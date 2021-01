Apple imparable: podría llegar a valer 3 billones de dólares en 2021

En 2020 y en el medio de la crisis originada por el covid19, la empresa que lidera Tim Cook llegó a un máximo histórico en Wall Street de u$s2 billones

En el marco de una crisis sanitaria y económica originada por el coronavirus, Apple fue una de las compañías más destacadas en Wall Street en 2020, con una subida en el precio de sus acciones del 81%.

Debido a este número se pudo apreciar que la compañía no se vio tan penalizada por los efectos de la pandemia. Al pertenecer a un sector en el que la demanda no tuvo tanta afectación, no estuvo atenuada su capacidad de seguir incrementando sus ingresos. Asimismo, Apple aprovechó para su contexto para tratar de diversificar aún más su negocio, como se observó con el rediseño de su estrategia con el streaming.

La revalorización de sus acciones llevaron a que la compañía alcanzase una capitalización bursátil de 2 billones de dólares. Una valoración que nunca antes se había visto en la bolsa estadounidense.

¿Qué viene?

El futuro es incierto, y qué vendrá es la pregunta que muchos inversores se hacen a la hora de hablar del porvenir de la empresa de Cuperino. Una vez que empiece a avanzar la campaña de vacunación en la mayoría de los países desarrollados parece que la recuperación económica puede empezar a recorrer el camino correcto.

Muchos expertos consideran que, a pesar de las fuertes revalorizaciones en los mercados de las compañías tecnológicas, firmas como Apple aún tienen mucho que decir. Tanto, que quizá no sería imposible pensar en la posibilidad de que a finales de 2021 la firma que lidera Tim Cook acabe conquistando una capitalización bursátil de 3 billones de dólares.

La relación PER actual de Apple es de casi 41, después de que las acciones se dispararan alrededor más del 81% el año pasado.

Gene Munster, conocido inversor tecnológico y fundador del fondo de capital riesgo, Loup Ventures, es uno de los que argumenta que tiene una base sólida como para conseguirlo.

El experto aseguró en la CNBC que hay razones para pensar que Apple alcance esos niveles desorbitados en los mercados.

"La compañía tiene la posibilidad de lograr los 200 dólares por acción en este nuevo ejercicio, lo cual le llevaría inevitablemente a cosechar los 3 billones de dólares por capitalización bursátil", comentó.

A su modo de ver, la pieza clave en la que sigue sustentándose la empresa con sede en Cupertino es su capacidad de generar caja a largo plazo. "Mi predicción se basa en que Apple tiene una relación PER (precio-beneficio) de 35 para la previsión de beneficio del 2022, un nivel que ya ha demostrado aguantar en el pasado", expuso.

"Si el mercado puede sostener esas 35 veces las ganancias se mostrará una mayor estabilidad, ya que no se encuentra en los mismos niveles de sobrevaloración que Amazon", añadió Munster.

La relación PER actual de Apple es de casi 41, después de que las acciones se dispararan alrededor más del 81% el año pasado. Mientras, Amazon, que ha visto como sus acciones repuntaron un 76% en 2020, cotiza aproximadamente a un múltiplo de 95 veces sus beneficios. Más del doble.

Un modelo de trabajo exitoso

Si hay una conclusión clave de lo que Apple demostró a los inversores en 2020, es la resistencia de su modelo de negocio. Incluso durante la pandemia, que obligó a que muchas de sus locales tuvieron que cerrar en todo el mundo e interrumpió la fabricación de los proveedores, su negocio siguió creciendo.

En su tercer trimestre fiscal el gigante tecnológico tuvo unos ingresos de 59.700 millones de dólares, un 11% más con respecto al año anterior. De media, los analistas esperaban que los ingresos descendieran durante dicho período.

Sin embargo, Apple generó un crecimiento de los ingresos en todos sus productos. Incluso durante el trimestre del año, cuando algunos de sus proveedores se enfrentaron a interrupciones en sus operaciones, las ventas remontaron un 1% respecto al 2019. De ahí a que la resiliencia se uno de sus puntos fuertes para intentar generar mayores alzas en las bolsas.

"Si la demanda de productos de la compañía tecnológica se ha visto afectada negativamente este año, apenas se nota, por lo que los productos de Apple se han convertido más en una necesidad que en un lujo para muchas personas en todo el mundo", comentaron los expertos de RBC Capital en un reciente informe.

Otro catalizador que podría ayudar a impulsar a Apple más alto es la mayor adopción del teletrabajo remoto impulsado por la pandemia

"Apple ha sido capaz de superar situaciones adversas con mucha facilidad y eso lo convierte en un titán de los mercados para el 2021", añadieron los estrategas de la firma de análisis.

El teletrabajo y Apple

Otro catalizador que podría ayudar a impulsar a Apple más alto es la mayor adopción del teletrabajo remoto impulsado por la pandemia, en opinión de Munster.

"Esto generalmente llega con el sustento del 5G, que afectará a las cifras de Apple de manera positiva, y la aceleración de la transformación digital es poderosa", concretó Munster. "Las personas que trabajan remoto seguirán al alza en los próximos 12 a 24 meses, lo cual repercutirá positivamente en la compra de más Mac, iPads y demás", agregó.

De este modo, Apple puede continuar con su sólido desempeño bursátil en 2021, especialmente en comparación con homólogos de los FAANG.

"Creemos que habrá una mayor fractura de FAANG", pronosticó Munster, con Facebook y Netflix a la zaga de Apple y Amazon. "Creo que para 2021, el mejor comportamiento llegará mediante Apple y tiene vía libre para conquistar los 200 dólares por acción", sentenció según publicó Business Insider.