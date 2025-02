Elon Musk, dueño de X y responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en EE.UU, dijo no estar interesado en adquirir TikTok. "No hice ninguna oferta", reveló a fines de enero aunque sus declaraciones se conocieron varios días después.

Las razones por las que Elon Musk no quiere comprar TikTok

Por ahora TikTok sigue operativa en los Estados Unidos, tras recibir una prórroga de 75 días que Donald Trump firmó el pasado 21 de enero, apenas de asumir como presidente estadounidense.

En el decreto establecía que la Fiscalía General y el Departamento de Justicia debían suspender durante 75 días la aplicación de sanciones y medidas relacionadas con la normativa aprobada durante el gobierno de Joe Biden que, de todos modos, el mandatario dejó en manos de la siguiente administración.

Esa legislación exigía que la plataforma se desvinculara de su empresa matriz, ByteDance, y buscara un comprador en un país que no fuera considerado un "adversario" antes del 19 de enero. Como resultado, TikTok dejó de operar por un solo día.

Musk negó su deseo de comprar TikTok y fundamentó su postura explicando que, en general, no suele comprar otras empresas, sino que prefiere crearlas desde cero.

"La adquisición de Twitter, ahora llamada X, fue muy inusual. La razón por la que lo hice es porque era importante para preservar la libertad de expresión en los Estados Unidos y en la medida en que se nos permita legalmente en el resto del mundo. Sentí que adquirir Twitter era un paso productivo importante para el futuro de la Humanidad", expresó.

También reconoció que si bien el proceso fue "bastante doloroso y muy difícil", fue una decisión "importante".

Y añadió: "No sé si la misma lógica se aplica a TikTok. No necesito cosas solo por razones económicas. No está claro cuál sería el propósito de adquirir TikTok aparte del económico".

Aunque mencionó que en el caso hipotético de que comprar TikTok fuera de su interés, entonces "miraría el algoritmo y trataría de decidir cuán dañino o útil es y qué podemos hacer para cambiarlo para que sea más productivo y, en última instancia, beneficioso para la humanidad".

¿ Quiénes siguen en carrera para comprar TikTok?

Por otra parte, el 3 de febrero Trump firmó una orden ejecutiva e instruyó a los Departamentos del Tesoro y de Comercio a crear un "fondo soberano" que, eventualmente, podría comprar TikTok.

También escribió en Truth Social que "le gustaría que los Estados Unidos tuviera una participación de 50% en una empresa conjunta": "Al hacer esto salvamos TikTok, lo mantenemos en buenas manos y le permitimos seguir creciendo", concluyó.

Trump también mencionó a fines de enero que Microsoft negociaba la compra de TikTok y celebró que multiples empresas tuvieran interés en adquirir la aplicación china.

Mientras que otra de las compañías interesada en comprar la red social, según medios especializados, es Oracle.

Así como Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, quien reveló su interés en adquirir la plataforma mediante un grupo de inversores. NBC News, confirmó que Donaldson inició conversaciones con posibles socios, aunque todavía no concretó ningún acuerdo.