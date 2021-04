Bitcoin y más: todo lo que tenés que saber sobre billeteras para criptomonedas

Las billeteras electrónicas se están consolidando como parte de la rutina para operar con Bitcoin. Claves para entender cómo utilizarlas y estar seguros.

Encontrar la billetera electrónica o wallet indicada puede parecer un desafío a primera vista. La elección, ya sea en el entorno cloud o física (hardware) implica tener que cotemplar parámetros claves como seguridad, y el modo de operar. Por eso, una vez que se adquiere los boitcon es importante tomarse un tiempo para evaluar la opción más conveniente.

Si bien el abanico de wallets es muy variado, los expertos recomiendan diferenciar entre dos billeteras. Por un lado, están las denominadas hot wallet (o en línea), y las cold wallet o Exchange, es decir, fuera de línea, para usarlas en operaciones simples o para manejar bajo presupuesto.

Las wallet mobile se destacan por su practicidad

"Las cold wallet serían como la caja chica. Las billeteras frías son similares a tener una caja fuerte, porque están desconectadas. Es un manejo que suelen usar las empresas para que ante un imprevisto no se pierda demasiado", explica a iProUP Sebastián Resano, sr. consultant, sales and trading de OSL.

Cómo funcionan

Primero se debe comprender que en la wallet se gestionan claves públicas y privadas para realizar todo tipo de transacción con las criptomonedas que tenga a disposición cada usurario.

A diferencia del dinero fiat que se intercambia en efectivo o mediante transferencia por cajeros, via web o app, las transacciones de las criptomonedas se gestionan mediante registros ubicados en el blockchain a través de nodos interconectados alrededor del mundo.

Claves públicas : Similar a un número de cuenta bancaria. Sa lz puede entregar a cualquier persona para que le envíe dinero al dueño de la wallet sin el riesgo de que este extraiga los fondos de forma ilícita. A través de esta se generan direcciones para recibir, consultar y ver el estado de los fondos

: Similar a un número de cuenta bancaria. Sa lz puede entregar a cualquier persona para que le envíe dinero al dueño de la wallet sin el riesgo de que este extraiga los fondos de forma ilícita. A través de esta se generan direcciones para recibir, consultar y ver el estado de los fondos Claves privadas: Funciona como una especie de llave, un PIN o contraseña que debe ser secreta. Ya que esta otorga el derecho de gastar las criptomonedas contenidas en una dirección. Así, el propietario de la clave privada será el propietario de los fondos y tendrá total control sobre ellos.

Diferencias

Un factor clave es la modalidad de wallet que se pueda elegir. Están aquellas que operan desde la web, en un entorno cloud, y son administradas por terceros, o las más prácticas que se utilizan desde el celular.

También, para los más tradicionalistas están las paper wallet, que como su nombre lo indica tiene soporte papel y son de las más seguras, siempre y cuando se tome la precaución de recordar donde se dejó la hoja. O las de escritorio que limitan su funcionabilidad a las transacciones de bitcoin. Pero si lo que se quiere es tener un soporte físico, las que poseen hardware serán las más indicadas. Estas últimas, utilizan una memoria externa que se asemeja al clásico USB.

"En el mundo de las criptomonedas hay dos bandos: los fundamentalistas de la filosofía cripto que piensan que si no tenés la llave vos, no son tus criptos, y los que apuntan al negocio, que confían más en las empresas. Pero eso no es para todo el mundo, para aquellas personas que están arrancando es conveniente que se anoten la contraseña, que sea compleja, y que siempre dividan sus billeteras en cold y hot wallet", señala Resano.

El experto explica que para iniciarse en el mundo de las wallet es conveniente, siempre, la provista por el bróker. "Ya es bastante grande el paso que se hace al iniciarse en el mundo de las criptos, de la digitalización, como para aprender todo de golpe", advierte.

Encontrar un lugar confiable es lo fundamental

Recomendadas

El sitio wikijobs del Reino Unido, elaboró una lista de las wallet más populares del año 2020, entre las que destacó a Coinbase, como uno de los monederos más fáciles de utilizar para los principiantes aunque al estar alojada a la web, advierte, es permeable a los piratas informáticos. Otra wallet de gran facilidad es Coinmama, un exhange que permite comprar y vender en el mercado aunque no se destaca por tener un precio bajo.

Wallet populares del 2020 según Wikijobs:

Coinbase

Coinamama

Trezor

Ledger

Blockchain

"Las de soporte papel son las más sencilla de utilizar pero es lo menos seguro, ya que cualquier persona puede tomar una foto de las llaves. El próximo nivel son los Exchange pero no sos el dueño de tus llaves, y por último tenés las app que se alojan en la nube con la ventaja de que tenés el control total de las llaves. Y un nivel arriba estaría las apps que se encuentran en los teléfono como Metamask, que se alojan el teléfono y son muy seguras, que además te interconectan con otros servicios financieros. Aunque la seguridad máxima está en las cold wallet", explica Resano.

Entre la de soporte web hay que resaltar a la más famosa, blockchain, que fue la permitió la creación del bitcoin, y que no necesita hacer copia de seguridad. En la actualidad, sigue siendo una de las más seguras del mercado.

Si se habla de wallet para celulares, se puede nombrar a Coinomi que tiene un historial de seis años desde su creación en el que nunca fue hackeada. O Mycelium que está pensada para usuarios avanzados y puede conectarse con carteras de hardware.

En tanto, si lo que se prefiere es un wallet hardware, se destaca la francesa Ledger, que ya va por su segunda generación y fue una de las pioneras, con una interfaz intuitiva de código abierto, que puede integrarse a Bluetooth, y Trezor que viene con una pantalla táctil y posibilidad de insertar una memoria USB aunque su pantalla táctil pueda dificultar su escritura. Otra wallet de origen local es Munn, que posee pagos on chain como Lightning, y se destaca por cifrar su seguridad en varios pasos, lo que dificulta la posibilidad de hackeo.

Sea cual fuera la opción que se elija, Resano recomienda: "Hay que tener llaves y un hardware wallet o hay que tener los fondos en un Exchange, sino el riesgo puede ser grande".