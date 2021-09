Edward Snowden: "Apple busca contenido ilegal en los dispositivos de los usuarios"

El extécnico de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU apuntó contra el gigante de Cupertino y la acusa de "incurrir" en fallas de seguridad

Edward Snowden, uno de los consultores tecnológicos más conocidos y polémicos del planeta, sorprendió a propios y extraños al cargar contra el gigante estadounidense Apple y enfatizar que "está bajando el nivel de seguridad de la industria de dispositivos inteligentes creando herramientas que propician un mercado libre de acceso ilegal a los datos privados de los usuarios",

Durante el foro educacional Nóvoye Znanie (Conocimiento Nuevo, en ruso) en Moscú, el extécnico de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por su sigla en inglés) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), actualmente con asilo en Rusia, cuestionó los cambios en la manera de acceder a los datos privados por parte de compañías tecnológicas.

Una figura polémica

Snowden confirmó que los proveedores de Internet y compañías de servicios en la nube llevan tiempo escaneando datos por presencia de contenido ilegal. Pero esta práctica se ejercía en sus servidores, en sus remotos centros de datos.

"Ahora la compañía Apple está haciendo algo diferente, que no hemos visto nunca. Lo que quiere es buscar contenido ilegal en los dispositivos de ustedes antes de que esta información llegue a sus servidores", explicó.

El experto agregó en la ponencia que los representantes de la compañía "empacan lo que hacen en 'bellos cuentos' de que son para la seguridad y protección de privacidad y datos personales", pero recordó que existe un límite claro entre lo que se encuentra en la propiedad de Apple y la propiedad de los usuarios.

Ahora, Apple está al mando de los dispositivos de usuarios en cuanto a qué buscar y si encuentran algo que contradice la legislación, como la pornografía infantil, lo etiquetan como materiales ilegales.

"Poco a poco aparecerán nuevas categorías. Ustedes no saben qué está buscando, incluso el propio Apple no sabe completamente lo que se busca en el móvil. Simplemente averiguan la congruencia con ciertos patrones de datos", precisó.

Snowden describió la situación como "una especie de huellas dactilares que permiten comprobar si el contenido incurre en la definición de lo ilegal o no, si uno usa el servicio iCloud Photos, por ejemplo".

A su vez, subrayó que una vez que Apple crea un precedente, el resto ya no dependerá únicamente de esa compañía.

Snoden apunta a Apple

"Eso no dependerá de Apple, dependerá de los gobiernos ¿Acaso podrá decir no a EEUU, Rusia, China, Alemania, Francia o el Reino Unido? Naturalmente, no. Si es que quieren seguir vendiendo sus productos en esos países", concluyó.

Esta no es la primera vez que Snowden advierte sobre las fallas de seguridad: "Los datos no son inofensivos, no son abstractos cuando tienen que ver con la gente. Y casi todos los datos que se registran son de personas. No se están explotando datos, se explota a las personas. No se manipulan los datos, se manipula a las personas", dijo durante su intervención en la Web Summit de Lisboa celebrada en el año 2019.

Los desafíos de la ciberseguridad

