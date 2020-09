Ofrecen descuentos, promociones y cuotas: la estrategia de los bancos para conquistar el negocio de Mercado Libre

Ante la avanzada de tecnológicas como Mercado Libre en el mundo bancario, las entidades contraatacan y buscan nuevos negocios basados en el canal digital

Desde que comenzó la pandemia, el comercio electrónico experimentó un crecimiento sin igual. En los primeros 6 meses del año, el eCommerce en la Argentina facturó $314. 602 millones de pesos, lo que representa un incremento del 106 % con respecto al mismo período 2019.

En este contexto, los bancos profundizaron una estrategia que algunos ya venían desarrollando desde el año pasado. Se trata de sus propios marketplaces, tiendas online de eCommerce donde combinan la venta de productos con sus propios servicios y promociones. El objetivo está claro: ofrecer una alternativa de compra online y fidelizar clientes a partir de descuentos y promociones.

Si bien es algo que vienen desarrollando ICBC, Supervielle, Grupo Petersen, BIND, Macro, Ciudad, BBVA se sumó recientemente a este grupo.

Go Shop es una plataforma de eCommerce para realizar compras online desde la versión mobile de Go de BBVA. Se ingresa desde el inicio de la aplicación seleccionando el botón Shop.

Allí se encuentran todos los productos, servicios y promociones exclusivas para clientes BBVA, diferenciadas por categorías y a precio diferencial. Para acceder sólo es necesario ser cliente BBVA y tener una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad bancaria.

"Con Go Shop buscamos acercar a nuestros clientes una nueva experiencia de compra dentro de nuestra app BBVA Go. Trabajamos para conseguir los mejores precios, oportunidades únicas, lanzamientos exclusivos y muchos más beneficios que van a acompañar la evolución de la plataforma BBVA Go con la que además de comprar en el Go Shop hoy se puede pagar con NFC, recargar la tarjeta SUBE, enterarte de las mejores promociones y mucho más", señaló Santiago Benvenuto, gerente de Medios de Pago, Alianzas y Patrocinios en BBVA en Argentina.

Para celebrar el lanzamiento de la nueva funcionalidad, BBVA en Argentina ofrece a sus clientes un 40% de descuento en todas las compras de contado, con un tope de reintegro mensual de $1.500 por cuenta. Además, se pueden utilizar planes de financiación de 12 y 18 cuotas fijas.

Por su parte, Banco Banco modernizó su propuesta Macro Premia y sumó la venta de productos y la posibilidad de pagar con un mix de puntos y tarjetas."El crecimiento de consumo interanual 2020 vs. 2019 es del 114%. El período de abril a agosto de este año tuvo un crecimiento exponencial. El último mes representó un aumento del 300% en relación a los meses previos a la pandemia", comentaron desde el banco a Clarin.

Servicios financieros + venta de productos online

Al ver semejante performance, los bancos no quieren dejar pasar la oportunidad, de modo tal que están reemplazando sus clásicos folletos con ofertas de productos (que enviaban junto al resumen) por sus propios y poderosos marketplaces.Más allá de generar fidelización, les genera una nueva fuente de ingresos y más sinergia con sus packs financieros.

En virtud de ello, se observa un crecimiento en las alianzas de entidades financieras con empresas de tecnología. Básicamente, el aporte que hace cada parte es el siguiente:

- Los primeros (bancos) ya disponen de su público, el financiamiento en cuotas y el sistema de beneficios (puntos)

- Las segundas (firmas tecnológicas) ofrecen la plataforma de ventas y los vendedores (como pueden ser Sony, Frávega, Megatone, Despegar, Newsan, Ribeiro, entre otras)

Así, uniendo fuerzas, logran avanzar en una estrategia del tipo "Mercado Libre". Conrado Marturet, CEO de Aper, firma que desarrolló y administra los marketplaces del ICBC, Supervielle, Grupo Petersen y Columbia señala que las ventas en estas plataformas suelen dispararse cuando el público detecta que adelantar consumos y comprar en 12 o 18 cuotas les resulta negocio. Por ejemplo, apenas ocurrida una devaluación que aún no se trasladó a los precios en pesos.

La tienda de ICBC refleja una tendencia que todos observan: durante los meses de pandemia el volumen de facturación se incrementó en un 300% con altos ratios de nuevas visitas.

"Al haber incertidumbre, con el dólar y las tasas de interés, la gente sale a comprar bienes o servicios antes de que aumenten", revela a iProUP. En la misma dirección opina Daniel Jejcic, CEO de Avenida+, una firma tecnológica dedicada al desarrollo de soluciones integrales de venta online que trabaja con los bancos BIND, Macro y Ciudad.

