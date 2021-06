Informe PrimeXBT: el "criptoespacio" se ralentiza, mientras las acciones suben incluso con una alta inflación

Falsos miedos hacen que el precio del BTC vuelva tocar mínimos, y El Salvador se convierte en la primera nación en hacer del BTC una moneda de curso legal

No ha habido demasiada actividad en el espacio de las criptomonedas, ya que las monedas principales continúan cotizando principalmente de forma lateral. Incluso los ciclos de noticias en el criptomercado no han logrado provocar ningún tipo de volatilidad hacia arriba o hacia abajo.

En El Salvador se dio un gran paso para el crecimiento y adopción de Bitcoin, ya que el gobierno confirmó que el activo digital ahora está bajo la protección y el reconocimiento como moneda de curso legal.

Esto representa la primera vez para un gobierno reconocido y es un paso importante para la criptomoneda. Sin embargo, no fue suficiente para que los mercados se muevan mucho.

Mientras tanto, las acciones tuvieron una semana positiva, con el S&P 500 registrando una ganancia de 0,4%, marcando su tercera semana positiva consecutiva para cerrar en otro máximo histórico. Sin embargo, el Nasdaq fue el mejor con un repunte de casi el 1,9% y registró su cuarta semana ganadora consecutiva. El Dow fue el único índice que le fue peor, cerrando con una caída del 0,8% en la semana.

El discurso reciente de la FED parece haber funcionado, ya que los mercados ignoraron los datos de inflación más altos de lo esperado del jueves por considerarlos transitorios. El IPC subió un 5% en mayo con respecto al año anterior, aumentando a su ritmo más rápido desde el 2008. A pesar de ese número, los mercados se mantuvieron tranquilos ya que el mercado de bonos no reaccionó mal al informe del Índice de precios al consumidor (IPC). De hecho, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se deslizó, cayendo a un mínimo de tres meses del 1,43%. Se negociaba por encima del 1,77% a principios de año.

Como resultado, el USD se mantuvo tranquilo, sin moverse con las noticias del IPC, y los traders no hicieron grandes apuestas antes de la reunión de la FED este miércoles. Dicho esto, parece haber un reposicionamiento del USD antes de la reunión de la FED, ya que el DXY abre la semana un poco más alto, alrededor de 90,50.

La semana pasada, el Consejo Europeo se reunió en Europa, y el presidente del Banco Central Europeo (BCE) también envió un mensaje de que la inflación en Europa es transitoria. Si bien el BCE mejoró sus proyecciones de inflación y crecimiento para el 2021 y el 2022, también se mantuvo cauteloso ya que la falta de mejora en el mercado laboral podría amenazar cualquier beneficio derivado de la reapertura de los países. Por lo tanto, el EURO cotizó a la baja frente a todas las demás monedas, y el EUR/USD volvió a bajar a 1,21 dólares desde un máximo de 1,22 a principios de semana.

El oro y la plata no lograron aprovechar el impulso ganado la semana anterior, con el oro retrocediendo por debajo de los 1.900 dólares y la plata retrocediendo por debajo de los 28,00 dólares. A pesar de su leve caída, el precio de la plata todavía parece estar bastante bien respaldado, ya que las conversaciones sobre una escasez de plata en el mercado físico continúan atrayendo compradores que toman posiciones largas con la esperanza de una contracción de la plata. La plata está abriendo la nueva semana en alrededor de 27,80 dólares, mientras que el oro parece más débil, cotizando a alrededor de 1.865 dólares.

El petróleo continúa su trayectoria ascendente, con el precio impulsado aún más por el número de inflación de EEUU, ya que la inflación naturalmente eleva el precio del petróleo. El crudo comienza la semana cerrando en 71,00 dólares.

Los mercados continúan viendo un fenómeno extraño en el que las acciones están correlacionadas más inversamente con las políticas del USD, cuando tradicionalmente, los activos como el oro, la plata y las criptomonedas deberían ser los que se correlacionan inversamente con el USD. Esto ha impulsado el ingreso de nuevos fondos de inversionistas al mercado de valores y ha hecho que los traders acudan en masa al índice de acciones y al trading de opciones, ya que aparentemente estos son los intercambios más fáciles de realizar en este momento.

Con los traders volviendo a hacer trading con activos tradicionales, el mercado de criptomonedas continúa en su estado zombi, sin que las noticias positivas ni negativas puedan generar mucha volatilidad en el criptoespacio. Algunos traders han observado que el BTC se está acercando a un "cruce de muerte" en los gráficos, con el MA de 50 días casi listo para cortar el MA de 200 días desde arriba. Sin embargo, algunos analistas de los gráficos también piensan que este movimiento podría tomarse como una señal de compra contraria para los inversores a largo plazo, ya que, históricamente, el BTC ha tenido un historial de recuperación dentro de los 3 meses posteriores a un cruce bajista.

