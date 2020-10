¿Invertir o no en Bitcoin?: por qué para este experto es mejor no obsesionarse con la criptomoneda

El inversionista multimillonario señaló que la criptografía es una póliza de seguro para cuando los bancos y los gobiernos "pisan una mina terrestre"

El CEO de la compañía de vuelos espaciales Virgin Galactic, Chamath Palihapitiya, dijo en el marco de una entrevista televisiva que las personas solo se frustrarán si se obsesionan con el precio de Bitcoin.

El inversionista multimillonario señaló que la criptografía es una póliza de seguro para cuando los bancos y los gobiernos "pisan una mina terrestre".

Sin embargo, añadió que las circunstancias en las que Bitcoin podría convertirse en la moneda mundial "no es algo que realmente queramos ver", según reflejó el medio Decrypt.

Chamath Palihapitiya, capitalista de riesgo multimillonario y presidente de Virgin Galactic, dijo que, si bien las personas deberían invertir en Bitcoin, no deberían obsesionarse con los movimientos de sus precios, ya que solo conducirán a la frustración, y Bitcoin no se trata de eso.

La entrevista

Durante una entrevista con Squawk Box de CNBC ayer, el presentador le preguntó a Palihapitiya qué piensa de Bitcoin como un activo no correlacionado, dada la creciente interconexión entre el mercado de criptomonedas y el mercado de valores.

En especial y muy recientemente se vio de manifiesto esta correlación cuando, tras los tuits del presidente de EE UU Donald Trump sobre el retraso del programa de estímulos, inmediatamente y al mismo tiempo bajó el precio de las cripto y de los valores tradicionales. Especialmente la pregunta se enfocó en que el precio de Bitcoin "en su mayor parte, no parece subir" en estos momentos.

En respuesta, Palihapitiya confirmó que todavía ve a Bitcoin como una cobertura contra el sistema financiero controlado por los bancos centrales y las grandes instituciones financieras, e instó a abstenerse de juzgarlo en función de la dinámica a corto plazo.

Bitcoin bajo el colchón

"Cuanto más se obsesiona y se concentra la gente, en mi opinión al menos, en cuál es el movimiento del precio, más se confundirá, más se frustrará, más se correlaciona con otros activos", afirmó Palihapitiya.

Además, agregó que: "la realidad es que fundamentalmente no lo es. Porque se sustenta en un conjunto de creencias que son completamente ortogonales a la ortodoxia que gobierna el mundo hoy".

Palihapitiya señaló que una cobertura de Bitcoin del 1% en una cartera podría verse como una póliza de seguro que ayuda al inversor a dormir profundamente por la noche, solo "en caso de que los bancos centrales y los gobiernos del mundo pisen una mina terrestre".

"Creo que mientras más personas se obsesionan con el precio y más quieren que se comporte como una acción o un bono, más frustradas se sentirán. Van a encontrar una forma de conectar puntos que no existen. Simplemente no es lo que es", afirmó Palihapitiya

También advirtió que los inversores que perciben Bitcoin como un valor tradicional pueden arrepentirse de su estrategia con el tiempo.

"Usted compra, lo sostiene, lo guarda y, honestamente, creo que espera que nunca lo necesite. Porque la cantidad de caos real que impulsará la apreciación de Bitcoin no es algo que realmente queramos ver. Dicho esto, si sucede, creo que creará una enorme redistribución del poder y empujará el poder, empujará la accesibilidad financiera a los límites, a miles y miles de millones de persona ", señaló el inversionista.

Ya con anterioridad Palihapitiya había hablado sobre la importancia de comprar Bitcoin durante la pandemia del coronavirus

Hablando sobre la posibilidad de que Bitcoin se convierta en la moneda mundial, Palihapitiya dijo que una posición del 1% "no es irracional" y es algo que "justifica una posición en la que todos podemos tenerla".

Debido a todo esto, el CEO reiteró que por eso: "de nuevo, póngalo debajo del colchón, no lo piense".

Bitcoins y la pandemia

Ya con anterioridad Palihapitiya había hablado sobre la importancia de comprar Bitcoin durante la pandemia del coronavirus.

En sus declaraciones en mayo de este año, recordó que otro inversionista conocido, Paul Tudor Jones, había expresado que también estaba comprando Bitcoin.

"Ahora, de repente, incluso Paul Tudor Jones está mirando Bitcoin y la razón es porque estamos en este ciclo deflacionario masivo. Todavía me cuesta encontrar algo que no esté relacionado con nada y con todo lo que no sea Bitcoin", concluyó Palihapitiya.