"Había proveedores que no sabían si ajustar o no, porque fue todo muy rápido", indica. Para ponerle cifras al asunto, desde BIND revelan que TiendaJúbilo (su marketplace) tiene un volumen de ventas de entre $20 y $30 millones mensuales, con cerca de 3.000 operaciones por mes, entre comercialización de productos en esa plataforma y préstamos en efectivo, con una cartera de más de 25.000 clientes activos.

"Confiamos en continuar con el crecimiento, independientemente de la coyuntura política de nuestro país, trabajando para brindar el mejor servicio a nuestros clientes", afirma Ramón Menalled, CEO de la plataforma.

Estrategia llave en mano

"El marketplace es un ecosistema que evoluciona y permite, en el caso de los bancos ir más allá de sus fronteras financieras. Es decir, además de dar plásticos, otorgar préstamos y vender seguros, pueden incursionar en el negocio del retail. De este modo, ofrecen un servicio más completo a sus clientes", explica Jejcic.

Avenida+, una de las empresas que desarrolla marketplace para los bancos, utiliza plataformas de inteligencia artificial para dar beneficios, en precios y financiación, apuntados a cada cliente particular. El uso del machine learning le permite proponer ofertas a medida según el perfil de cada usuario.

"Además de créditos en efectivo, ofrecemos una amplia gama de electrodomésticos y artículos de tecnología en nuestro marketplace, que es TiendaJubilo", señala Menalled del BIND. Y añade: "El diferencial respecto a la competencia es que es phygital. Es decir, un ecommerce pensado especialmente para adultos mayores, a los que se orienta con los planes de financiación y brinda servicios de entrega a domicilio".

Con un formato de "marca blanca", la herramienta de Avenida+ se basa en un proceso bastante sencillo a la hora de implementar un marketplace: "Integramos todos los métodos de pagos, el vínculo con las prestadoras de tarjetas, la logística, reglas de gamification y sistemas de puntos", revela el ejecutivo de la firma.

BBVA integra su tienda online en su aplicación móvil

En tanto, el CEO de Aper (partner del ICBC Mall) agrega que su empresa también se ocupa del proceso de postventa y servicio de atención de las tiendas online. "Para los bancos, este tipo de soluciones tiene mucho valor: disponen del dinero, los datos, la confianza y la información digital. Entonces, tiene sentido que agreguen espacios y plataformas en las cuales puedan usar esos activos para que sus clientes compren artículos y accedan a financiación preferencial".

Por el lado de los vendedores, empresas grandes y emprendedores logran mayor visibilidad de sus productos y un alto tráfico de potenciales compradores. Pero no son las únicas ventajas de subirse al marketplace bancario: el gran beneficio es que la gran mayoría brinda la posibilidad de las cuotas sin interés, que son las grandes impulsoras de las ventas.

Para determinar la capacidad de "comprar" consumidores y analizar dónde conviene poner el foco para atraer más público, no hay una fórmula única que funcione para todos. Lo que sí se observa es una constante: "Todo debe estar centrado en brindarle la mejor experiencia al usuario. Esa es la clave", disparan desde Aper.

Guillermo Tolosa, CIO y miembro del Comité Ejecutivo de ICBC, sostiene que para mejorar la experiencia de sus clientes cuando estos navegan la página o desean comprar, el banco ha puesto el foco en la calidad de servicios. Para eso llevó adelante una serie de medidas concretas con las cuales buscó hacer la diferencia.

El repunte de este canal ha sido tal que los marketplaces se convirtieron en un negocio en sí mismos.

"Como herramienta tecnológica, ayudamos con la creación de estrategias y las ponemos a la altura de lo que viene. Darle herramientas a los bancos es necesario y genera una retroalimentación positiva porque en el ecosistema financiero están cambiando muchas cosas", destaca Jejcic. De cara al futuro, en BIND buscan consolidar el crecimiento en este sector y convertirse en un referente ya no sólo de la banca tradicional sino del retail, tanto para sus clientes como consumidores ocasionales.

"Actualmente estamos presentes con la tienda física en las principales sucursales de BIND y pretendemos expandirlas al resto de la red. Iniciamos conversaciones con otras importantes entidades que abonan haberes previsionales para poder desarrollar el modelo más allá de las fronteras del Banco Industrial", concluye el CEO de TiendaJúbilo.