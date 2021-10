Si querés entrar al mundo cripto, tenés que saberlo: cómo comprar e invertir desde cero

Las divisas virtuales ya son parte de la cartera de millones de argentinos que buscan un resguardo para sus ahorros y nuevas formas de inversión

Las criptomonedas están viviendo su momento de gloria. El caso testigo es Bitcoin, que en el último año su precio aumentó casi 20 veces debido a la alta demanda global: en marzo de 2020 costaba unos u$s3.000, mientras que ahora se ubica en la franja de los u$s50.000 a u$s60.000.

La pandemia, sin dudas, aceleró su adopción masiva. La emisión de dinero sin respaldo de varias gobiernos, incluyendo el de EE.UU. y países europeos, alertan sobre la posibilidad de una mayor inflación y tanto empresas como particulares apuestan a estos activos para resguardar su capital.

El ejemplo más claro fueron los de Microstrategy, Tesla y Square, las tres empresas del Nasdaq que pasaron parte de su tesoro a Bitcoin: u$s2.100 millones, u$s1.500 millones y u$s220.000 millones, respectivamente. Y Mercado Libre se convirtió en la primera empresa grande de la región en hacer lo mismo: informó a la Comisión de Valores de EE.UU. que comprará BTC por u$s7,8 millones.

En la Argentina también estos activos viven su hora de esplendor. Se estima que las operaciones crecieron 300% el año pasado y que ya existen más de 2 millones de cuentas de ahorristas argentinos que ya no sólo buscan protegerse de la inflación, sino también para dolarizarse sin resignar el cupo mensual de u$s200.

A continuación, las respuestas a las dudas más frecuentes de los usuarios con respecto a las criptomonedas y cómo iniciarse en las nuevas inversiones de la economía digital.

¿Qué es una criptomoneda?

Con el lanzamiento del White Paper de Bitcoin a finales de 2008, Satoshi Nakamoto (la persona o equipo detrás de la innovación) sentó las bases de la primera criptomoneda:

Un sistema de pagos persona a persona por Internet

Eliminación de intermediarios, reemplazando la "confianza" de los bancos por la verificación que realiza el sistema

Transacciones irreversibles para proteger a los vendedores del fraude

El registro de las transacciones se guarda en una cadena de bloques (blockchain), de la que todos tienen una copia

El control lo realizan los usuarios: al sumar su poder de cómputo a la red, la hacen más segura

Todo está protegido por un fuerte sistema de cifrado

"Es una forma de comprar bienes y servicios y con algo que la hace distintiva: es descentralizada: no hay un banco central que las emita", señala a iProUP Matías Bari, CEO de SatoshiTango.

¿Qué tipos de criptomonedas existen?

Luego de la aparición de Bitcoin y del crecimiento en su adopción, muchas otras divisas virtuales comenzaron a surgir y las denominó como altcoins, es decir, monedas alternativas.

Se estima que existen unas 5.000 divisas de uso medianamente popular a nivel global. Pero podrían dividirse en dos grandes grupos:

Volátiles : su precio varía según la confianza en su tecnología subyacente y la capacidad para resolver el problema que se plantea. Por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, Cardano y Binance Coin

Estables: su cotización está atada a un activo de la economía real (una moneda soberana, commodities, metales, etc.). Por ejemplo, DAI, Tether y USDC tienen paridad 1-1 con el billete estadounidense y son llamadas "dólares digitales"

Según Bari, DAI y USDC "se destacaron en 2020 y tuvieron un año muy muy bueno". Y si bien no permite ganar con el alza de su cotización como Bitcoin, tienen varias posibilidades de inversión.

Por ejemplo, DAI tiene su Savings Rate (DSR), un contrato inteligente que funciona como un plazo fijo que ofrece rentabilidad cada 5 minutos.

"A diferencia de un plazo fijo, podés retirar tus DAI o dejar de invertirlos cuando quieras", afirman a iProUP desde la compañía. El rendimiento anual ronda el 8%. Si bien puede variar, generará un ingreso extra a la cartera que tenga esta opción integrada.

¿Cómo comprar y vender criptomonedas?

