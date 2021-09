La prohibición de bitcoin por China en 2017 provocó luego un máximo histórico: ¿volverá a pasar lo mismo?

Bitcoin (BTC) se hundió aún más para volver a probar el soporte de los u$s 40.000 el 24 de septiembre, mientras se disipaba el polvo de lo que los analistas destacaron como una falsa alarma proveniente de China.

Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron nuevos mínimos de varios días de u$s 40.690 para el BTC/USD en Bitstamp, una caída del 8% en lo que va del día.

Los Hodlers se sintieron frustrados, pero no se inmutaron ante la noticia de que China supuestamente había aumentado su "prohibición" de las criptomonedas, lo que en realidad no es más que una reiteración de las restricciones que el Banco Popular de China aplica desde hace cuatro años.

Los sucesos tienen su razón de ser; en septiembre de 2017, el anuncio original de la "prohibición" hizo que el precio de Bitcoin se desplomara, sólo para recuperar sus niveles originales en cuestión de semanas y establecer un nuevo máximo histórico de u$s 20.000 menos de tres meses después.

El hecho no pasó desapercibido para los participantes del mercado más experimentados, incluidos aquellos en las redes sociales, donde la noticia de China había resurgido inicialmente y desatado el pánico.

The same thing happened in September 2017. China said they were banning #Bitcoin and it dropped by over 30%. But #BTC made a full recovery in few weeks then hit new all time highs in December that year. As the saying goes ‘history doesn't repeat itself but it sure does rhyme’ pic.twitter.com/Xi8euPK916 — John Satoshi Wick (@JohnSatoshiWick) September 24, 2021