcoin y está bien establecida en el whitepaper. Solo habrá 21 millones de BTC ni más ni menos, solo 21 millones. Es un número finito e inamovible. Lo interesante, además, es que la gran mayoría ya han sido minados. La cifra minada sobrepasa los 18,857 millones de BTC. Sin embargo, no es que a la vuelta de la esquina se minará el último BTC. El Bitcoin 21 millones se habría minado para el año 2.140. ¿Y por qué tanto? Pues porque Bitcoin estableció dentro de su Blockchain, que la dificultad iría aumentando con los años, lo que indica que cada vez se reduce más el número de bloques extraíbles.

90%

es el porcentaje de bitcoins minados hasta ahora. Para hoy 31 de noviembre a las 6:15 am de Nueva York se habían minado exactamente 18.859.643,00 BTC.

u$s 66.878,47

Este año ha sido el de mejor desempeño de Bitcoin. En abril de este año, por primera vez logró un precio récord para ese momento sobre los u$s 64.000. Pero no se quedó allí, luego de una baja, que tumbó el precio a la mitad agarró nuevos bríos y alcanzó los precios actuales, con un récord el 20 de octubre de u$s 66.878,47, según los datos de CriptoMercados. Pero sus seguidores son muy optimistas y pronostican precios mucho, mucho mayores. Más de un experto ha asegurado que este año cierra sobre u$s 100.000.

1

solo un nombre firma el whitepaper de Bitcoin: Satoshi Nakamoto. Pero ¿a ver? ¿Será realmente un solo hombre el que está detrás? ¿Será un grupo? ¿Será una mujer? Mucha ha sido la especulación al respecto y demasiadas teorías sobre quién o quiénes pueden ser Nakamoto. Hasta ahora sigue siendo un misterio.

3

halvings (reducción de las recompensas por bloque minado) ha habido hasta ahora. Cada 210.000 bloques se produce un nuevo halving. El primero ocurrió en 2012, cuando la recompensa por bloque minado bajó de 50 BTC a 25. En 2016, bajó a 12,5 BTC por bloque, en 2020 ocurrió el tercer halving y las recompensas cayeron aún más: a 6,25 BTC por bloque. Se espera para el año 2024 una nueva reducción, esta vez a 3,125 BTC por bloque, el quinto sería en 2028, cuando bajaría a 1,5625 BTC por bloque… y así bajaría más y más hasta el último. ¿Qué logra el sistema? ¡Combatir la inflación!

u$s 1,60 billones

es el mercado de capitalización más alto que ha tenido Bitcoin hasta ahora, el cual ocurrió el 20 de octubre de 2021, cuando el precio de Bitcoin tocó su mayor techo hasta esta fecha.

1

solo país tiene a Bitcoin como moneda de curso legal. Se trata de El Salvador, que justamente en junio de este año aprobó una Ley Bitcoin, que le da estatus legal a la principal criptomoneda. En septiembre ya se puso en marcha. Hasta ahora, el presidente del país ha dicho que la nación ha adquirido 1.120 bitcoins.

6

es el lugar que tiene Bitcoin entre los activos más valiosos del mundo, según la página AssetDash. Solo están por encima de él Microsoft, Apple, Saudi Arauco, Alphabet y Amazon. Pero su capitalización le gana a gigantes como Facebook y Tesla.

10 minutos

es el tiempo de minado promedio. En ese lapso de tiempo los que tengan la mayor potencia serán los primeros en extraer un bloque. Para ello, los mineros se reúnen en piscinas o pools mineras para poder combinar su poder y así lograr el objetivo.

La minería de bitcoin es parte importante de su desarrollo y evolución

30.291

es el número de cajeros ATM de Bitcoin en el mundo al 31/10/21, según CoinATMRadar. La tasa de instalación de cajeros Bitcoin en el mundo es de 56,1 por día en la actualidad. La cantidad de cajeros es casi el triple que en octubre del año pasado.

50

bitcoins corresponden al bloque cero, o bloque génesis, creado el 3 de enero de 2009. Estos bitcoins no han sido movidos nunca. Pero tampoco se podrán mover. Esto debido a una pecularidad en la creación del código.

78,2 millones

de billeteras únicas Bitcoin hay en octubre de 2021, según datos de Blockchain.com. Esto no quiere decir que haya el mismo número de usuarios, dado que un usuario puede tener varias billeteras diferentes, o una billetera puede permanecer en manos de una empresa que representa a varios.

13.320

criptomonedas han seguido hasta ahora los pasos de Bitcoin (o al menos son las que están registradas en CoinMarketCap, hay muchas más). Sin duda, Bitcoin es la gran madre e inspiración de todas y la moneda que cambió para siempre el modo de ver las finanzas.