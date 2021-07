Seguridad: el próximo paso para apalancar el crecimiento de los NFT

Una infraestructura NFT más segura es la clave para cambiar el mundo del arte actual, y mantener las tasas de crecimiento en este segmento

2021 ya ha visto una serie de hitos llamativos alcanzados para el naciente mercado de tokens no fungibles (NFT), que ha experimentado un aumento en el valor del 2.100% desde el cuarto trimestre de 2020, con consumidores que gastan más de u$s 2 mil millones. Si bien los tenedores han estado dominados por ventas récord, lo que a menudo se pasa por alto es la creciente demanda de nuevos inversores. Según NonFungible, que rastrea las transacciones de NFT, hubo 73.000 compradores de NFT y 33.000 vendedores de NFT en el primer trimestre. Aunque estas cifras pueden parecer impresionantes, de hecho son relativamente pequeñas en comparación con el mercado mundial del arte, que fue valorado en u$s 64,7 mil millones en 2018, con Estados Unidos, China y el Reino Unido representando el 84% del mercado global.

La infraestructura tradicional para el mercado del arte, dominada por concesionarios y casas de subastas, ya parecía anticuada en un mundo cada vez más online y globalizado, donde la demanda en los mercados emergentes de este activo solo iba a crecer. La gente probablemente recordará la pandemia de COVID-19 como un catalizador para alterar la infraestructura existente del mercado del arte. Mientras tanto, el mercado de NFT ofrece una idea de cómo se puede aplicar la tecnología de contratos inteligentes para garantizar que se eliminen los terceros e intermediarios que normalmente exigirían su parte. Sin embargo, tal como están las cosas, la infraestructura actual tiene demasiados defectos y demasiado potencial de error del usuario como para actuar de manera realista como una alternativa a los métodos actuales de verificación, distribución, subasta y certificación de propiedad.

Hoy en día, no hay forma de saber con certeza quién fue el verdadero creador humano mirando los datos contenidos en una NFT. El resultado es un número creciente de falsificaciones de NFT y casos en los que un estafador crea una NFT y la presenta como obra de un artista conocido en particular. Una búsqueda rápida en Google sobre ese tema muestra que las falsificaciones de NFT son un problema que crece rápidamente. En algunos casos, los estafadores toman una imagen de una obra de arte real del artista, la convierten en un NFT y luego la venden como si fueran los propios artistas.

Se necesita una infraestructura más segura para sustentar el ecosistema de NFT

Además, cuando un NFT tiene un contenido o datos asociados importantes, como una imagen, esos datos no se almacenan en una cadena de bloques. Más bien, el NFT contiene un enlace a los datos, con mayor frecuencia a través de un hipervínculo en Internet. Si los datos (por ejemplo, una imagen) al final de ese hipervínculo cambiaran o desaparecieran, no hay forma de saber o probar a partir de los datos de la cadena de bloques cuál era la imagen real que se asoció y se compró con el NFT.

Por lo tanto, no hay forma de proteger la permanencia de los datos NFT. Impactante, pero cierto. Eso significa que la imagen o los datos reales asociados con el NFT podrían cambiarse o eliminarse, destruyendo así el valor del NFT. También existe la posibilidad de error del usuario, donde las personas copian incorrectamente direcciones largas y complicadas o sufren ataques de intermediarios que podrían resultar en que millones de dólares se envíen a la dirección incorrecta o se los roben para siempre.

La validación de la autenticidad

En el mundo físico del arte, el artista firma sus piezas para permitir la validación de la autenticidad, y el propietario de la obra de arte asegura su permanencia almacenándola de forma segura en un lugar de confianza. Para que los NFT logren el éxito a largo plazo, la tecnología blockchain debe permitir una capacidad similar y hacerlo de manera descentralizada y autónoma.

El crecimiento del negocio de los NFT debe ser sustentado por nuevas formas de mantener seguros los productos comercializados

No sabemos cuál será el impacto a largo plazo de la pandemia actual de COVID-19 para el mundo del arte. La gente puede mirar hacia atrás y ver que fue un catalizador para una disrupción muy esperada y una mayor competencia para lo que esencialmente sigue siendo un cartel de casas de subastas de alto nivel y concesionarios de diversa reputación. La tecnología de contrato inteligente ha demostrado cómo los NFT pueden eliminar a estos intermediarios; sin embargo, los riesgos operativos y el potencial de transacciones fraudulentas hacen que el modelo de cambio actual sea demasiado riesgoso para escalar, a pesar de la clara demanda.

La prevención de falsificaciones de NFT y la protección de permanencia son fundamentales para el crecimiento continuo en la utilización de NFT en todo el ecosistema de blockchain, lo que garantiza un sistema más justo, más transparente y equitativo para los compradores y vendedores de arte. El ecosistema del arte futuro es evidente y nosotros, como industria, debemos comenzar a construirlo.

Fuente: Cointelegraph