Aunque bitcoin siga siendo la estrella, la innovación cripto ya pasa por otros lados

Algo se está gestando, y aquellos con narices finamente afinadas pueden olerlo. Como los traders esperan, Bitcoin (BTC) está haciendo "cosas de Bitcoin" rebotando entre los niveles habituales de soporte y resistencia "clave" y, para ser honesto, todo está comenzando a sentirse un poco boomer.

La tan esperada "luna" de Bitcoin dependía de la aceptación de los inversores institucionales, rompiendo el pico histórico anterior en u$s 19.000 y un conjunto de otras creencias firmemente arraigadas. Bueno, todo eso sucedió, y el repunte a u$s 64.900 superó los sueños más locos de muchos inversores. Pero a pesar de esto, toda la situación de BTC se siente predecible y aburrida si opinas que la criptomoneda mejor clasificada eventualmente superará los u$s 100.000 en el mercado alcista actual.

Entonces, volviendo a qué más se está gestando...

Las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) están de moda, los tokens no fungibles (NFT) están de moda, los juegos play-to-earn están de moda y el Metaverso está de moda.

Aquí es donde están las verdaderas cabezas en este momento: especular, construir, reflexionar, establecer contactos y hacer cosas que realmente importan. Y lo que es único acerca de aquellos que realmente están trabajando en las trincheras de las criptomonedas es que este enfoque de base y la tendencia de construcción de abajo hacia arriba está llevando a algunos de los proyectos más innovadores del espacio.

Toma el proyecto "Loot" de Dom Hofmann como ejemplo, o los recientes lanzamientos de Good Bridging y BridgeLoot en el ecosistema Avalanche.

LOOT- randomized adventurer gear- no images or stats. intentionally omitted for others to interpret- no fee, just gas- 8000 bags totalopensea: https://t.co/qSnRJ1FD0netherscan: https://t.co/bF9p0RSHX2available via contract only. not audited. mint at your own risk pic.twitter.com/uLukzFayUK — dom (@dhof) August 27, 2021