Falsos miedos hacen que el precio del BTC vuelva a probar mínimos

El primer día de negociación de la semana pasada llegó con un susto, ya que el Departamento de Justicia de EEUU y el FBI anunciaron la "recuperación" de 63,70 BTC de los fondos que Colonial Pipeline pagó a los piratas informáticos como rescate. La forma ambigua en que se redactó el informe llevó al criptomercado a preocuparse por un presunto "pirateo" de la red BTC. Los nuevos traders e inversores sin experiencia, una vez más, entraron en pánico y vendieron sus monedas, lo que llevó a otra venta masiva en el mercado. A pesar de la caída, BTC logró mantenerse por encima de los 30.000 dólares y no sufrió más daños. Más tarde se reveló que la policía simplemente se apoderó de una computadora vieja que almacenaba las claves privadas de la billetera BTC de un pirata informático y confiscó los BTC que tenía.

El Salvador se convierte en la primera nación en hacer del BTC una moneda de curso legal

Varias fuentes de noticias positivas han brindado cierto apoyo al mercado de las criptomonedas, especialmente las noticias sobre la legalización del BTC en El Salvador. En un movimiento histórico, El Salvador declaró a BTC como moneda de curso legal, convirtiéndose en el primer país del mundo en reconocer oficialmente al BTC como dinero. Todos los traders del país están obligados a aceptar BTC como pago y los precios se pueden cotizar en términos de BTC. El presidente de El Salvador dice que esta medida es necesaria para proteger la economía del país contra la disminución del valor de las monedas fiduciarias y que el país está buscando activamente el uso de energía geotérmica almacenada en los volcanes para extraer BTC. El banco de desarrollo que supervisa la adopción de BTC primero comprará 150 millones de dólares en BTC para facilitar las transacciones, con el objetivo de comprar más en el futuro. El país tampoco descarta mantener BTC como parte de la reserva de su país.

A raíz de esta noticia, otros países como Panamá, Paraguay, México, Brasil y otras naciones de América Latina también han anunciado que se encuentran en las etapas de planificación para convertir al BTC en moneda de curso legal en sus propios países.

Si bien esta noticia es importante para la adopción de BTC, el aspecto más positivo desde el punto de vista del precio es que reduce en gran medida la necesidad de que cualquiera venda su BTC por dinero fiduciario para realizar transacciones en la vida real. Esto significa que a medida que más países permitan que los pagos se realicen directamente en BTC, la presión de venta sobre BTC se elimina gradualmente. La demanda puede incluso aumentar porque a más personas les gustará mantener su riqueza en BTC, ya que se puede gastar directamente.

Mientras tanto, el acumulador estrella de BTC, MicroStrategy, no quiere de que esta caída de precios de BTC se desperdicie, por lo que ha emitido un bono para financiar más compras de BTC. Inicialmente, la firma planeó ofrecer solo 400 millones de dólares en notas, pero aumentó la cantidad a 500 millones después de un abrumador interés por parte de los inversores institucionales, que colocaron alrededor de 1.600 millones de dólares en pedidos. Este es el primer bono de su tipo respaldado por BTC en el mercado, y la respuesta abrumadora puede alentar a otras empresas a seguir su ejemplo y, en el futuro, si la demanda continúa floreciendo, podría dar lugar a una deuda con garantía de BTC mercado secundario.

El miedo entre los traders pone al BTC en backwardation

Con el miedo excesivo en el mercado a principios de la semana, especialmente después de la noticia del FBI, la tasa de financiación de BTC comenzó a volverse negativa después de estar en territorio positivo la semana pasada, y la mayoría de los jugadores minoristas ahora abren posiciones cortas.

Ese mismo miedo también se ve entre los trader institucionales, con el mercado de futuros de BTC ahora operando en backwardation a medida que el precio futuro se vuelve más bajo que el precio al contado, lo que indica que la mayoría de los traders piensan que el precio de BTC continuará cayendo más bajo desde su nivel actual.

Si bien aparentemente son bajistas, estas dos métricas también podrían ser contraindicativas, lo que puede significar que podría haber una posibilidad de una contracción corta a medida que el mercado se vuelve demasiado pesimista.

El flujo de salida del BTC de los exchange continúa creciendo a pesar de un sentimiento débil

Otra métrica que muestra que el precio podría tocar fondo son las salidas de BTC de los exchanges. Los exchanges de BTC experimentaron una de sus mayores salidas en 7 meses la semana pasada. La salida de BTC de los exchanges se encuentra ahora en un nivel visto por última vez en noviembre de 2020, justo antes de que el precio del BTC se disparara el año pasado.

