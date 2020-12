¿Sos freelance y querés recibir pagos en criptomonedas?: experto mundial aclara tus dudas en Instagram Live

Juan David Reyes, de Status, revelará las estrategias de los latinoamericanos para cobrar en monedas virtuales y administrar los fondos

Los argentinos cada vez más se animan a usar las criptomonedas para resguardar sus ahorros ante las trabas para acceder al mercado de cambio y también protegerse de la frágil situación económica local.

Pero también son una gran herramienta para trabajadores freelance (hay cerca de un millón en la Argentina en distintas platarformas) para que reciban sus honorarios en moneda dura sin intermediarios.

Este jueves, a las 18, se realizará una nueva edición del ciclo iProTalks en la cual Melina Manfredi, editora de Finanzas de iProfesional, entrevistará en vivo a Juan David Reyes, Desarrollador de Comunidad para Colombia de Status, la billetera de criptomonedas ultra segura que es furor en la región.

La cita es en el Instagram de iProfesional, donde el experto:

Contará cómo los latinoamericanos aprovechan las criptomonedas para cobrar sus honorarios del exterior

para cobrar sus honorarios del exterior Explicará cómo manejan sus fondos para lograr el mayor rendimiento

para lograr el mayor rendimiento Revelará qué estrategias de inversión pueden utilizar

pueden utilizar Responderá preguntas de los usuarios

El ABC Cripto

En otra de las iProTalks, Melina Manfredi entrevistó a Alan Becker Capuyá, Marketing Manager de Status, una billetera de criptomonedas basadas en Ethereum que ofrece altos estándares de privacidad y seguridad.

A continuación, algunos de los momentos destacables de la entrevista:

¿Qué criptomonedas existen?

Bitcoin es una criptomoneda muy conocida, que funciona en la blockchain de Bitcoin. En cambio, la blockchain de Ethereum permite tener una cantidad ilimitada de criptomonedas, como ether, que es volátil.

Pero también tenemos las estables o stablecoins, que son un poco más nuevas y no son volátiles, sino que están atadas a un valor, como el oro, el dólar o el euro.

¿Cómo funciona una billetera cripto?

Posee una clave pública y una privada. La pública es la dirección de tu billetera: cuando querés recibir tus fondos debés decir dónde los recibís.

La privada es la llave de tu casa: no necesitás un usuario o una contraseña, necesitás la llave privada. Ahora, en lugar de eso, Status te da una frase semilla, 12 palabras en inglés, con la que podés restaurar tu billetera.

¿Cómo compro criptomonedas?

Se puede comprar a un amigo, un método que se llama entre pares o P2P. La otra es comprar en cualquier exchange, como SatoshiTango o Ripio, y la mando a una billetera descentralizada como Status.

Con billetas centralizadas tenés acceso a tus fondos, pero no tenés el control, no tenés la llave privada. En cambio, si desaparece Status podés recuperar tus fondos.

También hay grupos donde podés comprar. Se compra en pesos y hasta se puede pagar con Mercado Pago.

¿Tiene costo?

Todo lo que sea transferir es el costo del gas, que es una comisión de Ethereum. Status no cobra nada.

Además, podés tener varias billeteras: una para el trabajo, otra para el supermercado, etc.

Podemos pasarnos dinero por el chat, a través de un request, o por código QR.

¿Es legal?

Es totalmente legal en la Argentina: es un pago en especie. Igualmente, consúltenlo con su contador de confianza.

Lo bueno es que si te dan 1.000 DAI, no pasan por el Banco Central, así que seguís recibiendo las criptomonedas. Si necesitás comprar una gaseosa, cambiás en SatoshiTango por pesos.

¿Es privado?

Sí. No es 100% anónimo porque tenés una dirección de billetera y un usuario. Pero Status no te pregunta ni nombre, ni mail, ni cuenta bancaria. No hay forma de que nadie sepa que es tuyo si no lo decís abiertamente. En Status se maneja esa privacidad.

Superapp cripto

Status es una app que no sólo es una billetera de tokens (activos convertibles en monedas), sino que además es una poderosa plataforma de chat que permite transacciones entre personas y ofrece un extenso catálogo de opciones de inversión y ahorro.

"Argentina es uno de nuestros mercados con mayor crecimiento, junto con Brasil, en América Latina", confía a iProUP Jonathan Zerah, head of Marketing de la aplicación, dando cuenta así del creciente interés local en estas opciones de inversión.

