Sin filas ni demoras: Walmart estrena una innovadora forma de comprar en el supermercado en la Argentina

"Compra Programada" es la nueva estrategia del retail para acelerar procesos y para evitar la aglomeración de personas en sus locales

Apostando siempre a la innovación, en especial, en este tiempo de pandemia por el COVID-19, Walmart se transforma y presenta "Compra Programada", un nuevo servicio para que los clientes de Argentina puedan reservar su turno a través de un link específica ya sea para Walmart, Changomas o Punto Mayorista, seleccionen una fecha y horario de visita de compra sin necesidad de hacer fila.

Este nuevo servicio está disponible en todas las tiendas del país ingresando, dependiendo el formato de compra, en: www.wal.social/turno (Walmart), www.changomas.link/turno (Changomas) y www.puntomayorista.link/turno (Punto Mayorista).

Haciendo click, el cliente completa sus datos (nombre y apellido), día y horario preferido en el que asistirá a la tienda. Una vez completo esos datos, el sistema le entrega el turno definitivo que presentará en el ingreso a la misma, para acceder de forma rápida y pueda realizar sus compras normalmente.

Con esta nueva modalidad, Walmart Argentina busca ofrecer una mejor experiencia de compra, cuidando las medidas de protección y cumpliendo con todos los protocolos vigentes para hacerle la vida más simple y segura a todos sus clientes.

Crece el eCommerce

Aunque con un perfil más bajo que el de Amazon y otros gigantes tecnológicos, Walmart pudo salir más fortalecida de lo que estaba previo a la crisis del coronavirus.

Esto se ve reflejado en sus ingresos netos del segundo trimestre, que aumentaron a u$s 6.480 millones, o u$s 2,27 por acción, desde u$s 3.610 millones, o u$s 1,26 por acción, un año antes.

El incremento obedece principalmente a las ventas de comercio electrónico de Walmart en Estados Unidos, que se dispararon 97% en relación al mismo periodo del año anterior.

El claro éxito del eCommerce, que también celebra el ascenso de modalidades como la entrega en un día y la compra en local cercano, llevó a que la compañía anunciara además que lanzará un servicio de membresía para el comercio online.

La nueva normalidad

"Nuestros clientes pasaban mucho más tiempo en casa que experimentamos fuertes ventas en categorías como televisores, computación y hogar conectado", dijo el CEO Doug McMillon en una conferencia telefónica.

Con muchos restaurantes que enfrentan restricciones, "las familias continúan preparando más comidas en casa y nuestro negocio se ha beneficiado de esa tendencia", agregó.

Por otro lado, el reporte también mostró la solidez de compañía en las ventas en sus mismas tiendas, que en el periodo abril-junio, el más complejo en términos de la pandemia, crecieron 9,3%, impulsadas por las compras de alimentos y mercancías en general.

Según detalla la compañía, en el informe publicado esta mañana, en el marco de los confinamientos para evitar los contagios por coronavirus, sus clientes optaron por comprar con menos frecuencia pero en más cantidad cuando lo hicieron.

De esta manera, mientras las transacciones registraron un descenso de 14%, el monto de la boleta promedio anotó un salto de 27%.

Estos datos contrastan con el resultado de la compañía a nivel internacional, área en el que los ingresos se redujeron 6,8% a u$s 27.200 millones.

Por otra parte, el gigante minorista también informa que tuvo costos relacionados con el Covid-19 de alrededor de u$s 1.500 millones, lo que incluye la contratación de más de 400.000 trabajadores por hora en Estados Unidos para cumplir con los pedidos en línea, limpiar las tiendas y almacenar los estantes.