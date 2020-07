Hot Sale 2020 ya tiene una "categoría estrella": ¿qué productos son los más buscados por los argentinos?

En tiempo de pandemia de coronavirus el Hot Sale 2020 es furor en redes y debido a la nueva normalidad este año sorprendieron los rubros más buscados

Como es de público conocimiento, el Hot Sale 2020 comenzó el lunes a las 00 y la categoría hasta ahora más buscada fue la de electrodomésticos y productos de tecnología.

Las rebajas en ambos sectores no superan el 30% en general. No obstante, estos rubros sí ofrecen las posibilidades de financiación en 12 o 18 cuotas sin interés, un factor determinante a la hora de realizar la compra o no por muchos usuarios.

De acuerdo con datos provistos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en la primera hora, el sitio oficial registró más de 135.000 navegantes simultáneos y las categorías más buscadas fueron Electro y Tecno a la cabeza, seguidas de Indumentaria y Calzado, Muebles, Hogar y Deco, y Cosmética y Belleza.

¿Qué se compró?

"Como todos los años hay cosas que están más caras y otras que están más baratas, como los televisores, producto en el que se pueden encontrar descuentos del 20% al 25%, aunque algunos están un 10% o 15% más", señaló Julián Gurfinkiel, de Comparacity, para el diario La Nación.

Además, Gurfinkiel afirmó que hay muchas búsquedas de electrodomésticos pequeños para el hogar. Por ejemplo, pavas eléctricas, tostadoras y planchas, que tienen descuentos en torno del 10% al 15%.

No obstante, los descuentos relevados por Comparacity no superan el 30%, aunque hay cafeteras con rebajas del 40%; una heladera, un 21% más barata, y dos modelos de smart tv, uno un 31% debajo de su precio habitual y otro un 10% más económico, en 18 cuotas sin interés.

Gerónimo Barrionuevo, CTO del sitio historial de precios, explicó que se está repitiendo lo que se vio en los últimos Hot Sales. "Hay escasez de oferta y precios que no cambian, aunque sí hay opciones de financiación en 12 a 18 cuotas", señaló Barriouevo.

Además agregó que: "en electrodomésticos las ofertas son reducidas y las posibilidades de financiación aparecen en algunos productos chicos como cafeteras y pavas eléctricas".

Hot Sale covid19

La crisis originada por el coronavirus afectó todo y el Hot Sale no se salvó tampoco. La nueva normalidad también afecto los hábitos de consumo, y a diferencia de otros años, el Hot Sale 2020 no fue un año donde los viajes hayan sido la estrella del evento.

Para Barrionuevo en indumentaria afirmó que hay descuentos del 40% al 60% en zapatillas, camperas y ropa deportiva y también financiación. Otro rubro con financiación es el de Viajes, pero según el analista, los compradores están reticentes por las medidas de aislamiento por el Covid-19 en el país y el mundo.

Por último, dijo que la categoría Alimentos y Bebidas creció y hay ofertas en vinos, cafés y otros productos de consumo hogareño.

Con respecto al mismo tema, Mariano Ramallo, head de marketing de PedidosYa Argentina, opinó que "los consumidores están aprovechando las ofertas en supermercados, alimentos y farmacias por la gran cantidad de promociones y descuentos que brindan los bancos".

De acuerdo con un relevamiento de la CACE, junto a la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el descuento promedio en la sección MegaOfertas es del 26%.

Por categorías los descuentos promedios fueron los siguientes: Varios (31%), Viajes (30%), Cosmética y belleza (29%), Bebés y niños (28%), Alimentos y bebidas (26%), Deportes y fitness (26%), Indumentaria y calzado (26%), Muebles, hogar y deco (25%), Electro y tecno (21%) y Automotriz (15%).

"Es muy importante contar una vez más con el apoyo de la Universidad de Buenos Aires para fiscalizar el evento y contribuir a las buenas prácticas dentro del sitio. De esta manera, los usuarios pueden tener una buena experiencia de compra en todo el proceso y aprovechar el evento para encontrar los mejores descuentos online en productos de todas las categorías", conclyó Diego Urfeig, director ejecutivo de la Cámara.

No obsante, más de 1.500.000 usuarios ya navegaron el sitio donde más de 700 tiendas online están ofreciendo MegaOfertas en diferentes categorías. El ranking de productos más buscados está encabezado por notebooks, smart tvs, heladeras, lavarropas, zapatillas y aires acondicionados.