No todo es Bitcoin y Ethereum: una a una, las criptomonedas "tapadas" que podrían subir más de 100%

No todo es Bitcoin o Ethereum. El ecosistema cripto está formado por números proyectos y expertos recomiendas cuáles seguir de cerca

Las criptomonedas, con Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETHE) a la cabeza, dejaron atrás un duro trimestre -donde sus valores no dejaban de caer- y comenzaron a reputar.

Así, BTC está cerrando la semana en u$s48.700 (+6.62%) y ETH se encuentra en u$s3.200 (+7%).

Pero más allá de los "flashes" de las dos criptomonedas con mayor capitalización de mercado y de los token que conforman el "Top Ten" de las más famosas, siempre emergen "tapados" que captan la atención de los expertos.

Tal es el caso del análisis realizado por el especialista de criptomonedas conocido como DonAlt, quien destacó a dos proyectos cuyo valor está en mínimos y por lo tanto son una interesante oportunidad de inversión.

Las apuntadas por el analista

La primera remarcada por el experto es VeChain (VET), que tiene una cotización aproximada de u$s0,09.

Orientada a la gestión de la cadena de suministro, DonAlt vaticina para ella una fuerte escalada donde podría llegar a u$s0,21.

La segunda destacada por el especialista es Tron (TRX), con un valor de u$s0,07.

DonAlt lo ve subiendo hasta los u$s0,14, lo que también sería un movimiento alcista de más del 100 por ciento.

Por su parte Akash Girimath, analista del portal económico FXStreet, destacó otras dos criptomonedas que valen menos de u$s0,50 y con un potencial alcista superior al 200 por ciento.

La primera de ellas es SafeMoon. Según el analista, su valor de mercado, que se revalorizó entre un 25% y un 55 por ciento, aún tiene largo camino por recorrer.

En cuanto al segundo candidato, mencionó a Shiba Inu, que "confirmará el resurgimiento de los compradores y la capacidad de subida de la criptomoneda, por lo que en ese caso SHIB se dirigirá a la zona de alta probabilidad de reversión que va de 0,00000955 a 0,00001070 dólares″.

Desde golosinas hasta una vivienda: mirá todo lo que se puede comprar utilizando criptomonedas

Desde un chocolatín a una vivienda, qué se puede comprar hoy con criptomonedas. Lo cierto es que todo eso, y mucho más, porque los criptoactivos empiezan a ser usados incluso en el pago de honorarios a colaboradores.

"A partir del año pasado, y con la situación provocada por la pandemia, hemos sido testigos de una fuerte adopción de tecnologías digitales, y las criptomonedas no son la excepción. Esto explica en parte el avance que han experimentado no solos como alternativa de ahorro e inversión, sino también como una forma de agilizar la actividad", explica Emiliano Limia, Head of PR de Buenbit.

Pero hay más. Por ejemplo, en San Martín de los Andes ya no es necesario tener efectivo, todo se puede comprar con criptomonedas. "Cualquier usuario de Lemon Cash puede comprar desde actividades turísticas hasta la comida del perro, pasando por gastronomía, almacenes y otros rubros de interés en comercios que procesan pagos con la plataforma", describe Franco Bianchi, CMO de Lemon Cash.

"Somos fundadores y actores del Patagonia Crypto Valley (justamente en San Martín de los Andes), un hub que nuclea empresas, instituciones y startups que impulsan soluciones basadas en tecnología blockchain, lo que nos permite demostrar que la nueva economía digital funciona y su adopción es inminente", suma Bianchi.

Incluso, pensando en la llegada de mayor cantidad de turistas, esta fintech ya está hablando con el intendente de la mencionada localidad patagónica para potenciar esta transformación digital ofreciendo 30% de descuento al usar criptoactivos en locales de gastronomía, paquetes turísticos y más.