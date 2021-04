Otro gigante de la indumentaria deportiva se suma a la tendencia NFT

Se trata de Reebok, la cual se lanza al mercado con zapatiilas de edición limitada. Sus NFT irán dese u$s500 hasta u$s2.000 y solo hay 200 pares en stock

Se convirtieron en la nueva "fiebre" dentro del mundo cripto. Luego del frenesí por bitcoin (BTC), ahora los token no fungibles o NFT están en la boca de todos los que siguen el ecosistema criptográfico.

Con empresas sumandosé a esta tendencia, ahora Reebok, la marca de calzado, ropa y accesorios deportivos estadounidense, apareció como un nuevo actor del rubro. Este lunes 26 de abril lanzó la edición limitada de sus zapatos X NST2 versión NFT (token no fungbles), en cooperación con la plataforma especializada, Wax Atomic Hub.

La difusión de esta nueva colección de zapatos digitales se hizo pública a través de un tuit donde la empresa comunicó que estaría subastando 200 pares de su NFT, por el mencionado servicio.

Los NFT de Reebok que ya se puede conseguir a través de Wax Atomic Hub a pesar de su escasa oferta, van desde u$s500 hasta los u$s2.000. En base a lo anterior, si bien la firma no esclareció hasta cuando se estarán subastando, es probable que se agoten antes de que la fecha siquiera se de a conocer, de acuerdo a estimaciones elaboradas en varios sitios cripto.

Reebok se suma a la tendencia de los NFT

De la mano de esta iniciativa de zapatos como NFT, Reebok se une a otras marcas de ropa como Gucci, que en marzo lanzó unos zapatos digitales por u$s12 millones, los cuales podían ser usados mediante un filtro de Instagram.

También, diversas celebridades, artistas, franquicias e industrias comenzaron a aprovechar estos activos especiales. Elon Musk, Grimes, Eminem, Edward Snowden y hasta la NBA son solo varios de los otros cientos de nombres de alto perfil involucrados en los NFT.

¿Qué son los NFT?

Los token no fungibles o NFT están en el centro del mundo de las monedas digitales. Sin embargo, no fueron concebidos como monedas, como el caso de Bitcoin (BTC) o Ether (ETH), que son el token nativo de las redes Bitcoin y Ethereum, respectivamente. Por eso son "no fungibles", es decir, no es posible intercambiarlos (gastarlos) por otro bien de otra índole y de valor económico equiparable.

Por el contrario, estos tokens guardan información dentro de la blockchain y representan un bien único, un archivo digital que puede contener texto, audio, imágenes, video, etcetera.

En un primer momento, los NFT fueron usados para crear coleccionables (como figuritas virtuales) y obras de arte cuya propiedad queda asentada en la blockchain. Pero ahora migró casi hacia cualquier contenido digital.

La movida tomó notoriedad recientemente luego de que varias celebrities, como LeBron James, basquetbolista estrella de Los Ángeles Lakers, quien comenzó a capitalizarlos por sumas millonarias.

El atleta estadounidense acaba de vender por u$s200.000, u$s125.000 y u$s80.000 los videos de los momentos destacados de su carrera convertidos en tokens. Pero no es el único. En el último mes la NBA recaudo más de u$s150 millones vendiendo las mejores jugadasde sus estrellas.

De esta forma, los NFT transforman el trabajo digital en una obra de arte, fácilmente de comerciar el mundo cripto. Por ello, artistas, músicos e influencers se vuelcan a esta movida como una forma de lograr que los inversores se fijen en sus proyectos.

Incluso, personalidades de la tecnología incurren en este mercado: Jack Dorsey, CEO de Twitter, vendió en u$s2,5 millones el primer mensaje de la plataforma, mientras que el recordado GIF "Nyan Cat" está en u$s600.000.