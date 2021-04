Robo de datos a Facebook: así podés saber fácilmente si tu número de teléfono fue hackeado

La red social Facebook vuelve a ser noticia tras sufrir una de sus crisis de seguridad más delicadas en la historia tras el robo de datos de más de 500 millones de cuentas en todo el planeta.

Para el caso de América latina se supo que el asunto no fue una cosa menor, ya que más de 40 millones de usuarios se habrían visto expuestos en este fallo. De manera que datos como su nombre completo, fecha de nacimiento y número de teléfono móvil ahora serían prácticamente de dominio público.

Al inicio la única forma de saber si uno fue víctima de esta situación era teniendo acceso a la propia base de datos para revisar celda por celda si la información estaba en la lista. Pero ahora existe un método mucho más directo, ágil y sobre todo legal, para saber si uno forma o no parte de esta filtración masiva.

Durante años enteros el sitio Have I been pwned? fue el sitio de referencia obligada para saber si tu dirección de correo electrónico fue filtrada en algún hackeo masivo.

La ventaja del sitio es que toma un par de minutos para saber si la dirección está en peligro y conocer exactamente de dónde robaron el dato de su existencia y si su contraseña debe ser cambiada urgentemente.

Ahora, Troy Hunt, el creador de esta web, acaba de revelar que implementaron un cambio en el buscador para cualquiera pueda verificar si su número de teléfono móvil fue comprometido:

You can now search @haveibeenpwned for phone numbers in the Facebook data. Here's why, and how it works: https://t.co/xUnMTE26Ms — Troy Hunt (@troyhunt) April 6, 2021