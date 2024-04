La semana pasada, a pesar lo que el oficialismo quiso vender, la marcha contra el arancelamiento o quita de fondos a la Universidades fue nacional, masiva y transversal. Tocó una fibra íntima de la sociedad. Y demostró la falta de gestión del Ministerio de Capital Humano.

La soberbia del Presidente a muchos les cae simpático, lo ven como algo nuevo y que hace lo que se le da la gana, y es tan así que de lo único que se ocupa es de la Macroeconomía y delega todos los temas inherente a su investidura.

Enamorado de únicamente bajar la inflación pierde de vista el daño que está generando en la microeconomía, despidos, concursos, quiebras, plantas como las de Acindar que cesan su producción y los salarios absolutamente deprimidos, pierde de vista que el agro va a liquidar mucho menos de lo que supone porque los números no le dan.

Pero en realidad no es que no la ve, sino que la ignora, no le importa, la idea de dolarizar sigue en pie, muy lejana, porque seguimos con reservas negativas en u$s4.000 millones en BCRA y los pases remunerados mas la base monetaria desde diciembre a la fecha crecieron de u$s30.000 millones a u$s52.000 millones, además debemos Bopreales, el BCRA debe dólares, como si los pudiera emitir.

Y con ese objetivo llevarnos de la recesión a un hiper depresión es el objetivo para lograrlo. Generar una catástrofe transitoria para obligar a los agentes económicos vendan sus dólares para pagar gastos corrientes, salarios, luz, gas, en resumen para no terminar en un 90% de pobreza.

Es verdad cuando dice que no le importa si se aprueba o no la ley bases, porque aplica la teoría económica a la practica y no le importa nada. Un verdadero despropósito.

Hasta ahora el humor social se sostiene expectante y aguanta, veremos cuando se de cuenta del objetivo final, un anarco capitalista de boquilla, pero que actúa de manera mesiánica, no tolerando criticas, faltándole el respeto a colegas e insultando a todo aquel que no le diga Sí Javier, el fin no justifica los medios, para el Presidente parece que si.

Una cosa es escribir un libro, pensar una economía y otra muy distinta es ponerla en practica.

No importa si el dólar está atrasado o no, no importa si habría que devaluar o no, no importa si hay o no hay equilibrio fiscal, importa que la economía real se encamina hacia una catástrofe y por ahora, solamente por ahora, la gente todavía no se ha dado cuenta. Pero es sólo cuestión de tiempo.

*Por Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil