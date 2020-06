Tendencia alcista: alcanzando los u$s 13.000 Bitcoin se consolidará para una importante ruptura de valor

‘Bitcoin, es un toro enjaulado listo para salir, fijando su mirada en una resistencia de u$s 13.000 dólares’, declaró el experto Mike McGlone

El último informe del analista de Bloomberg, Mike McGlone, afirma que Bitcoin se está consolidando. Él especula que debido a la disminución de la volatilidad, el precio de Bitcoin Bandas de Bollinger está en su punto más bajo.

u$s 6.500 - u$s 13.000 un rango crítico

En su opinión, Bitcoin se está preparando para salir del nivel de resistencia superior a los u$s 13.000. Al mismo tiempo, opina que es algo crítico que el precio no caiga por debajo de los u$s 6.500: "Nuestro gráfico muestra el promedio móvil de 260 días con pendiente ascendente en las monedas digitales y las bandas que marcaron aproximadamente el máximo de 2019 y el mínimo de 2020 como guía. Según esta medida, cuando Bitcoin escape de su jaula, alrededor de u$s 13.000 sería un buen objetivo para una resistencia inicial. Mantenerse por debajo de la banda inferior en aproximadamente los u$s 6.500 pondría en peligro la tendencia alcista".

Bandas de Bitcoin Bollinger indicarían una posible tendencia alcista

Cada vez más cerca del oro

McGlone observa que la volatilidad de Bitcoin en relación en al mismo índice para el oro es la más baja, desde la tendencia alcista récord de 2017, y está muy por debajo del promedio: "su volatilidad de 260 días, es aproximadamente de 4.4 veces más en el mismo índice para oro, es la más baja desde abril de 2017. El promedio es de alrededor de 6.4 y el pico fue de 12.2 en 2011".

Recientemente, Bloomberg predijo que Bitcoin podría recuperar su máximo histórico de u$s 20.000, incluso llegando a un nuevo máximo de u$s 28.000, indicó Cointelegraph.