Tajante y polémico: vicepresidente de Berkshire Hathaway tilda a bitcoin de "repugnante"

Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway y uno de los socios principales de Warren Buffett en esa sociedad, ha confesado este sábado durante una sesión de preguntas y respuestas que, a su modo de ver, "todo el maldito desarrollo [del bitcoin] es repugnante y contrario a los intereses de la civilización".

"Por supuesto que odio el éxito del bitcoin", declaró Munger, al que muchos consideran un visionario en el mundo de las inversiones. "No apruebo una moneda que es tan útil para los secuestradores y extorsionistas", argumentó, sosteniendo que la popular criptomoneda fue "creada de la nada".

