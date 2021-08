Mirá cómo podés ganar dinero con la minería de criptomonedas sin comprar equipos o instalarlos

Los costes operativos son altos, pero los mineros de Bitcoin ganan dinero por montones He aquí cómo unirse a ellos y sacar ganancias en esta etapa alcista

La rápida recuperación de Bitcoin (BTC) por encima de los u$s 46,000 tiene a muchos traders clamando por un precio de u$s 100,000 para finales de 2021, mientras que los efectos de las medidas represivas de China sobre la industria minera están empezando a desaparecer lentamente ya que la tasa de hash de la red Bitcoin muestra signos de recuperación.

Tasa de hash promedio de la red Bitcoin frente al precio

Uno de los beneficios colaterales de las medidas de China es que ha reducido las barreras de entrada al espacio de minería de Bitcoin, que ha demostrado ser rentable tanto en mercados alcistas como en bajistas.

La minería de Bitcoin es una de las pocas formas en que los inversores pueden adquirir BTC sin comprarlo directamente en el mercado y se está convirtiendo rápidamente en una industria dominada por grandes intereses económicos que pueden permitirse el pago de elevados costes de energía y del mantenimiento necesario para operar un "granja" de minería de criptomonedas.

Aquí hay algunas opciones disponibles para que el apilador de criptomonedas promedio adquiera más BTC a través de contratos de minería en la nube, plataformas de préstamos de criptomonedas y exchanges centralizados.

Contratos de minería en la nube

La industria de la minería en la nube existe desde los primeros días de Bitcoin, y ofrece a los usuarios interesados en minar Bitcoin que carecen del espacio, el equipo y la electricidad necesarios una oportunidad para delegar su producción.

Algunas de las empresas más populares que ofrecían servicios de minería en la nube son Genesis Mining y HashNest, pero la demanda de sus servicios ha superado sus capacidades, lo que ha provocado que todos sus contratos de minería de Bitcoin se hayan agotado.

Uno de los operadores mineros actuales con contratos disponibles es Shamining, una empresa con sede en el Reino Unido que lleva activa desde 2018 y que asegura tener centros de datos en todo el mundo con ubicaciones en California, México, Ciudad del Cabo, Sudáfrica e Inglaterra.

A través de este servicio, los usuarios pueden alquilar equipos de minería y pagar los costes asociados al uso de las unidades, mientras que la empresa se encarga del alojamiento físico, la operación y el mantenimiento. Una vez en funcionamiento, los ingresos generados pueden retirarse a una billetera de Bitcoin especificada por el usuario.

Los contratos de alquiler actuales incluyen dos opciones para mineros de GPU, que cuestan unos u$s 283 por 23.580 gigahashes por segundo (GH/s) o u$s 1.066 por 94.340 GH/s, y otra opción para mineros ASIC con un coste actual de u$s 2.571 por 235.849 GH/s de potencia minera.

Todos los contratos indican que tienen una rentabilidad que parte del 143%.

Otra opción que permite a los usuarios una mayor flexibilidad en cuanto a los parámetros de su contrato minero es ECOS, una empresa que surgió de la Zona Económica Libre ubicada en Hrazdan, Armenia, y que opera desde 2017.

Calculadora de rentabilidad de la minería en la nube de ECOS. Fuente: ECOS

Como se ve en el gráfico anterior, un contrato de 50 meses por 9 terahashes por segundo cuesta actualmente u$s 1.668 y se prevé que dé lugar a una ganancia del 272,82% a un precio de BTC de u$s 70.000.

Es importante tener en cuenta que todos los servicios de minería en la nube ofrecen advertencias sobre los elevados riesgos que conllevan y que no se puede garantizar ningún nivel de ganancias debido a diversas circunstancias, como la fluctuación de los precios de la electricidad, la volatilidad del precio de Bitcoin y los avances en la tecnología de la minería que conllevan un aumento sustancial de la dificultad de la minería, lo que hace que los equipos más antiguos queden obsoletos.

Servicios de préstamos de criptomonedas

Una opción más tradicional disponible para que los hodlers consigan más Bitcoin utilizando sus tenencias actuales que no requiere ninguna inversión adicional como la minería es a través de los servicios de préstamo que ofrecen un rendimiento sobre los depósitos.

Nexo y Celsius son dos de las plataformas de préstamo más conocidas que permiten a los usuarios de criptomonedas tomar prestados fondos contra sus tenencias o ganar recompensas por los depósitos.

Al cierre de esta redacción, Celsius ofrece a los usuarios un rendimiento porcentual anual del 6.2% para los depósitos de Bitcoin, y Nexo ofrece una rentabilidad estándar del 5% en los depósitos a plazo flexible, mientras que los depósitos a plazo fijo que van un mínimo de un mes pueden ganar el 6%.

Una tercera opción que ofrece a los usuarios una rentabilidad del 4% sobre los depósitos de BTC es BlockFi, un proveedor de servicios de criptoactivos que ofrece cuentas de ahorros y préstamos respaldados por criptomonedas y que también ha lanzado recientemente una tarjeta de crédito con recompensas de Bitcoin.

Ganar BTC de los exchanges centralizados

Varios exchanges centralizadas (CEX) también ofrecen a los holders de Bitcoin una rentabilidad por sus depósitos, aunque con tasas más bajas que las mencionadas anteriormente.

Binance, el CEX más grande por volumen del ecosistema cripto, ofrece a los usuarios un rendimiento porcentual anual estimado del 0.5%, mientras que el tercer exchange más grande del mercado, Huobi, ofrece un 1.32%.

El mejor rendimiento ofrecido por un CEX con sede en Estados Unidos puede encontrarse en Gemini, donde los usuarios pueden ganar un 1.65% por sus depósitos.

KuCoin ofrece un enfoque de mercado más libre para los préstamos de BTC en el que los prestamistas pueden establecer los parámetros de los términos del préstamo, eligiendo desde duraciones de contrato de siete días, 14 días y 28 días, a la vez que consiguen establecer sus propios tipos de interés diarios para competir con otros prestamistas del mercado.

La tasa más baja ofrecida actualmente en KuCoin es una tasa anualizada del 1.82% en un contrato de siete días.

Como se ve en los datos proporcionados, existen muchas formas de conseguir más Bitcoin en lugar de simplemente comprar en el mercado abierto, pero son cada vez más escasas a medida que pasa el tiempo.

Con grandes instituciones, empresas energéticas y gobiernos comenzando a desarrollar infraestructuras de minería de Bitcoin, los participantes más pequeños del mercado se ven cada vez más excluidos, pues las instalaciones de minería en la nube son incapaces de satisfacer la demanda.

El préstamo de Bitcoin se perfila cada vez más como la principal forma en que los holders de BTC podrán obtener un rendimiento pagado en BTC en el futuro, mientras que los préstamos respaldados por Bitcoin ofrecen una forma para que los usuarios accedan al valor de sus tokens sin necesidad de vender y crear un hecho imponible.

Fuente: Cointelegraph