Este especialista explicó por qué es "mucho mejor" el rendimiento de Bitcoin frente al peso: qué dijo

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del uso de Bitcoin a partir de la decisión de miles de inversores de hallar nuevas herramientas para resguardar de la mejor forma posible sus ahorros.

Casi en simultáneo, el peso argentino expresó una nueva devaluación frente al dólar estadounidense. En ese contexto, el CEO de Microstrategy, Michael Saylor reveló por qué el rendimiento de Bitcoin es mucho mejor al del peso argentino.

Saylor decidió brindar la contundente explicación un posteo en su cuenta personal de la red social Twitter.

En el tuit, el ejecutivo comparó el rendimiento del peso argentino con el rendimiento de la criptomoneda más popular.

A través de su cuenta de Twitter (@michael_saylor) expresó: "Cuando alguien cuestiona nuestra Estrategia Bitcoin, siempre me pregunto qué consejo le daría el crítico a los 44 millones de personas en Argentina".

Whenever someone questions our #Bitcoin Strategy, I always wonder what advice the critic would give to the 44 million people in Argentina. pic.twitter.com/q9kRV1rJNp — Michael Saylor (@michael_saylor) December 24, 2020