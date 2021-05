Co-fundador de Defiant: Bitcoin pasaría a ser considerado un activo financiero global

El Banco Central argentino y la Comisión Nacional de Valores, decidieron publicar un comunicado sobre supuestos riesgos e implicancias de los criptoactivos

La opinión de Sergio Bravo, co-fundador de Defiant, sobre su visión al respecto.

"Análogamente a la situación regulatoria global, el BCRA se alineará con las directivas de entidades financieras internacionales utilizando narrativas de ciclos previos para justificar la ilegalidad de las criptomonedas", manifestó Sergio Bravo.

"Por otro lado, con apoyo de inversores institucionales y con un ecosistema más avanzado en desarrollo, nos encontramos cada vez más cerca de considerar a Bitcoin como un activo financiero global y de adopción masiva", agregó luego.

"La estabilidad que aportarán las stablecoins será fundamental. Es sólo cuestión de tiempo", concluyó Bravo.

Cabe recordar que el comunicado fue publicado por el BCRA en su sitio web oficial, afirmando que los criptoactivos presentan riesgos y desafíos para sus usuarios, inversores y para el sistema financiero en su conjunto, indicó Cointelegraph.

Para este experto ciertas medidas tomadas corresponden con la aceptación de la existencia de las criptomonedas como activos

Advertencia del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), consideran oportuno proveer información y alertar sobre eventuales implicancias y riesgos que los criptoactivos pueden acarrear, así como recomendar una actitud prudente a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para los usuarios e inversores. Si bien los criptoactivos actualmente no evidencian niveles significativos de aceptación y utilización en Argentina, la velocidad de los desarrollos y el creciente interés en ellos hacen necesario la adopción de una actitud precautoria frente a los mismos.

Los criptoactivos pueden definirse como una representación digital de valor o de derechos que se transfieren y almacenan electrónicamente mediante la Tecnología de Registro Distribuido (Distributed Ledger Technology, DLT) u otra tecnología similar. Si bien estas tecnologías podrían contribuir a promover una mayor eficiencia e innovación financiera, los criptoactivos no son dinero de curso legal.

Es importante que quien decida operar con criptoactivos o invertir con productos relacionados con ellos acceda a información suficiente para entender y evaluar los riesgos asociados a los mismos, considerando, en especial, los siguientes aspectos:

• No son dinero de curso legal. Los criptoactivos, que buscan ser utilizados como instrumentos de pago o con fines de inversión, no son emitidos ni respaldados por un banco central o autoridad gubernamental y, tal como se mencionó, no cumplen con las condiciones necesarias para ser considerados dinero de curso legal o título negociable. Como resultado, su aceptación como medio de cancelación de deudas o para realizar pagos en la economía no es obligatoria.

El Banco Central de la República Argentina ya ha emitido varios comunicados y solicitudes de información sobre criptoactivos

• Elevada volatilidad. Se observa que las cotizaciones de los criptoactivos pueden fluctuar significativamente en cortos períodos de tiempo, lo cual puede dar lugar a importantes pérdidas financieras para sus tenedores, incluyendo la posibilidad de perder la totalidad de los recursos invertidos. Incluso los denominados criptoactivos "estables" (stablecoins), que han sido diseñados para mantener su valor con respecto a otro activo o canasta de activos, muestran generalmente altos niveles de volatilidad en sus precios y tienen niveles variables de respaldo en moneda fiduciaria. Asimismo, el valor de los criptoactivos depende de su grado de aceptación, por lo que puede verse afectado por la ocurrencia de eventos adversos a nivel global.

• Disrupciones operacionales y ciberataques. Las plataformas de intercambio, negociación y custodia de criptoactivos podrían enfrentar disrupciones operacionales (p. ej. interrupciones en la continuidad de los servicios o fallas de sistema) durante las cuales las personas usuarias pueden no tener acceso a sus tenencias y, como resultado no poder realizar operaciones, situación que podría reflejarse en pérdidas económicas. Más aún, dichas plataformas pueden ser objeto de ciberataques que impliquen la pérdida o robo de las claves de acceso de las personas usuarias, lo cual podría suponer la pérdida de los criptoactivos –y en consecuencia la totalidad del capital invertido- sin posibilidad de recuperarlos.