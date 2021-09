Presidente de El Salvador asegura que un tercio de la población ya usa su monedero cripto oficial

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirma que 2,1 millones de sus conciudadanos están utilizando la cartera de criptomonedas Chivo, respaldada por el gobierno, ofreciendo una visión del aparente éxito de la táctica de Bitcoin (BTC) del país.

El controvertido presidente actualizó a sus 2,9 millones de seguidores de Twitter el sábado por la tarde, afirmando que Chivo "ahora tiene más usuarios que cualquier banco en El Salvador" después de solo tres semanas de funcionamiento. Bukele indicó que es solo cuestión de tiempo que la adopción de Chivo eclipse a todos los bancos de El Salvador juntos.

2.1 million Salvadorans are ACTIVELY USING @chivowallet (not downloads).Chivo is not a bank, but in less than 3 weeks, it now has more users than any bank in El Salvador and is moving fast to have more users that ALL BANKS IN EL SALVADOR combined.This is wild!#Bitcoin???????? — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) September 25, 2021