El ejecutivo indica que la app es una "billetera segura para enviar, guardar y recibir cualquier activo basado en Ethereum". Comparándolo con el sistema bancario, permite tener cuentas en todas las monedas que se basen en esa plataforma, convertibles entre sí:

Ether : la segunda de mayor capitalización luego de Bitcoin, con un circulante equivalente a u$s11.000 millones

: la segunda de luego de Bitcoin, con un circulante equivalente a u$s11.000 millones SNT: la divisa oficial de Status

la divisa oficial de DAI, Theter y USDC: son monedas estables o stablecoins. Es decir, sus cotizaciones no fluctúan sino que tienen paridad 1-1 con el billete verde, por lo que se las denomina "dólar digital"

Al instalarse en el dispositivo, la app crea automáticamente las dos claves requeridas para operar con divisas digitales:

Una pública , que es un identificador que hace las veces de CBU y se comparte (también se puede enviar un QR) para recibir transferencias

, que es un identificador que y se comparte (también se puede enviar un QR) para Una privada, que sirve como PIN. Para simplificar su uso, al igual que otras wallets ofrece una serie de 12 palabras que sirven como password

Por otro lado, la aplicación no vende ninguna de las divisas anteriores, sino que hay que adquirirlas en un exchange como SatoshiTango, BuenBit o Ripio y luego transferirlas a la billetera. Cotizan al valor del blue y se abonan con transferencia y hasta redes de cobranzas como Rapipago, por lo que no insumen el cupo mensual de 200 dólares.

El diferencial de Status es que es 100% privada. Es decir, ni la empresa ni los gobiernos pueden saber quién es el dueño de la cuenta. Y al ser una billetera "sin custodia", sólo el usuario conoce cuáles son sus claves.

"La wallet implementa varias medidas de securidad como el manejo y almacenamiento de claves en el dispositivo. Esto asegura que vos, y sólo vos, tenés acceso a ellas", afirma Zerah. Y completa: "Tenemos estándares extremadamente altos de privacidad y seguridad. Cuando creás una cuenta, nunca se te preguntará tu número de teléfono, dirección de email o cuenta bancaria".

Además, para mejorar la seguridad ofrece su KeyCard: una tarjeta contactless que se apoya en el celular como forma de logueo y para firmar las transacciones.

A diferencia de otras aplicaciones, Status incorpora un chat con un nombre de usuario elegido al azar. Esto permite que las persona se comuniquen con otras para realizar transacciones dentro de una plataforma ultrasegura.

"El cifrado de punta a punta entre dos clientes (celulares) incorpora un protocolo de seguridad que permite que los mensajes estén a salvo en todo momento", remarca el ejecutivo.

Todo el poder DeFi

Al no haber más intermediación que los contratos inteligentes, DeFi brinda diferentes servicios financieros en los cuales los propios usuarios prestan o toman prestado divisas virtuales. Se conocen como Dapps (Apps descentralizadas) y ofrecen:

Créditos : con DAI se obtienen créditos al 5% anual en dólares ( tres veces menos que el 15% que ofrecen bancos argentinos para financiar importaciones o bienes de capital)

: con DAI se obtienen ( tres veces menos que el 15% que ofrecen bancos argentinos para financiar importaciones o bienes de capital) Plazos fijos : con la misma moneda, es posible depositar fondos y obtener una rentabilidad del 7% (el doble de lo que suelen dar las entidades tradicionales en el país)

: con la misma moneda, es posible depositar fondos y (el doble de lo que suelen dar las entidades tradicionales en el país) Fondos comunes de inversión : se puede apostar por una canasta de activos , aunque con alta volatilidad. Además, ofrece dos variantes interesantes: Automatizada : un contrato inteligente va moviendo los fondos hacia las inversiones con mayor rendimiento Social : es factible imitar las carteras de gurúes "reconocidos en esta industria y obtener sus mismas tasas de rentabilidad

: se puede apostar por una , aunque con alta volatilidad. Además, ofrece dos variantes interesantes: Transferencias : puede enviarse dinero digital a contactos en agenda, sin importar dónde se encuentren y al instante

: puede en agenda, sin importar dónde se encuentren y al instante Cuentas remuneradas : Sablier es un protocolo que posibilita ganar dinero cada día y retirarlo cuando se desee

: Sablier es un protocolo que posibilita cuando se desee Juegos de azar: PoolTogether es una lotería de ahorro en la que cada usuario pone DAI y el monto total se invierte en un instrumento, cuya rentabilidad se sortea entre todos. Nunca se pierde la inversión inicial: se retira o se sigue participando

"Hasta ahora, tenemos más de 50 Dapps y la lista está creciendo todo el tiempo. No sólo hay de finanzas descentralizadas, también hay marketplaces, juegos y mucho más", asegura Zerah.

El ejecutivo además señala que es posible "acceder a todo el ecosistema de Dapps de Ethereum, optimizadas para celulares y con posibilidades realmente infinitas con su navegador de Web3", un estándar que ofrece acceso a todas las nuevas aplicaciones financieras.