Todo Pago, la herramienta pensada para vendedores y cuentapropistas: ¿"conviene" más que MercadoPago?

Desde la firma, detallaron los diferenciales que ubican a la plataforma de cobro también para para profesionales y pequeños comercios

El arribo de la pandemia aceleró la transformación digital de miles de empresas como así también el uso de billeteras virtuales, fintech y plataformas de cobro.

En ese sentido, la compañía Prisma relanzó Todo Pago, una nueva y completa plataforma de cobro desarrollada para vendedores, perso0nas de oficio, profesionales, comercios de barrio, y pequeñas y medianas empresas.

En diálogo con iProUP, Patricio Tomasini, vocero de Todo Pago, y Sebastián Bulgheroni, gerente de Marketing, explican los diferenciales del producto y por qué su uso resulta para los usuarios más conveniente que, por ejemplo, MercadoPago, creada por el empresario local Marcos Galperin.

-¿Cómo se puede definir a Todo Pago?

Tomasini: Nosotros no somos ni banco digital ni billetera digital. Porque el banco digital es más parecido a un banco, donde cada usuarios administra sus cuentas corrientes, cajas de ahorro y puede tener algún medio de pago que, en lugar de tener como ancla el home banking, o una red de sucursales, es un banco digital y por su naturaleza se vincula con sus clientes de una manera digital a través aplicaciones o, eventualmente, la red

Por otro lado, las billeteras son más parecidas al concepto de billetera tradicional. Hay billeteras de algún banco, que de alguna manera restringen los productos a los que ofrece ese banco. Después están las billeteras abiertas o wallets abiertos, como Bimo o MODO, que son versiones más billeteras. Entonces, dentro de esas billeteras vos podés cargar medios de pago de distintos bancos. Están más vinculadas a eso: a poder pagar por distintos medios de pago a diferentes canales.

Hoy, por ejemplo, el principal instrumento es el QR. Hoy yo cargo mis tarjetas en mi billetera Bimo o MODO. Vos cargás tus medios de pago y salís con esa billetera y podés pagar en diferentes comercios. Esas son las diferencias entre un banco digital y una billetera. Hay puntos en común y son donde un banco digital puede convertirse en billetera, o una billetera tener otros servicios, parecidos a un banco.

En el caso de Todo Pago, dentro del ecosistema, es una plataforma enfocada a soluciones de cobro0 que están dedicada a ofrecerle al usuario una solución -por eso nuestra campaña habla de ‘Vendedores’. Nos sacamos el mote de billetera, de agrupador, sino que hablamos de vendedores que necesitan realizar cobros. Venden y por ende necesitan realizar cobros.

La particularidad que tiene nuestra solución es que está dedicada a comercios de barrios, profesionales y pequeñas empresas. Dentro de la misma solución vos podés ver de manera presencial, si querés, más tradicional (a través de un mPOS). Si vos te adheris, te lo mandamos por correo y podés cobrar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, prepaga, tarjeta alimentar.

Nuestro mPOS tiene tecnología contact less. Es decir, ya tenemos la tecnología para aceptar tarjetas con chip, o contact less. Podés vender con QR, que eso es algo que viene creciendo fuertemente, sobretodo con la pandemia.

Por otro lado, la particularidad que tiene el QR de Todo Pago es que es un QR al que llamamos "multibilletera". Quiere decir que además de poder pagar con nuestra billetera Todo Pago, también aceptamos pagos de billeteras Bimo y MODO. Es decir, todos los usuarios de MODO pueden pagar en los comercios de Todo Pago, van a poder pagar. Y las de Bimo también, que es la billetera del programa 365. Eso en el mundo tradicional o mundo físico.

Pero si el comercio, o el cliente, o el vendedor necesita hacer ventas remotas, ahí le ofrecemos la posibilidad de compartir links de pagos (nosotros lo llamamos Botón de Pago). Se arma un link y lo comparto por cualquier sistema de mensajería que tenga el teléfono (WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram).

Lo puedo cortar y pegar donde yo quiera compartirlo. Al cliente le llega ese link, completa los datos de su tarjeta y realiza el pago. En el Modo Remoto también tenemos un set de Herramientas de Integración, plugg in y Apis, para que si el pequeño comercio posee una tienda, puede integrar fácilmente nuestra pasarella de pagos.

También en el mundo de e-commerce tenemos acuerdos con plataformas que se enfocan a ese segmento, como Tienda Nube, Monotienda, Contextus, en los cuáles los comercios que tengan esas plataformas, ya pueden usar Todo Pago porque esas plataformas ya tienen preinstalada nuestra aplicación y pueden ofrecer nuestro medio de pago, o nuestra forma de cobrar en sus tiendas.