Para adquirir criptomonedas, hay varios tipos de exchange (casas de cambio) para hacerlo y que aceptan los principales medios de pago actuales:

Exchanges centralizados : son las empresas que compran y venden directamente al público , es decir, funcionan como intermediarios . Están registradas ante el Banco Central como Proveedores de Servicios de Pago. Algunos ejemplos son SatoshiTango, BuenBit, Bitso, Ripio y ArgenBTC

: son las empresas que , es decir, funcionan como . Están registradas ante el Banco Central como Proveedores de Servicios de Pago. Algunos ejemplos son Plataformas P2P (persona a persona) : unen a compradores y vendedores, al estilo de Mercado Libre. De esta forma, sólo cobran una comisión por el uso del servicio . Por ejemplo, Airtm, Binance P2P y Paxful

: unen a compradores y vendedores, al estilo de Mercado Libre. De esta forma, . Por ejemplo, Exchanges descentralizados: los usuarios más avanzados que ya usen billeteras cripto pueden comprar otras divisas. Toda la operatoria la realiza un programa llamado contrato inteligente, sin que haya intermediarios humanos

En el primer caso, se destaca SatoshiTango, que ofrece su propia billetera digital. Según Matías Bari, su CEO, esta aplicación permite:

"Tener una caja de ahorro con clave virtual uniforme (CVU), en la cual depositar pesos"

(CVU), en la cual depositar pesos" "Recargar por transferencia desde un banco o fintech ( Mercado Pago ) y redes de cobranzas ( Rapipago y Pago Fácil )"

( ) y redes de cobranzas ( )" "Comprar hasta $200.000 por operación , lo máximo autorizado por la Unidad de Información Financiera ( UIF )"

, lo máximo autorizado por la Unidad de Información Financiera ( )" "Convertir esos fondos al instante entre monedas digitales (Bitcoin, DAI u otras ) y pesos, para aprovechar las cotizaciones"

) y pesos, para aprovechar las cotizaciones" "Enviar los saldos en pesos a cuentas bancarias o de fintech"

Por su parte, Gastón Levar, representante argentino de Airtm, revela a iProUP cómo funciona esta plataforma P2P:

"El usuario crea una cuenta y accede a una caja de ahorro en AirUSD, una moneda digital que vale un dólar "

una moneda digital que " "Esa cuenta puede ser cargada con cualquier medio de pago ( transferencias bancarias o fintech, sistemas de pago, etcétera )"

)" "Se introduce una cantidad y el medio de pago para que otra persona ( cajero ) fondee la cuenta"

) fondee la cuenta" "Una vez que se acepta la transacción, habrá que depositar los pesos en la cuenta bancaria o fintech que indique el 'cajero', quien acreditará a su vez los AirUSD

que indique el 'cajero', quien acreditará a su vez los AirUSD "Cuando ambas partes acepten la operación, se liberan los fondos. Airtm usa un escrow (depósito en garantía) para asegurar a ambos usuarios"

(depósito en garantía) para asegurar a ambos usuarios" "Los fondos quedan en la cuenta en AirUSD . También se pueden cambiar a Bitcoin, Ether y otras criptomonedas "

. También se pueden cambiar a " "Ese saldo se puede dejar como ahorro y retirar en efectivo en una cuenta bancaria, entre otras funciones"

¿Cómo se usan las billeteras y claves de criptomonedas?

En un banco, el dinero no está en el home banking, sino que está en el tesoro de la entidad. En el caso de Bitcoin y otras divisas, las monedas no están en la billetera de criptomonedas, sino que están "guardadas" en la blockchain.

Para poder usarlas, hace falta tener una de estas billeteras, que funcionan a través de dos claves (sucesión de caracteres alfanuméricos) que detalla Alan Becker Capuyá, de Status:

Clave pública : "Es la dirección de tu billetera : cuando querés recibir tus fondos debés decir dónde los recibís", afirma el ejecutivo. Sería el equivalente a un CBU bancario

: "Es la : cuando querés recibir tus fondos debés decir dónde los recibís", afirma el ejecutivo. Sería el equivalente a un CBU bancario Clave privada : "La privada es la llave de tu casa : no necesitás un usuario o una contraseña, necesitás la llave privada", remarca.

: "La privada es la : no necesitás un usuario o una contraseña, necesitás la llave privada", remarca. Frase semilla: cada vez más billeteras ofrecen esta sucesión de 12, 18 o 24 palabras en inglés, más fáciles de recordar, que permite acceder a los fondos en lugar de la clave privada

Si un usuario pierde la clave privada o la frase semilla, que cada billetera crea al momento de darla de alta, se quedará sin acceso a los fondos: no hay forma de recuperarlas.