Muchos de los exchanges de BTC pueden encontrar su camino hacia DeFi en forma de BTC wrap, es decir, representación de BTC que se ejecuta en ETH para que los titulares de BTC puedan usar su BTC para obtener rendimientos en las plataformas DeFi. Los inversores a largo plazo pueden estar usando esta caída en el precio para comprar BTC y ponerlo en cultivo de rendimiento, ya que los datos muestran una duplicación del BTC total bloqueado en contratos inteligentes de 94.000 en abril a aproximadamente 174.000 a partir de la primera semana de junio .

Una mirada al cambio de posición neta del tenedor a largo plazo (LTH) también indica que LTH ha vuelto al modo de acumulación después de una serie de ventas, y el cambio entre distribución y acumulación tiene lugar por períodos más cortos. Esto posiblemente podría sugerir que el ciclo de pico a valle de BTC se está acortando.

Las ballenas a largo plazo con más de 1.000 BTC también se están acumulando de manera bastante agresiva, agregando alrededor de 80.000 BTC en menos de un mes. Esta tendencia de acumulación de BTC probablemente continuará con MicroStrategy en camino de comprar 500 millones dólares y El Salvador, que necesita comprar al menos 150 millones dólares, lo que puede llevar a que más ballenas acumulen BTC debido al FOMO en el futuro.

ETH se queda rezagado a medida que la atención se desplaza a BTC

Con la mayor atención centrada en el BTC la semana pasada, las altcoins sufrieron una falta de interés, y la mayor altcoin, ETH, tuvo un rendimiento inferior al BTC en todos los sentidos.

La dirección ETH activa aún se está recuperando de la venta masiva, no repuntando a pesar de una caída del 90% en las tarifas de gas ETH, una señal de que los inversores no están mostrando interés en interactuar con la cadena de bloques. Esto no parece particularmente optimista para el precio de ETH en el corto plazo, con una disminución general en el volumen de operaciones en todos los exchanges de cripto.

Otros movimientos de altcoin fueron impulsados ​​en gran medida por las noticias, con KSM subiendo un 40% de 340 a 540 dólares después de que KSM fijara la fecha para su primera subasta de parachains el 15 de junio. Esta buena noticia también llevó al DOT al alza, ya que se estipula que la subasta de parachains para DOT se lanzará después de que KSM complete su quinta subasta de parachain, lo que lleva a los inversores a acumular DOT antes del lanzamiento de su propia subasta de parachain. Sin embargo, ambos tokens no lograron mantener sus ganancias ya que la debilidad general del mercado hizo que los precios de ambos tokens volvieran a bajar.

Otro desarrollo que no logró entusiasmar al mercado fue el XRP. Ripple propuso una actualización importante para XRPL que pasó desapercibida para el mercado. Para decirlo brevemente, el CEO de Ripple reveló un plan para actualizar el XRPL para permitir una función conocida como cadenas laterales federadas, que funciona de manera similar a las parachain en DOT. La adición de la cadena lateral permitirá que XRPL admita contratos inteligentes que lo colocarán en la liga para competir con empresas como ETH en el espacio de emisión DeFi, NFT o CBDC. Si bien esta es una noticia importante, el mercado parece no haberse recuperado, posiblemente debido a la demanda de la SEC, así como a una falta de interés general en el mercado, ya que los precios de las criptomonedas continúan lentos.

Aparte del precio, el volumen de operaciones en los exchanges de cripto también ha caído drásticamente en comparación con hace dos meses, y los traders se están moviendo para especular más en el mercado de valores que en el criptomercado en este momento, como se puede ver con el reciente resurgimiento del movimiento en reddit sobre las acciones. Las acciones también se han estado negociando más en sintonía con el tema de la inflación, y la moderación de la FED tiene un impacto positivo más directo en las acciones que en las criptomonedas, ya que estas últimas siguen estando plagadas de rumores de una mayor represión regulatoria en China.

Mientras los traders siguen divididos sobre las perspectivas de las criptomonedas a corto plazo, Elon Musk brotó una chispa el domingo por la tarde cuando respondía a un tuit de un medio que lo atacaba. En el tuit, se vio a Musk respondiendo que Tesla volvería a aceptar BTC cuando el 50% del poder hash proviniera de energía limpia. Esta revelación creó un aumento bastante grande en el precio de BTC de alrededor de 36.000 dólares a un máximo de 39.900, donde el BTC se encontró con una venta feroz en las primeras horas de negociación de Asia, lo que redujo su precio a 39.000 dólares en minutos.

A pesar de la venta feroz, la medida fue suficiente para permitir que el BTC lograra un cierre positivo en el gráfico semanal y, lo que es más importante, alejar el precio del BTC del "cruce de la muerte" que era inminente si su precio no hubiera subido. Hacia dónde se dirige el BTC y el mercado de criptomonedas esta semana depende de si el BTC logra despejar su zona de resistencia superior entre 40.000 y 42.000 dólares.