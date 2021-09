¿Se terminaron los vaivenes?: para este experto se viene una sorpresa con bitcoin

El estado de ánimo general en el mercado de criptomonedas es de expectación este 17 de septiembre, en vista de que el precio de Bitcoin ha cotizado en un rango cada vez más estrecho durante los últimos dos días y parece estar preparándose para un movimiento en un sentido u otro.

Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView muestran que el precio de Bitcoin (BTC) ha oscilado entre los 47.150 y 48.150 dólares durante la jornada comercial del viernes, puesto que la falta de acontecimientos importantes o historias que acaparen los titulares ha llevado a un día relativamente sin cambios en los mercados.

Un informe reciente de Delphi Digital sugirió que la repentina caída del precio del Bitcoin de la semana pasada cogió al mercado con la guardia baja y llevó a una caída significativa del sentimiento del mercado, pasando de la codicia al miedo, y el comportamiento del precio de BTC durante la semana pasada ha sido una respuesta a eso, dado que los traders volvieron a entrar en los mercados con cautela.

Esto es lo que dicen los analistas y los traders sobre la reciente acción del precio de BTC y lo que hay que tener en cuenta mientras el mercado se dirige al fin de semana.

Una opinión positiva sobre la acción del precio de Bitcoin fue proporcionada por el usuario seudónimo de Twitter, 'Pentoshi', que publicó el siguiente tuit destacando la formación de una bandera alcista en el gráfico de 4 horas y una posterior nueva visita a un importante nivel de soporte y resistencia en los u$s 46.800.

$BTC tell me this wasn't a perfect bull flag into a perfect S/R test into demand Breakout can reclaim PoB = moon soon Keep in mind alt supply, and ETF season ahead likely to be key drivers + disclosures4Hr chart below pic.twitter.com/1Em8mMXhOj — ????????????Pent◎shi Wont DM You (@Pentosh1) September 17, 2021