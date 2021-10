El Salvador refuerza su apuesta cripto y compra más bitcoin para abastecer al mercado

En una nueva movida del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se adquirieron otros 420 bitcoins, llegando de essa manera sus reservas a 1.120 BTC

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su gobierno adquirió otros 420 bitcoins, con lo cual las reservas del país se elevan a unos 1.120 BTC.

Así lo informó el mismo Bukele en un conjunto de mensajes publicados a través de su cuenta de Twitter, en los cuales se lee lo siguiente:

"Fue una larga espera, pero lo valió ¡Hemos comprado en el precio más bajo! 420 nuevos #Bitcoin… Nosotros ya estamos generando beneficios de los #Bitcoin que acabamos de comprar".

Aunque el presidente Bukele no reveló cuanto se invirtió por esos 420 BTC, si se toma en cuenta una tasa de unos u$s 58.571 por unidad, esto daría como resultado unos u$s 24,6 millones aproximados. Vale destacar que los 1.120 BTC adquiridos por el estado a la fecha corresponderían con unos u$s 65.599.520 para el momento de edición.

Tomemos en cuenta que esta última compra viene a lugar más de un mes después que el mismo Bukele anunciase la adquisición de unos 150 BTC para las reservas del país centroamericano, capitalizando para ese momento unos 700 bitcoins, indicó Diario Bitcoin.

Chivo es la plataforma armada entre app y cajeros para sustentar la movida cripto en el país

Además de las compras anunciadas por Bukele, parece que El Salvador tiene planes mucho más ambiciosos de cara a Bitcoin. Recientemente el mandatario indicó que estaban explorando la posibilidad de abrir espacios para empresas mineras en el país, las cuales pueden aprovechar la energía geotérmica generada por los volcanes ubicados en el territorio nacional, empleando así electricidad derivada de fuentes 100% renovables.

Tras el anuncio de la legalización de Bitcoin como moneda de curso legal en el país centroamericano, gran cantidad de empresas internacionales han ido a la nación para explorar nuevas posibilidades de negocio. Sin embargo, la adopción de la moneda digital también ha despertado críticas entre entidades financieras como el FMI, la cual advirtió sobre los riesgos implícitos en estas acciones y la posibilidad de que este tipo de medidas comprometan la soberanía financiera de los países interesados.