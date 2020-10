El coronavirus de Trump no frena la subida del oro y sus acciones alcanzaron máximos históricos

El lingote de oro ha ganado un 2.5% más esta semana y se dirige a su mayor aumento porcentual semanal desde principios del mes de agosto

El oro subía el viernes y se encaminaba a cerrar su mejor semana en casi dos meses, ya que la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo a COVID-19 llevó a los inversores a buscar activos de refugio.

El oro al contado subía un 0.1% a u$s 1,907.22 la onza a las 10:14 GMT, revirtiendo las pérdidas de las operaciones en Asia para volver a superar la barrera de los u$s 1,900. Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, bajaban un 0.1% a u$s 1,914.70.

El reinado del oro

El lingote ha ganado un 2.5% esta semana y se dirige a su mayor aumento porcentual semanal desde principios de agosto.

Trump dijo el viernes que su esposa Melania y él se pondrán en cuarentena tras haber dado positivo en el test de COVID-19, una situación que pone patas arriba la carrera por la Casa Blanca.

Las acciones europeas caían y los futuros de Wall Street se hundieron con la noticia.

"Ahora habrá que ver cómo se desarrolla la situación: ¿va a ser una enfermedad como la de (el primer ministro del Reino Unido) Boris Johnson o como la de (el presidente de Brasil) Jair Bolsonaro, que no tuvo demasiado impacto real?".

Las acciones europeas caían y los futuros de Wall Street se hundieron con la noticia, a un mes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

El alza del oro se produjo a pesar de la fortaleza del dólar. Entre otros metales, la plata caía un 0.3% a u$s 23.82 la onza, el platino retrocedía un 1.4% a u$s 883.51 y el paladio bajaba un 1% a u$s 2,292.47.

¿Y el dólar?

Si bien el oro ha entrado en territorio positivo, es interesante que las pérdidas iniciales, que comenzaron poco después de la apertura del mercado asiático este viernes, aumentaron cuando Trump tuiteó, primero sobre el contagio de su ayudante, Hope Hicks, y luego sobre él mismo y la primera dama.

Pero además, si el oro no consigue subir automáticamente tras la noticia de que el presidente de Estados Unidos se contagió del virus, qué lo pondría en marcha entonces.

La divisa estadounidense sigue siendo la diva entre los refugios seguros

No obstante, vale la pena señalar que fue el dólar el que se ha disparado este viernes en lugar del oro, regresando a territorio positivo tras dos días en rojo.

La divisa estadounidense sigue siendo la diva entre los refugios seguros, exhibiendo un impulso que ha desafiado todo sentido común en los últimos dos meses.

El índice dólar ha ido de bien en mejor desde principios de agosto, a pesar del déficit fiscal de Estados Unidos, una recesión sin precedentes, un desempleo histórico y otros males económicos provocados por la pandemia.

Por último, se debe tener en cuenta el incomprensible repunte del DX, como también se conoce al índice dólar, es la razón principal de la incapacidad del oro para recuperar los máximos de 2.000 desde los que cayó en agosto.