Bulgheroni: nosotros conscientes de la problemática que generó en muchas personas los términos billetera digital, banco digital o fintech con distintos enfoques. Por eso, en las campañas publicitarias, fuimos directos: "Vendedores", "taxistas", "profesionales", "trabajadores". Somos una solución para los vendedores.

-¿Cuáles son los diferenciales que ofrece Todo Paga para poder competir con sus rivales directos como, por ejemplo, Mercado Pago?

T: Tenemos una herramienta que permite cobrar por diferentes canales, tenemos un princing competitivo. En lo que es tarjeta de crédito tenemos el precio más bajo del mercado, que es de apenas un 2%; también le llevamos promociones a los comercios; también le damos la solución y la posibilidad de aceptar otras billeteras o vender con QR a otras billeteras que están desplegadas en el mercado y que los pequeños comercios quizá no tienen acceso.

Esos son nuestros principales diferenciales. De base, todas las herramientas son muy similares, todas las que apuntan a los comercios porque la problemática y la necesidad de los comercios son parecidas.

Pero desde Todo Pago nos anclamos en, por un lado tener algunas ventajas en el precio del pricing; por otro lado, tener algunas alternativas en la aceptación de medios de pago, fundamentalmente el concepto de QR multibilletera para aceptar distintos medios de pago. Después lo complementamos con el resto de las alternativas de cobro.

El negocio, mercado o segmento al que apuntamos es muy dinámico. Hoy si querés, el principal competidor o mercado a ganarle, en realidad es el efectivo.

Hoy todavía ese segmento opera mucho con efectivo. Por eso, hay espacio para que todos participemos en ese segmento y, de alguna manera, digitalicemos esos pagos.

Patricio Tomasini, Head de Todo Pago en Prisma Medios de Pago

B: Todo Pago tiene todo lo necesario para la persona que vende. Tenés todas las herramientas y, sobretodo, la conveniencia esta que se mencionaba del 2% en tarjetas de crédito.

-¿Cómo imaginan desde Todo Pago que será el funcionamiento de estas herramientas hasta fines de año?

T: Creo que los pequeños comercios van a adoptar estas soluciones en lugar de seguir aceptando soluciones pensadas para grandes comercios. Ahí hay un área donde estos medios de pago y soluciones de Todo Pago se van a desarrollar

Después está, me parece, todo lo que tiene que ver con emprendedores. Incluso, influenciados por la actualidad y la coyuntura, hay mucha gente que abre su comercio, o emprendimiento desde su casa. A veces, incluso, de forma paralela a su actividad principal y que están buscando estas soluciones. Ahí también hay una gran oportunidad.

Luego sigue atrás todo lo que tiene que ver con profesionales y con oficios, que creo que de a poquito van entendiendo que tener un medio de pago, no solo les facilita el cobro. Por ejemplo, un profesor de inglés, quizá antes recibía al alumno en su casa, le podía pedir la plata en el pallier.

Hoy, si hace la clase virtual, quizá le resulta más eficiente compartir un Botón de pago (o un link de cobro). Si además, el concepto de aceptar otros medios de pago te habilita no solo al cobro en sí, sino a poder ofrecer cuotas, poder ofrecer financiamiento.

Dentro de la plataforma se puede, incluso, vos hasta podés setear, no trasladar el costo financiero. Entonces a un trabajador de oficio, que quizá no tiene un margen de ganancias, puede incluso ofrecer cuotas sin interés para tener más clientes.

Se abre un mundo de posibilidades y un poco vinculado con eso, parte de nuestras acciones promocionales están vinculadas a que el comercio le pueda ofrecer beneficios a sus clientes. Por ejemplo, los viernes podés vender con Mastercard con 20% de descuento, se puede ofrecer 3 cuotas sin interés con todas las marcas.

Entonces, de todas maneras, esos son los segmentos que están entendiendo qué oportunidades de cobro le trae una solución como la de Todo Pago. No solamente la transacción en sí, sino qué servicios y beneficios le pueden ofrecer a sus clientes. Es decir, lo que nuestros clientes le dan a los suyos.

-¿Cómo imaginan que será el crecimiento a fines de 2021?

T: Tenemos objetivos muy ambiciosos. Estimamos el mercado en 3 millones de clientes potenciales. Nuestro objetivo es ser un jugador relevante. No estamos pensando en un número en sí, sino en ser una oferta que pueda ser valorada por nuestro público objetivo, por nuestros clientes. Necesitamos y buscamos tener muchos clientes.

-¿Y cómo imaginan desde Todo Pago que será el escenario post-pandemia?

T: El proceso de digitalización de pagos fue previo a la pandemia. No es necesariamente un fenómeno que trajo la pandemia sino que es un segmento que lo aceleró. Todos tuvieron que reacomodar su actividad. Y dentro de ese reacomodamiento quizá hubo personas que quizá antes vendían presencial, ahora hacen delivery. Entonces en lugar de cobrar con un mPOS, pasó a cobrar con un botón de pago, para seguir con los ejemplo.