Por lo tanto, a los usuarios novatos los exchanges ofrecen una billetera dentro de la aplicación para que usen sus fondos como si fuera un home banking, sin la necesidad de recordar claves ni frases semillas, sino con usuario y contraseña que se pueden recuperar fácilmente.

Sin embargo, los expertos repiten la frase: Not your keys, not your coins ("Si no son tus claves, no son tus monedas"). Como los exchanges manejan las claves de sus usuarios, están en verdadero poder de las monedas y pueden perderse -por ejemplo- si son hackeados.

El criptoahorrista avanzado, entonces, puede migrar hacia las billeteras de "sin custodia", quedando bajo su responsabilidad guardar la clave privada o la frase semilla, anotándola en un papel (no en un medio digital para evitar su robo) o en una cold wallet, consistente en una especie de pendrive ultraseguro que permite operar.

"La wallet implementa varias medidas de seguridad como el manejo y almacenamiento de claves en el dispositivo. Esto asegura que vos, y sólo vos, tengas acceso a ellas", afirma Jonathan de Zerah, Head of Marketing de Status, una billetera sin custodia para tokens de Ethereum.

Además de esta wallet, hay otras similares como Metamask, que también permite interactuar con Ethereum y tokens basados en esa red (como la moneda DAI), y otras multired, como Trust, Guarda o Coinomi, que además aceptan Bitcoin, Litecoin, Ripple y otras divisas.

¿Cómo se invierte en criptomonedas?

Con Ethereum llegaron las finanzas descentralizadas o DeFi, es decir, instrumentos financieros que no tienen un banco como intermediario, conocidos como aplicaciones descentralizadas o Dapps.

Estas Dapps se basan en contratos inteligentes con reglas automatizadas que se disparan en caso de ocurrir ciertos eventos, como el alza o la baja en los precios de un activo, o la entrada y la salida de un inversor.

"El mundo DeFi incentiva a que la gente coloque su capital a disposición de otra persona. Los más comunes son los Automated Market Makers que te premia con un interés por prestar tus fondos", afirma a iProUP Manuel Beaudroit, experto en monedas digitales y fundador de Belo.

Según Beuadroit, "hay agregadores de plataformas, como Yearn.Finance, que optimizan tu inversión para lograr el mayor rendimiento posible. Son contratos inteligentes que matchean oferta y demanda para crear liquidez de mercado", indica.

En definitiva, realizan una suerte de intermediación financiera: toman depósitos de ciertas divisas digitales para prestar a un tercero, que abona en otra moneda virtual más un interés. Y comparten la ganancia.

Nahuel Burbach, experto cripto y representante argentino de la billetera Zerion, expone el caso de TokenSets, una plataforma que ofrece diferentes formas de inversión sin intervención humana:

Portafolio seguro : "Estrategias conocidas de análisis técnicos que ya demostraron buen rendimiento histórico", remarca

: "Estrategias conocidas de que ya demostraron buen rendimiento histórico", remarca Cartera social : "Los traders plantean sus estrategias de manera pública a cambio de un pequeño porcentaje", afirma. En este caso, se pueden seguir a gurúes y replicar su apuesta

: "Los a cambio de un pequeño porcentaje", afirma. En este caso, se pueden seguir a gurúes y replicar su apuesta Pools: "Hay índices armados con canastas de activos para no exponerse a uno solo en particular"

Según el ejecutivo, "los rendimientos, en general, pueden ser de hasta el 15% aproximadamente", dependiendo de los activos en cuestión. Aunque puede surgir oportunidades inéditas.

"Su performance varía pero, en líneas generales, suelen ser superiores a lo que pueden ofrecer los bancos tradicionales, incluso en dólares. Algunas opciones son Nexo, BlockFi, Binance, Crypto, Compbound, Aave y Celcius", recomienda Gabriel Vago, de ArgenBTC.

Para usar estas inversiones, hay que contar con wallets que cuenten con navegadores Web3, similares a un navegador como Google Chrome que permite entrar a las direcciones web de las Dapps y conectar los fondos de la billetera. Status, MetaMask y Trust son algunas de ellas.

¿Son legales las criptomonedas?

