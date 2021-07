Binance US en la mira de los reguladores de EE.UU.: ¿cuál es su estrategia para salir a Bolsa?

Binance se enfrentará a fuertes regulaciones futuras, pero su CEO adelanta que quiere ser una startup tecnológica a un servicio financiero

Binance US, el exchange de criptomonedas con sede en los Estados Unidos que opera por separado de Binance, busca salir a la bolsa a pesar de la actual represión regulatoria contra Binance.

Planes

El fundador y CEO de Binance Changpeng Zhao, habló hoy en la cumbre virtual blockchain REDeFiNE Tomorrow 2021 sobre los problemas regulatorios de la empresa y sus planes a futuro.

Zhao remarcó que Binance deberá lidiar con fuertes regulaciones en el futuro, y considera que la compañía "está en la mentalidad de cambiar de una startup tecnológica a un servicio financiero".

A su vez reiteró que la empresa está esforzándose cada vez más en lograr cumplir con las regulaciones, incluida la contratación de ex reguladores.

Zhao admitió que los esfuerzos de la compañía para cooperar con los reguladores no fueron el "punto fuerte" de la empresa, y resaltó la urgente necesidad de localizar las comunicaciones de cumplimiento.

Pero a pesar de no haber logrado del todo comunicarse con los reguladores globales hasta el momento, Binance no descarta el hecho de que Binance US se haga pública algún día, ya que el exchange busca formas de obtener una oferta pública inicial (IPO).

"Binance US analiza la ruta de las IPO. La mayoría de los reguladores están familiarizados con un patrón determinado, o tienen oficinas centrales, tienen estructura corporativa. Pero estamos estableciendo esas estructuras para facilitar la realización de una IPO", resaltó Zhao.

Cómo opera Binance US

Fundada en 2019, Binance US opera como una entidad separada de Binance, a través de la licencia de la tecnología y contando con el soporte de marca del exchange global. Brian Brooks llegó a la posición de CEO de Binance US a principios de este año, luego de ser el contralor interino de la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos.

Brooks busca ayudar a la empresa a competir contra Coinbase y así consolidar su posición en el mercado norteamericano.

Binance fue puesto bajo una mayor vigilancia por parte de los reguladores globales recientemente, incluido los Estados Unidos.

Tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el Servicio de Impuestos Internos investigaron a Binance por supuestas actividades comerciales ilegales realizadas por usuarios de ese país.

En marzo, Binance supuestamente se convirtió en objeto de una investigación por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. con respecto a algunas supuestas transacciones de clientes estadounidenses, según informó Cointelegraph.