Creo que después de la pandemia, lo que nos va a quedar es un aprendizaje de tener más herramientas para poder vender, que es lo que necesitan los comercios.

No creo que cambie demasiado la recepción, o no, de Todo Pago o las soluciones de cobro. Creo que es un camino que se viene transitando. Creo que la pandemia aceleró todo, pero no creo que haya un retroceso.

B: Lo importante es que las soluciones simples y seguras, como en este caso la que ofrece Todo Pago, amplían las oportunidades de ventas. Y eso es siempre muy importante para el cliente.

T: La financiación para este segmento tampoco es un dato menor. Son funciones muy fáciles para comenzar a operar. Te bajás la app, te registrás con un DNI. Por otro lado, el resto de las soluciones, los cobros, solo pagás cuando lo usás.

Es una herramienta que vas a ir utilizando a la medida que la vas necesitando. Eso es lo que atrae a los clientes. No es que adquiero un servicio que pago todos los meses. No tengo costo de entrada, lo uso cuando necesito cobrar u ofrecer cuotas, o cuando quiero ofrecer algún descuento, y la manera de ofrecerlo es a través de Todo Pago.

Sebastián Bulgheroni, gerente de Marketing Prisma Medios de Pago

Hay dos temas con este segmento. Por un lado, muchos ven a este tipo de herramientas como algo lejano. Más para el comercio tradicional o más grande. Esa es la primera barrera: que los profesionales y emprendedores entiendan que los medios de pago, o soluciones de pago, le abre oportunidades. Ese es el principal miedo, creo.

Una vez que se prueba la barrera (de usar cuando se necesita y demás) de usar este tipo de soluciones ahí encontrás el valor. Y probar no te costó nada. Por ahí viene el principal desafío: que lo vean como soluciones que les ayudan a vender, pero además que son de fácil acceso.

Además, está todo el tema de la administración: cuándo voy a cobrar? Qué voy a cobrar? Yo cuando cobro en efectivo lo puedo contar.

Si bien nosotros ponemos mucho foco en los métodos de cobro, en los métodos de pago y las cuotas, después también hay todo un trabajo para que dentro de la aplicación esté la información muy clara de qué es lo que vas a cobrar, puedas aplicar filtros. Tenemos un calendario de acreeditaciones que te dice cuánto vas a cobrar hoy, cuánto vas a cobrar mañana, y cuánto vas a cobrar dentro de 10 días.

Incluso, uno lo puede agregar o desagregar haciendo doble clic. Entonces uno puede ver cuánto va a cobrar mañana, cuando vas a cobrar mañana y clickeas ahí te va a decir qué cupones vas a cobrar mañana. Y cuando vas a ese cupón te dice exactamente lo que vas a cobrar. Entonces, porque cuando vos vendés ahí sí tenés costos de comisiones y, además, tenés retenciones -si se te aplicaran retenciones- o si vendés en cuotas tenés el Costo Financiero que trasladaste al cliente.

Entonces, también pensamos en que el cliente tenga bien en claro cuando vea una transacción, exactamente, cuánto va a cobrar: vendiste por $100, menos los costos de retenciones, comisiones, y servicios, vas a cobrar x valor. Eso ayuda también a darle claridad a los comercios, que es otra de las grandes barreras. El usuario de Todo Pago no se va a perder en cuántas transacciones que haga ni cuánto voy a cobrar ni cuándo lo haré.

B: Cuando hicimos investigaciones con focus group, no detectamos miedo por parte de los posibles usuarios. Al contrario, los notamos ávidos de recibir otra empresa que les puedan ofrecer otra empresa que le brinde soluciones de este tipo. Pero sí nos pedían que seamos una mejor alternativa en costos. Y también el tema de las "cuentas claras". Hacer una apertura bien general, poder hacer ese análisis, para ver realmente cuánto dinero le queda a cada usuario.

-¿Cuántas personas están detrás del desarrollo de Todo Pago?

T: Tenemos una factory compuesta por la gente que construye la solución, desarrollo y el delivery de la solución. Ahí hay más de 200 personas. También hay gente que está pensando en el negocio, en la propuesta de valor. Arrancamos con el desarrollo en el segundo semestre de 2020 y lo fuimos incorporando.

Pero también es cierto que hay un tiempo entre construir la aplicación y probarla. No es que la app salió y ya se puso en uso. La problamos antes durante un tiempo y eso nos permitió hacer ajustes. Cuando se construye una app, se recoge el feedback de las personas que la probaron y se van ajustando cosas. Recién nos animamos a lanzarla cuando entendimos que la propuesta de valor era la apropiada.

Con vistas a los próximos meses, todo el tiempo estaremos sacando promociones para que los clientes nos prueben.