En 2014, el Banco Central de la República Argentina no realizó ninguna observación sobre la legalidad de las criptomonedas, sino que las definió como un "activo de alto riesgo". Por lo tanto, como "todo lo que no está prohibido está permitido" por la ley, el uso de divisas virtuales es totalmente lícito en el país.

No sólo eso: los exchanges son proveedores de servicios de pago para el Banco Central (igual que otras fintech) y cumplen con las prácticas autolavado de la Unidad de Información Financiera, como el KyC (conozca a su cliente) y la prohibición para adquirir más de $200.000.

Sin embargo, tal como reveló iProUP, a fines del año pasado ingresó en el Congreso un proyecto de ley para regular estos activos por parte de los diputados Liliana Schwind y Marcos Cleri, del Frente de Todos. Aunque hay expertos que la legislación argentina permite el uso de criptomonedas.

"En todo lo que se refiere a las relaciones entre particulares, el Código Civil y Comercial y el Código Penal, más la libertad de contratación, son marcos más que suficientes para la industria", afirma a iProUP el abogado Ricardo Mihura Estrada, del estudio Leverone & Mihura Estrada.

Por su parte, Guillermo Navarro, experto en derecho tecnológico y fundador del estudio Bildenex, afirma a iProUP que las operaciones "por PayPal o Bitcoins es como que te paguen con un kilo de sal", por lo que afirma que "técnicamente, un saldo digital no es dinero" para la ley.

¿Pagan impuestos las criptomonedas?

"Como sucede en varias otras jurisdicciones, también en nuestro país existe alguna idea romántica acerca de que la cripto 'no tributa en ningún lado', ya que 'está en el éter', ironiza Valeria D'Alessandro, de D'AlessandroTax.

Según la tributarista, quienes comercian habitualmente con estos activos están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias sobre la diferencia a favor que obtuvieron en esa transacción.

En ese caso, se debe determinar si la ganancia es de fuente argentina, y paga el 35%; o extranjera, cuya alícuota se reduciría al 15%. Lo cual genera incertidumbre entre expertos en impuestos.

Lo mismo ocurre con Bienes Personales: si se contemplan las criptomonedas como un activo situado en el país pagaría 1,25%; pero si se asume que está en el exterior treparía al 2,25%.

Leonel Zanotto, asociado, de SMS-San Martin Suárez y Asociados, afirma a iProUP que es difícil definirlo ya que "existen varios interrogantes que no tienen una definición ni interpretación", cómo dónde están ubicadas las monedas y a qué valor deben considerarse ya que no existe una cotización oficial.

Por otro lado, la provincia de Córdoba decidió aplicar Ingresos Brutos a las transacciones con divisas digitales, tal como informó iProUP. Marcos Zocaro, contador experto en criptomonedas, enumera a este medio en qué casos aplica:

Comisionista : "Una persona que compra criptomonedas en nombre de otra y le cobra una comisión, aunque no sea habitualista. En ese caso, por 'prestación de servicios' la alícuota es 4,75% y la reducida es 4%

: "Una persona que compra criptomonedas en nombre de otra y le cobra una comisión, aunque no sea habitualista. En ese caso, por 'prestación de servicios' la alícuota es 4,75% y la reducida es 4% Exchanges : "Para las plataformas de intercambio, la alícuota es de 4,75% y la reducida es de 4%"

: "Para las plataformas de intercambio, la alícuota es de 4,75% y la reducida es de 4%" Traders : "Personas que hagan operaciones con frecuencia van a tributar 6,5% o la alícuota reducida de 4%"

: "Personas que hagan operaciones con frecuencia van a tributar 6,5% o la alícuota reducida de 4%" Otros usuarios: "Al vender criptomonedas, vas a pagar 0,25% cuando provengan por el canje de la comercialización de bienes y servicios", afirma Zocaro. Por ejemplo, trabajadores freelance que reciben pagos del exterior

Según el experto, la alícuota reducida será aplicada a aquellas personas que hayan tenido movimientos menores a 15 millones de pesos en el último año.

Las criptomonedas ya son una "pasión argentina". Y los expertos creen que este será un gran año para Bitcoin, con cotizaciones que podrían llegar a los u$s100.000. El primer paso será investigar, experimentar y prepararse para las finanzas del futuro que ya están hoy.